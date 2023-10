Electropicales : trois jours de fête sur le Barachois

Clap de fin pour les Electropicales qui fêtaient leur 15 ans ce week-end au Barachois. Unea quarantaine d'artistes ont performé entre vendredi et samedi avec en prime un dimanche gratuit consacré à la légende de la disco Cerrone. Entre 3.000 et 4.000 festivaliers étaient présents chaque soir. Retour en images sur l'édition 2023 du festival (photos : sly/www.imazpress.com)

La première soirée était placée sous le signe de l'électro mais aussi des soundsystems. Sur la scène principale, les festivaliers ont pu découvrir autant d'artistes locaux que internationaux, comme Virtual Malicia, Boogzbrown ou Labelle du côté des artistes péi. Côté international, Maud Geffray et Paula Temple ont fait le déplacement depuis l'Hexagone et l'Allemagne.

Soundsystems reggae, dub, drum & bass...étaient à l'honneur sur la scène alternative. Le collectif réunionnais Equality Hi-fi a lancé les festivités, suivi par Kebra Ethiopia sound system tout droit venus d'Afrique du Sud. Le Polonais Rakidal Guru s'est produit au côté de Mista Baptiste,

Léger changement d'ambiance pour la deuxième soirée : le rap a pris possession de la mainstage, et avec succès. Les têtes d'affiche Kekra ert Leto ont enflammée un Barachois noir de monde. Les six DJ réunionnais du collectif So Watts ont fini de convaincre la foule, alliant Gaber, jungle, dancehall ou encore shatta, avant de laisser la place au musicienn et producteur français Myd.

Electro, techno, hardcore, minimale se sont invitées sur la seconde scène, dont la programmation a été finement préparée par le collectif Teufin, bien connu dans le monde de la rave party. ZMKII et son set de dub aux accents rock, Théo Muller pour la techno, Bucky à la tech house, ou encore Manu le Malin pour la hardocre ont enflammé un public tout aussi motivé que celui de la mainstage.

Enfin, le festival s'est clôturé sur une journée ouverte à tout le monde, gratuitement. La house et la disco se sont invitées sur le Barachois, avec comme invité spécial la légende Cerrone.

