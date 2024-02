EDF : quand le réseau disjoncte, c'est toute La Réunion qui est sous tension

Plongés dann fénoir, sans électricité… de nombreux foyers Réunionnais ont vécu cela ces dernières semaines. S'ils se sont retrouvés dans le noir, c'est parce qu'EDF était dans le rouge. La situation a pris de court les habitants, pas mis au courant de ces coupures. Si ces saturations sont exceptionnelles, les interruptions pourraient se reproduire, surtout en cette période estival où les climatiseurs – qui consomment le plus -, tournent à plein régime (Photo www.imazpress.com)

"Actuellement la situation sur le réseau électrique est toujours en tension sur la période de pointe qui se situe entre 18 heures et 21 heures", informent les équipes d'EDF Réunion, contactées par Imaz Press.

"Cela est dû à plusieurs facteurs : la transition énergétique en cours sur le territoire qui implique la conversion des centrales thermiques aux biocombustibles nécessite l’indisponibilité de certains moyens de production planifiée sur plusieurs mois, la centrale hydraulique de Rivière de l’Est qui a actuellement une capacité de production moindre suite aux dégâts provoqués par le passage du cyclone Belal et des travaux conséquents sont en cours."

"On peut aussi avoir des avaries techniques inopinées sur des moyens de production restants nécessitant des travaux de réparation de plusieurs jours et à cela s’ajoute une consommation d’électricité plus importante à l’heure de pointe (18h – 21h) liée à des températures plus élevées à cette période de l'année", ajoutent les services d'EDF.

Si pour l'heure pas de nouvelles coupures à l'horizon, "nous restons encore pour quelques jours dans une phase de vigilance".

- Des clients coupés par "grappes" -

Mais lorsque les coupures ont lieu, pourquoi se retrouvent privés d'électricité et d'autres non ? "Le choix de ces coupures préventives est associé à un plan de délestage", explique EDF Réunion. "En lien avec la préfecture nous avons des installations/clients qui sont prioritaires et que nous ne pouvons pas intégrer au plan de délestage."

"Nous procédons par grappes de clients environ 10.000 sur des créneaux de maximum de deux heures et ce de manière tournante sur l’ensemble du territoire. Nous faisons des choix au plus juste pour éviter de couper le plus grand nombre", poursuit EDF.

Toutefois, les personnes privées d'électricité ont été prises au dépourvu. N'y-a-t-il pas un moyen de prévenir en amont les usagers ? À cette question, EDF a répondu.

"Concernant les délais de prévenance nous sommes dans une gestion du système en temps réel avec bien évidemment de l’anticipation journalière de la production et de la consommation d’électricité sur le territoire mais en cas de panne et de perte subite d’un moyen de production, nous devons réagir rapidement pour sécuriser le réseau et comme je vous l’ai dit éviter de couper le maximum de clients", indique EDF Réunion.

- La climatisation, particulièrement gourmande en énergie -

Dans ses communiqués appelant à modérer la consommation, EDF Réunion invite les clients "à faire certains gestes qui permettent de limiter la consommation d'électricité aux heures de pointe entre 18 heures et 21 heures".

Mais également "éteindre les lumières non utiles dans les pièces vides, décaler les usages des machines à laver le linge et la vaisselle, régler les climatisations à 26 degrés et recharger les véhicules électriques à partir de 22h".

Si La Réunion fait partie des bons élèves avec une consommation électrique en augmentation d'à peine 0,5% en 2022 par rapport à 2021, certains appareils restent gourmands en énergie.

La consommation électrique estimée à fin 2022 est de 2.820 GWh, rapporte les chiffres de l'Observatoire énergie Réunion.

En été, un équipement que beaucoup de Réunionnais ont chez eux va consommer énormément d'énergie. Il s'agit de la climatisation.

Si la chaleur ne risque pas de diminuer pour les étés à venir, la solution réside donc dans une alternative à la climatisation, moins gourmande en énergie. "La baisse de consommation passe par deux piliers : l’isolation des logements et la modernisation de climatisation" estime EDF.

A défaut de la climatisation, l’installation d’un brasseur d’air ferait "baisser la température de 4 à 5 degrés, associé à une bonne isolation" assure l’entreprise.

La consommation moyenne d'une climatisation est entre 1.500 et 2.500 Watt par heure selon l'ADEME. Cependant, cela va dépendre du type de climatisation et de sa puissance.

Plus un climatiseur est puissant, plus il consomme d’électricité. En revanche, une puissance trop faible amène le climatiseur à fonctionner en surrégime et donc à surconsommer.

La consommation d'une voiture électrique lors de sa recharge est d'environ 15 kWh pour 100 km.

Et si TotalEnergies annonce la mise en service en 2026 de la première station-service réunionnaise 100 % électrique, le réseau électrique risque d'être fortement sollicité.

