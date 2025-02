Faida déclassée au stade de zone perturbée, poursuit sa route vers Madagascar

Ce mardi 4 février 2025, le système météorologique Faida continue sa route vers Madagascar. "En prise avec des conditions environnementales défavorables pour une intensification elle a donc été déclassée zone perturbée", informe Météo France. "Le système devrait s'orienter progressivement à l'ouest-nord-ouest pour l'approche finale sur la province de Toamasina (Madagascar) au cours de l'après-midi, dans les environs de la ville de Toamasina", précisent les météorologues (Photo : mtotec)

Faida "devrait atterrir à un stade affaibli ce mardi, sans réel potentiel d'intensification. Toutefois, par accélération des vents à la côte, le système génère encore et de façon ponctuelle et localisée des vents forts sur la frange maritime de la province de Toamasina".

Une dégradation des conditions météorologiques est en cours sur la province de Toamasina, débordant à la marge sur la province de Antananarivo et ce jusqu'en fin de journée de mardi. Des vents, localement et ponctuellement, forts à la côte et de fortes pluies sont attendues sur la province de Toamasina ce mardi.

"Les habitants sont donc invités à se tenir au courant de l'évolution du système", recommande Météo France.

"Après un passage sur les terres malgaches d'une durée d'un peu plus de 24h, le système bien affaibli pourrait ensuite ressortir dans le canal du Mozambique en journée de mercredi, avant de s'intensifier lentement de nouveau jusqu'en fin de semaine prochaine, tout en se rapprochant du Mozambique", indiquent les prévisions.

- La zone perturbée à 510 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 65 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 95 km/h.

Pression estimée au centre: 1003 hPa.

Position le 04 février à 04 heures locales: 18.6 Sud / 51.1 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 510 km au secteur: ouest-nord-ouest

Distance de Mayotte: 900 km au secteur: sud-est

Déplacement: ouest, à 9 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Dépression sur terre

Centre positionné le 05/02 à 04h locales, par 17.6 Sud / 47.5 Est.

Zone perturbée



Centre positionné le 06/02 à 04h locales, par 17.7 Sud / 43.3 Est.

Dépression tropicale

Centre positionné le 07/02 à 04h locales, par 18.7 Sud / 41.2 Est.

Tempête tropicale modérée



Centre positionné le 08/02 à 04h locales, par 19.4 Sud / 38.2 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 09/02 à 04h locales, par 19.7 Sud / 35.2 Est

- Risque de nouvelle(s) tempête(s) tropicale(s) pour les prochains jours -

Selon Météo France, en plus du système n°07-20242025, il existe plusieurs risques de cyclogénèse :

- La tempête Vince devrait très probablement entrer par l'est dans notre zone de responsabilité demain. Elle est actuellement suivie par le BOM (Australie).

- La tempête Taliah pourrait elle aussi, entrer par l'est dans notre zone de responsabilité en cours de week-end. Elle est actuellement suivie par le BOM (Australie).

- Au nord-est de Madagascar, il exite un très faible risque (moins de 10%) qu'une tempête se forme en deuxième partie de semaine.

Pour rappel, Météo Frane estime qu’entre 9 et 13 systèmes (tempêtes et cyclones) pourraient se développer, avec 4 à 7 d’entre eux atteignant le stade de cyclone tropical.

Pour le C.M.R.S de Météo France Réunion (M.F.R.) la saison cyclonique a commencé le 15 novembre 2024 pour se terminer le 30 avril 2025 avec une exception pour l'île Maurice et les Seychelles dont la date de fin de saison cyclonique est fixée au 15 mai 2025.

