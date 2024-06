Faîtes de la musique : c'est la fête partout dans l'île

Ce vendredi 21 juin 2024, la Fête de la musique sera célébré de partout sur l'île. Dans plusieurs communes, certains quartiers seront fermés à la circulation pour laisser place aux scènes en plein air et aux artistes. Maloya, reggae, metal, électro, séga, rock, rap et bien d'autres styles sauront conquérir le cœur (et les oreilles) des Réunionnais.es. Si certains aiment se balader en ville et se laisser surprendre par les musiciens sur leur chemin, d'autres cherchent à savoir où se produiront leurs artistes préférés. On vous détaille le programme juste ici (Photo : www.imazpress.com)

- Saint-Denis : plus de 1.000 artistes et une trentaine de scènes -

Le chef-lieu accueillera près de 500 groupes et 1.000 musiciens répartis sur plus de 30 scènes, entre 18h à minuit. Année des Jeux Olympiques et Paralympiques oblige, cette édition 2024 portera sur le thème du sport où initiations et démonstrations accompagneront les concerts des artistes.

Vous retrouverez au jardin du Barachois le plateau d'Exo FM, en haut de la rue de Paris la scène de l'Electropical, du reggae sur la place de la cathédrale, une flopée de musiciens à découvrir dans une vingtaine de bars de Saint-Denis et bien d'autres artistes, célèbres comme amateurs, et surprises sont prévues le jour J.

Côté circulation dans le centre-ville, les routes comprises entre la rue Juliette Dodu et la rue Lucien Gasparini seront fermées à partir de 12h. Le stationnement de véhicule sera interdit dans la zone de fête. La circulation sera possible sur le Barachois et la rue Sainte-Anne.

- La Possession fête la musique, mais le samedi 22 juin -

La ville de La Possession met à l’honneur les sonorités du monde et permet aux artistes de s’exprimer au cœur même des rues du centre-ville pour la Fête de la musique. Cependant, les festivités aurant lieu le samedi 22 juin, et non le vendredi comme à l'accoutumée.

Cette année, les rues Leconte de Lisle et Emmanuel Texer, seront piétonnes et accueilleront près de 10 scènes à thèmes et plus de 35 artistes.

Au programme :

- À 17h30, départ du défilé d’ouverture au croisement des rues Sarda Garriga et Leconte de Lisle.

- Dès 18h, profitez des espaces scéniques dans les rues Leconte de Lisle et Emmanuel Texer avec des ambiances de séga, reggae, maloya, rock, jazz, urbaines,...

- À 22h30, assistez au concert exceptionnel de Pix’L, sur le parvis de la mairie, rue Waldeck Rochet.

Retrouvez le programme complet, la liste des artistes et les arrêtés de circulation sur le site de la ville de La Possession.

- Saint-Paul : des scènes dans chaque bassin de vie -

Que ce soit au centre de Saint-Paul, à Savanna, à Bois-de-Nèfles, au Guillaume, à Plateau Caillou, à La Saline, et à Saint-Gilles-les-Bains, vous aurez l'occasion de vous ambiancer au rythme de sonorités en tout genre.

Les Saint-Paulois et Saint-Pauloises auront le choix entre le karaoké géant sur le débarcadère animé par David Louisin, Léa Churros au plateau noir Tan Rouge et Max Grondin, Missty à Plateau Caillou, les scènes ouvertes présentes sur chacun des sites, avec un programme très fourni pour profiter pleinement de ce vendredi musicale.

Se rajoute à ces scènes, le Somin la mizik, des prestations musicales enivrantes dans des sites emblématiques et culturels de la ville tels quel la Maison Serveux, la Villa Verguin, la Longère Sudel Fuma ou le parvis de l'Hôtel de ville.

- Saint-Leu : chorales au parc et concerts sur le front de mer -

À Saint-Leu, dans le Parc du 20 décembre, de 10h à 12h, plus de 500 élèves de cycle 2 chanteront le jeudi 20 juin et 600 élèves de cycle 3, le vendredi 21 juin, à l'occasion de la chorale des écoles.

Le vendredi 21 juin, de 17h30 à 22h, sur le front de mer, retrouvez les concerts des artistes de Saint-Leu, les écoles de musique et le groupe Ziskakan en clôture.

La circulation et le stationnement seront interdits sur la place du Monument aux morts, ainsi que sur la rue de la Compagnie des Indes, portion comprise entre la rue Waldeck Rousseau et la sortie du port de plaisance de Saint-Leu.

- L'Étang-Salé : grand concert au stade Gilbert Delgard -

La commune de l'Étang-Salé organise sa Fête de la musique au stade Gilbert Delgard ce vendredi 21 juin avec un grand concert. Exposition d'instruments, démonstrations et cours de musique animeront également la soirée.

Début à 18h avec au programme, Audrey Bouchard, Yéyé, Jean-Michel Batty, Djemilla, Zila, C'Cile, Tiana, Laurent V & Aurore Singer, Darknes, Diezi et pour clôturer la soirée aux alentours de 21h, Kaf Malbar.

- Saint-Louis : la musique à l'honneur pendant tout le mois de juin -

Le vendredi 7 juin, la maire de Saint-Louis, Juliana M’Doihoma, avait donné le coup d’envoi du "mois de la musique".

La programmation est riche et variée, notamment avec "la Grande scène de l’Etang" de ce vendredi 21 juin. Elle s’ouvrira sur de la danse avec les associations ADQE et Clan 974 avant de laisser place à Secteur 410 et DJ Sanjiva, Benjam, Héritaz Maloya, Maiko, MC Box, Pix’l et DJ Dan Wayo.

La caravane "Misik dann’ Kartié" a démarré le vendredi 7 juin à Plateau Goyaves, et a fait escale au Gol et à la Rivière-centre. Les concerts de la caravane se dérouleront également dans les hauts au Tapage le samedi 29 juin, sur le parking de l’école Auguste Lacaussade, avec les prestations de MKS, Marylou et ses danseuses, Jérôme Payet, Cédric Analyse, Ti Zenfan Gado et GTNN.

Le dimanche 30 juin, le Ouaki marquera la dernière étape de la caravane au terrain de footbal de Verval avec le concert des 40 ans de Baster en live.

- Saint-Pierre : un front de mer festif -

La ville de Saint-Pierre organise les festivités sur huit sites différents, le long du boulevard Hubert Delisle. De la dub aux Jardins de la Plage, à la musique du monde sur la place Rotary, en passant par le jazz sur le quai Sud ou un karaoké géant vers l'office de tourisme, la musique sera au rendez-vous sur le front de mer de la commune.

À l'occasion auront lieu des déambulations Karfour des sons dann'Somin, avec ASSC, les Tambours sacrés, Dance flowers, Bwa D'oBatuk + Vox, Kosplay, Kalaï N Ko, Comodo, Capoeira Réunion et Tribal perkusions.

À cette Fête de la musique, s'ajoute aussi la "Fête Malgache" qui démarre le jeudi 20 juin, avec tout un village consacré à la Grande Ile aux Jardins de la Plage.

- Le Tampon : une Fête de la musique sur deux jours -

Au Tampon, la Fête de la musique aura lieu le vendredi 21 juin à la Plaine des Cafres et le samedi 22 juin 2024 au parc Jean de Cambiaire. Retrouvez notamment Mc Box, Pierrette Payet, Olivier Brique, JF Gang et bien d'autres artistes durant ces deux jours.

Le restaurant El Latino au Tampon, organise également un concert à 20h30 : le "Kaliko muzik band". Plusieurs styles de musique seront au rendez-vous : séga punk, maloya électrique, romance créole, séga lonten, etc.

- Petite-île : cinq scènes le samedi -

Cinq scènes sont prévues à l'occasion de la Fête de la musique, avec concerts et spectacles, dans le centre ville de Petite-Île. À l'instar de La Possession, les festivités auront lieu le samedi 22 juin.

Les différentes scènes :

- Abri bus mairie, de 14h à 18h, avec For Pro Ema Réunion, Fleur & Mano, Pascaline Grondin et Akout Vibes

- Bibliothèque, de 14h à 18h, avec l'école de musique EMA PÎ et le spectacle musical "Yaka Chanté"

- PMI, de 14h à 18h15, avec l'école de musique EMA PÎ, Seventies, Duo Muzykal avec Vincent et Christine, Kiss & Fly

- Fangourin, de 14h à 17h, une battle de break dance de 8 crews de l'île, avec des jeunes de moins de 14 ans

- Vieux Moulin, de 15h30 à 22h30, avec l'école de musique EMA PÎ, Davy Sicard, Kent 1, DJ Msy, Alain Ramanissum, Laura Beg, Médérice et Olivier Brique

- Saint-André : une dizaine de jours de festivités -

Les quartiers de la ville de Saint-André accueillent une centaine d'artistes répartis sur 16 scènes différentes du mardi 18 au samedi 29 juin.

En plus de participer aux ateliers musicaux animé par l'association Oundjel Bhajans Goparla et de vibrer au rythme des plateaux artistiques, le public aura l'occasion de profiter gratuitement d'un grand concert le samedi 22 juin en centre-ville.

Retrouvez le programme de la Fête de la musique de Saint-André sur le site de la ville.

