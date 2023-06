Gérald Darmanin attendu à Mayotte ce week-end

Selon Franceinfo, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin se rendra à Mayotte du samedi 24 au dimanche 25 juin 2023. Cette visite intervient deux mois après le lancement de l'opération Wuambushu, lancée pour lutter contre l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre.

Gérald Darmanin est aussi attendu sur d'autres problématiques, notamment l'accès à l'eau, alors que Mayotte connaît un déficit exceptionnel.

Pour rappel, les autorités françaises ont déployé depuis avril des centaines de policiers et gendarmes à Mayotte pour mener une série d'interventions des services sécuritaires et sociaux regroupées sous le nom de "Wuambushu" ("reprise" en mahorais).

Selon le préfet Thierry Suquet, plus de 400 policiers et gendarmes supplémentaires sont toujours sur l’île. "Quatre escadrons de gendarmes mais également la CRS8 et des renforts au sein de la police aux frontières ont pris la relève des renforts qui viennent de partir", a-t-il énuméré devant la presse lundi.

L'opération, qui vise à réduire l'habitat insalubre et à expulser les personnes en situation irrégulière est dénoncée par des associations comme "brutale", "antipauvres" et violant les droits des migrants, mais soutenue par les élus et de nombreux Mahorais.

