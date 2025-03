Garance : 13 jours après le passage du cyclone, des habitants dann fénoir se sentent oubliés

Cela va bientôt faire deux semaines que le cyclone Garance a balayé La Réunion, emportant avec elle l'accès à l'électricité de nombreuses personnes. Si la très grande majorité des habitants ont pu être raccordés à l'électricité, environ 2% de la population vit toujours dans le noir. Dans certains quartiers, l'attente commence à se faire très longue. (Photos : rb/www.imazpress.com)

À Saint-André, dans le chemin Vassal situé à la Rivière du Mât les Bas, une vingtaine d'habitations sont privées d'accès à l'électricité depuis bientôt deux semaines.

- Des habitants sans électricité qui se sentent oubliés -

"Depuis le cyclone on n'a pas d'électricité et c'est très long", déplore Kévin Bastide. "Nous avons dû vider le frigo deux jours après, jeter tout ce qui était denrées alimentaires. Au quotidien c'est bougies, lampes frontales et chaque jour on achète le cary", raconte-t-il. Écoutez.

Pour recharger les batteries, "nous allons dans la famille". Écoutez.

Florelle Rivière est elle maman d'un bébé de neuf mois. Gérer une organisation avec un tout petit et sans électricité est un vrai casse-tête. "C'est un vrai souci pour moi qui allaite. Quand je tire mon lait je ne peux pas le conserver au frais alors soit je le laisse chez la tatie, soit j'arrive à me dépanner dans mon magasin", explique la mère de famille.

À cela s'ajoute "la nuit noire quand je rentre du travail". "Je ne peux pas laisser mon bébé dormir seul le soir."

Leur voisin, Moïse Clain est lui aussi privé d'électricité. "Nous n'avons rien, on mange au jour le jour, on n'a pas de ventilateur, on ne peut pas faire passer de lessive." Agriculteur, lui et sa femme vivent donc comme à l'ancienne. "On fait le café comme dans le temps lontan", confient-ils.

Une coupure longue qui impacte la vie personnelle mais également professionnelle de Kévin Bastide. "Je fais de la location saisonnière et donc forcément sans électricité ça a des répercussions."

"EDF nous dit de patienter, après on comprend qu'ils aient beaucoup de travail."

Mireille, figure du quartier de Bourbier les Hauts ne peut plus exercer son métier. Propriétaire depuis 40 ans d'une petite échoppe, après Garance et la chute du toit de son voisin sur son commerce, n'a plus de courant. Écoutez.

- Un groupe pour les sinistrés d'EDF -

Sur les réseaux sociaux, un groupe de personnes sans électricité s'est constitué. "EDF est passé chez moi le dimanche qui a suivi le cyclone, et depuis plus de nouvelles", souffle Ludovic, habitant de Saint-Joseph et administrateur du groupe "Cyclone Garance, les oubliés d'EDF".

En 24 heures, une centaine de personnes a rejoint ce groupe, où chacun partage les difficultés auxquelles ils font face depuis le passage du cyclone. "On sait qu'il y a pas mal de choses qui sont faites, mais après 13 jours sans électricité, on commence à se sentir abandonnés", dénonce Ludovic.

"Le but, c'est de se soutenir moralement, mais aussi s'organiser pour interpeller EDF et les différentes mairies. Il y a des familles avec des enfants en bas âge, des gramoun, ou des personnes en situation de handicap, ça devient extrêmement compliqué", ajoute-t-il.

"On ne s'en sort pas, on est obligé tous les jours d'aller au supermarché pour acheter notre repas de la journée, il faut charger les lampes le matin pour avoir de l'éclairage le soir, avec la chaleur et l'eau on est infesté de moustique et on ne peut pas se rafraîchir", liste Ludovic. "Et pour ceux qui ont pu avoir un générateur, il faut compter 20 euros par jour, ce n'est pas gérable."

- EDF : des agents sur le terrain, mais inexistants aux yeux des habitants -

Privés de courant, ces habitants "oubliés" ont contacté les agents d'EDF. Ce mercredi, l'un des professionnels s'est d'ailleurs déplacé chemin Vassal à Saint-André.

S'il est venu "pour vérifier que le câble ne représenta pas un danger", confie-t-il à Imaz Press, il le dit, "on ne sait pas quand ça va revenir, ni combien de temps peut durer le chantier".

Aux autres sinistrés, "on nous dit que les personnels EDF sont sur le terrain, mais on ne les voit pas. Est-ce qu'il y a un manque de personnels, de matériels ?". Ce qui est certain c'est qu'il y a un "sentiment d'abandon de toutes les familles. Pour moi, EDF se cache derrière le cyclone. Quand on voit l'état des poteaux électriques, il ne faut pas s'étonner de voir les dégâts". "Notre poteau a été installé il y a cinq ans et il était déjà dégradé avant même le cyclone. Et il s'est couché, alors que le sud a été épargné", ajoute Ludovic Grondin.

"On comprend les difficultés, mais il ne faut pas se cacher derrière le cyclone pour le manque de préparation", lance-t-il.

Ce samedi, plusieurs membres prévoient d'organiser un rassemblement devant les locaux EDF, on invite tous les gens concernés à nous rejoindre. Hier soir encore il y a eu une coupure.

- 98% des clients réunionnais ont de nouveau de l’électricité -

Après près de deux semaines d'intervention, 98% des clients réunionnais ont de l’électricité. Moins de 10.000 foyers (6.700 dans l’est) restent encore privés sur les 180.000 abonnés coupés lors du passage du cyclone.

"Il reste encore beaucoup de travail", souligne Dominique Charzat. "Nous avons un très grand nombre d’interventions à réaliser. Encore 6.000 interventions au moins et 900 raccordements collectifs à réaliser, ainsi que 1.800 raccordements individuels", précise le directeur régional d'EDF Réunion.

"On sera en capacité de réalimenter sous huit jours les clients du nord, du sud et de l'ouest mais il faudra bien compter deux semaines pour l'est", précisait Dominique Charzat, directeur régional d'EDF lors d'une conférence de presse.

Sur les terrains, les équipes d'EDF Réunion s'affairent depuis le passage du cyclone Garance, épaulées par des renforts venus de l'Hexagone et de l'île Maurice. Ils sont en tout 534 techniciens dont 150 en renfort de Corse mais aussi de l'île Maurice.

Six hélicoptères ont été mobilisés ainsi que plusieurs cargos qui apporteront du matériel, en plus des 80 tonnes déjà livrées.

ma.m et as/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com