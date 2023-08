Faible activité mais éruption toujours en cours au Piton de la Fournaise

Cela fait plus d'un mois que l'éruption a démarré au volcan en ce samedi 5 août 2023. Si l'amplitude du trémor volcanique reste très faible par rapport au début et est relativement stable depuis plusieurs jours, de faibles projections de lave et des coulées actives semblent être toujours en cours selon l'observatoire volcanologique (photo : rb/www.imazpress.com)

"Depuis le début de l’éruption, et jusqu’à cette date, le volume total de lave émis en surface était de 11.2 (± 3,9) Mm 3" ont avancé les volcanologues.

Vendredi, compte tenu des mauvaises conditions météorologiques sur site, aucune estimation des débits de lave par méthode satellite n’a pu être faite pour les 24 heures passées. De plus, aucun retour visuel du site éruptif et des coulées n’a été possible tant sur la caméra située sur à basse altitude (Piton des Cascades à Ste-Rose) que sur celle située en altitude (Piton de Bert).

"L’activité se poursuit très probablement avec de faibles projections de lave au niveau du cône éruptif" ajoutent les spécialistes.

Depuis la mi-juillet, une faible inflation de la zone sommitale est enregistrée, indiquant une re-pressurisation du système d’alimentation du volcan centré sous la zone sommitale avec possiblement le transfert de magma profond vers ce dernier, venant ensuite alimenter l’éruption.

L’activité sismique enregistrée sous la zone sommitale reste faible. Hier, sur les dernières 24h, sept séismes volcanotectoniques superficiels ont été enregistrés. Cette faible activité sismique entraine un faible risque d’apparition d’une nouvelle fissure et/ou d’effondrement dans le cratère, mais ne permet pas pour autant de l’exclure comme le montrent la poursuite de l’inflation sommitale et les fluctuations dans l’amplitude du trémor qui sont régulièrement observées.

- On reste prudent en allant observer l'éruption -

Jérome Filippini, préfet de La Réunion a rappellé qu'il était "interdit et dangereux de tenter d'accéder aux coulées de lave depuis la RN2" en raison de ce risque de fissures éruptives.

S’aventurer depuis la RN2 sur les pentes du volcan exposerait à un danger mortel.

Il est également demandé d’éviter les arrêts intempestifs sur la RN2 et ses abords risquant de produire des accidents ou des problématiques de circulation. Il convient aussi de ne pas gêner l’évolution des secours.

La RN 2 reste ouverte à la circulation, mais il est interdit de s’écarter de la route.

