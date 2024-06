Fête de la musique : alon chanté, alon dansé dann shomin

Ce vendredi 21 juin 2024, c'est une parenthèse musicale qui va s'ouvrir sur les rues de La Réunion. Entre séga, maloya, techno ou encore rock… il y en aura pour toutes les sensibilités. Des ballades et balades au fil des rues et au fil des notes. En ces temps électoraux, il y aurait une citation à reprendre. Celle de Nelson Mandela qui disait : "la politique peut être renforcée par la musique mais la musique a une puissance qui défie la politique". Une phrase juste dans cette course aux législatives. Et comme on dit toujours : "la musique adoucit les mœurs". Alors laissez-vous porter par toutes les notes et tous les sons… (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion toutes les communes participent à ce grand événement musical populaire et surtout gratuit.

L'occasion pour de très nombreux artistes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, de proposer de très nombreux concerts gratuits dans les rues et places, les bars ou encore les lieux culturels.

- Instaurée par Jack Lang -

Créée en 1982 sous l'impulsion de Jack Lang, alors ministre de la culture de François Mitterrand, cette grande manifestation populaire est consacrée à la musique sous toutes ses formes.

Si on creuse l'histoire pour remonter à ses débuts, c'est en 1981 qu'il faut remonter pour apprendre comment cette fête s'inscrit dans l'histoire culturelle de la France.

Fraichement nommé directeur de la musique et de la danse, Maurice Fleuret déclare à l'époque que : "la musique sera partout et le concert nulle part".

L'année suivante, suite à une grande enquête réalisée sur les pratiques culturelles des Français, on découvre que 5 millions de personnes dont la moitié était des jeunes, jouent d'un instrument de musique. C'est alors que Jack Lang, Maurice Fleuret et Christian Dupavillon imaginent ensemble une grande manifestation populaire qui permettrait à tous les musiciens de jouer et de se faire connaître le temps d'une soirée festive.

C'est ainsi que naît la toute première Fête de la Musique.



Une vraie réussite populaire qui s'exportera par la suite en 1985 à l’occasion de l’Année européenne de la Musique. C'est depuis devenu une vraie fête internationale qui ne se dément pas chaque 21 juin.

- Le guide ultime pour une édition sans fausse note -

Ce vendredi 21 juin c’est aussi la Fête de la musique. Tout le monde ira de son programme aux quatre coins de l’île et il y a du choix. Prenez note :

- Saint-Denis

Le chef-lieu accueillera près de 500 groupes et 1.000 musiciens répartis sur plus de 30 scènes, de 18 heures à minuit.

Vous retrouverez au jardin du Barachois le plateau d'Exo FM, en haut de la rue de Paris la scène de l'Electropical, du reggae sur la place de la cathédrale, une flopée de musiciens à découvrir dans une vingtaine de bars de Saint-Denis et bien d'autres artistes, célèbres comme amateurs, et surprises sont prévues le jour J.

Côté circulation dans le centre-ville, les routes comprises entre la rue Juliette Dodu et la rue Lucien Gasparini seront fermées à partir de 12 heures. Le stationnement de véhicule sera interdit dans la zone de fête. La circulation sera possible sur le Barachois et la rue Sainte-Anne.

- Saint-Paul

Que ce soit au centre de Saint-Paul, à Savanna, à Bois-de-Nèfles, au Guillaume, à Plateau Caillou, à La Saline, et à Saint-Gilles-les-Bains, vous aurez l'occasion de vous ambiancer au rythme de sonorités en tout genre.

Les Saint-Paulois et Saint-Pauloises auront le choix entre le karaoké géant sur le débarcadère animé par David Louisin, Léa Churros au plateau noir Tan Rouge et Max Grondin, Missty à Plateau Caillou, les scènes ouvertes présentes sur chacun des sites, avec un programme très fourni pour profiter pleinement de ce vendredi musicale.

Se rajoute à ces scènes, le Somin la mizik, des prestations musicales enivrantes dans des sites emblématiques et culturels de la ville tels quel la Maison Serveux, la Villa Verguin, la Longère Sudel Fuma ou le parvis de l'Hôtel de ville.

- Saint-Leu

Le vendredi 21 juin, de 17h30 à 22h, sur le front de mer, retrouvez les concerts des artistes de Saint-Leu, les écoles de musique et le groupe Ziskakan en clôture.

La circulation et le stationnement seront interdits sur la place du Monument aux morts, ainsi que sur la rue de la Compagnie des Indes, portion comprise entre la rue Waldeck Rousseau et la sortie du port de plaisance de Saint-Leu.

- L'Étang-Salé

La commune de l'Étang-Salé organise sa Fête de la musique au stade Gilbert Delgard ce vendredi 21 juin avec un grand concert. Exposition d'instruments, démonstrations et cours de musique animeront également la soirée.

Début à 18h avec au programme, Audrey Bouchard, Yéyé, Jean-Michel Batty, Djemilla, Zila, C'Cile, Tiana, Laurent V & Aurore Singer, Darknes, Diezi et pour clôturer la soirée aux alentours de 21h, Kaf Malbar.

- Saint-Louis

Le vendredi 7 juin, la maire de Saint-Louis, Juliana M’Doihoma, avait donné le coup d’envoi du "mois de la musique".

La programmation est riche et variée, notamment avec "la Grande scène de l’Etang" de ce vendredi 21 juin. Elle s’ouvrira sur de la danse avec les associations ADQE et Clan 974 avant de laisser place à Secteur 410 et DJ Sanjiva, Benjam, Héritaz Maloya, Maiko, MC Box, Pix’l et DJ Dan Wayo.

La caravane "Misik dann’ Kartié" a démarré le vendredi 7 juin à Plateau Goyaves, et a fait escale au Gol et à la Rivière-centre. Les concerts de la caravane se dérouleront également dans les hauts au Tapage le samedi 29 juin, sur le parking de l’école Auguste Lacaussade, avec les prestations de MKS, Marylou et ses danseuses, Jérôme Payet, Cédric Analyse, Ti Zenfan Gado et GTNN.

Le dimanche 30 juin, le Ouaki marquera la dernière étape de la caravane au terrain de footbal de Verval avec le concert des 40 ans de Baster en live.

- Saint-Pierre

La ville de Saint-Pierre organise les festivités sur huit sites différents, le long du boulevard Hubert Delisle. De la dub aux Jardins de la Plage, à la musique du monde sur la place Rotary, en passant par le jazz sur le quai Sud ou un karaoké géant vers l'office de tourisme, la musique sera au rendez-vous sur le front de mer de la commune.

À l'occasion auront lieu des déambulations Karfour des sons dann'Somin, avec ASSC, les Tambours sacrés, Dance flowers, Bwa D'oBatuk + Vox, Kosplay, Kalaï N Ko, Comodo, Capoeira Réunion et Tribal perkusions.

À cette Fête de la musique, s'ajoute aussi la "Fête Malgache" qui démarre le jeudi 20 juin, avec tout un village consacré à la Grande Ile aux Jardins de la Plage.

- L'Entre-Deux

Vendredi 21 juin, la salle d’animations et de loisirs Arsène Scholastien D’Eurveilher accueille les chorales des écoles de 8h30 à 11h30 (réservé aux scolaires).

La bibliothèque municipale accueillera le public en musique et proposera un karaoké de 10h à 12h et de 15h à 17h.

Sur la place de la Liberté de 15h à 23h, retrouvez une scène ouverte pour les groupes de l’Entre-Deux, avec Dimi-Style, Cimarron’, Loic Païnaye, Entre-2 cuivre, Piffarelly Gwenaelle, Tribal Maloya, OVIR, Soul Bic Brothers et Elodie Turpin.

Dimanche 23 juin à 17h au Lanbokin, les Souldiers se produiront sur scène pour un concert mélangeant reggae et maloya électrique afin de boucler en beauté les festivités.

Entrée gratuite sur réservation à evenements@entredeux.re ou au 0262 950 719.

- Le Tampon

Au Tampon, la Fête de la musique aura lieu le vendredi 21 juin à la Plaine des Cafres et le samedi 22 juin 2024 au parc Jean de Cambiaire. Retrouvez notamment Mc Box, Pierrette Payet, Olivier Brique, JF Gang et bien d'autres artistes durant ces deux jours.

Le restaurant El Latino au Tampon, organise également un concert à 20h30 : le "Kaliko muzik band". Plusieurs styles de musique seront au rendez-vous : séga punk, maloya électrique, romance créole, séga lonten, etc.

- Petite-île

Cinq scènes sont prévues à l'occasion de la Fête de la musique, avec concerts et spectacles, dans le centre ville de Petite-Île. À l'instar de La Possession, les festivités auront lieu le samedi 22 juin.

Les différentes scènes :

- Abri bus mairie, de 14h à 18h, avec For Pro Ema Réunion, Fleur & Mano, Pascaline Grondin et Akout Vibes

- Bibliothèque, de 14h à 18h, avec l'école de musique EMA PÎ et le spectacle musical "Yaka Chanté"

- PMI, de 14h à 18h15, avec l'école de musique EMA PÎ, Seventies, Duo Muzykal avec Vincent et Christine, Kiss & Fly

- Fangourin, de 14h à 17h, une battle de break dance de 8 crews de l'île, avec des jeunes de moins de 14 ans

- Vieux Moulin, de 15h30 à 22h30, avec l'école de musique EMA PÎ, Davy Sicard, Kent 1, DJ Msy, Alain Ramanissum, Laura Beg, Médérice et Olivier Brique

- Le Port :

Ce vendredi 21 juin, le Port organise au complexe de l'Oasis pour la Fête de la musique une scène ouverte dès 17h et les concerts de Rytmik Kréol et Olivier Brique à partir de 19h.

- Trois-Bassins

La ville de Trois-Bassins vous invite à célébrer la Fête de la musique le vendredi 21 juin à partir de 19h au plateau sportif du Littoral Sud et le samedi 22 juin dès 17h sur la place de l'Église.

Vendredi 19h : Lam Kaf, Meta, Chocas Bleus, Lambians Kartier, Lafrikindmada

Samedi 17h : Lamoya, Meïwen, Chocas Bleus, Sophie Ligdamis, Ovation 974, Mélodie Cerveaux, San Mele, K'Ouest, 974 Perku

À partir de 20h, un plateau musical concluera ces deux jours de fête avec SRJO, Sista Flo, Secteur 410 et Léa Churros.

- Saint-André

Les quartiers de la ville de Saint-André accueillent une centaine d'artistes répartis sur 16 scènes différentes du mardi 18 au samedi 29 juin.

En plus de participer aux ateliers musicaux animé par l'association Oundjel Bhajans Goparla et de vibrer au rythme des plateaux artistiques, le public aura l'occasion de profiter gratuitement d'un grand concert le samedi 22 juin en centre-ville.

Retrouvez le programme de la Fête de la musique de Saint-André sur le site de la ville.

- Les Avirons

La Fête de la musique aux Avirons se déroulera du vendredi 21 au samedi 22 juin. Une première soirée avait eu lieu le mercredi 19 juin avec Mister L, Patrick Gence et Amuzav.

Ce vendredi, retrouvez à la médiathèque Jean-Bernard, dès 17h30, Sharon Paul pour une rencontre littéraire suivie du concert de Yango Roots et Ton Renald (Racine Seggae).

Au bassin de la mairie, Erwan se produira à 20h30 avant de laisser place au Gospel Académie Réunion à 21h.

Le samedi, les festivités débuteront à 14h au stade du centre-ville et se poursuivront toute la journée jusqu'à 21h avec les prestations de Love Buzz, Les mamies chanteuses, LACS, Avirons Jeune, Fabrice Legros, Philéas et Baster.

- Saint-Joseph

À Saint-Joseph, la musique se fête le vendredi 21 juin au centre ville et le dimanche 23 juin à La Crête.

Vendredi à 19h sous la Halle François Mitterrand : concert de Rasker, Zik Melanze et Mederice.

Dimanche à 14h à la Crête 2ème village : Baster en live.

- Saint-Philippe

La ville de Saint-Philippe et la Régie salle Henri Madoré organisent un concert avec les artistes saint-philippois Thombak, Karma et Sau-Yan. Rendez-vous le vendredi 21 juin à 20h pour vous ambiancer et soutenir les talents locaux.

- Plaine des Palmistes

À La Plaine des Palmistes, le samedi 22 juin sur la place du marché forain, les élus ouvriront le programme à 9h30 avant de laisser place aux artistes tels que Zetwal Dann Tan, Cocktail Séga et Akimilé pour clôturer la soirée à 20h. De nombreux autres musiciens sont à découvrir.

- Saint-Benoît

La ville de Saint-Benoît organise une soirée de concerts le vendredi 21 juin, de 18h à 23h. Parcourez les rues animées du centre-ville et profitez d'une grande variété de styles musicaux avec les trois scènes proposées aux jardins de la mairie, sur la place du Marché couvert et à L'Olive bleue café.

- Sainte-Suzanne

La ville de Sainte-Suzanne célèbre la Fête de la musique ce vendredi 21 juin sur la place de l'église. À partir de 18h, retrouvez Sam's Mouv', Fanja Maloya, Radia Seha, Dangerous, Miskeo Maloya, Groovers, Soul Retro et la Seggae Family pour réchauffer es cœurs dans une ambiance festive.

- Sainte-Marie

À Sainte-Marie, la musique se fête les vendredis 21 et 28 juin à la médiathèque. La première journée débute par les prestations de l'école Vincent Boyer de la Giroday avec maloya, percussions et chants dès 9h30.

À 10h15, les élèves du centre de la Ressource organisent un concert. La journée se terminera au rythme des percussions de M. Padeau. à partir de 18h30.

Le vendredi d'après, c'est chansons créoles avec Yoland et ses seniors à 13h30, et le concert des élèves de l'atelier musique, à 18h30.

- La Possession

La ville de La Possession met à l’honneur les sonorités du monde et permet aux artistes de s’exprimer au cœur même des rues du centre-ville pour la Fête de la musique. Cependant, les festivités aurant lieu le samedi 22 juin, et non le vendredi comme à l'accoutumée.

Cette année, les rues Leconte de Lisle et Emmanuel Texer, seront piétonnes et accueilleront près de 10 scènes à thèmes et plus de 35 artistes.

Au programme :

- À 17h30, départ du défilé d’ouverture au croisement des rues Sarda Garriga et Leconte de Lisle.

- Dès 18h, profitez des espaces scéniques dans les rues Leconte de Lisle et Emmanuel Texer avec des ambiances de séga, reggae, maloya, rock, jazz, urbaines,...

- À 22h30, assistez au concert exceptionnel de Pix’L, sur le parvis de la mairie, rue Waldeck Rochet.

Retrouvez le programme complet, la liste des artistes et les arrêtés de circulation sur le site de la ville de La Possession.

Alors, bonne fête de la musique à toutes et à tous !

