Saint-Denis : une marche contre l'opération Wuambushu

"De fait, l'opération Wuambushu, loin d'améliorer la situation désastreuse de l'île, contribue à créer un climat de guerre civile, imputant tous les maux dont souffre Mayotte aux soit-disant « étrangers ». Au travers de cette opération, Darmanin avec l'aval de Macron, tente de légitimer sa stature d'homme d'état en expérimentant à Mayotte les dispositions d'exception et de chasse aux migrants du projet de loi sécurité et immigration" dénonce le collectif.

Quatre escadrons de gendarmes mobiles, des policiers de la CRS-8, plus de 500 membres des forces de l'ordre - en plus de ceux déjà présents sur place. Tous déployés à Mayotte avec comme objectifs, de rétablir le pays dans l'île sœur, tout en mettant en œuvre les opérations de décasages des bidonvilles.

"Cette compagnie s'est particulièrement « distinguée » contre des manifestants opposés à la réforme des retraites, par sa brutalité et ses violences. A Mayotte, elle s'est fait rapidement connaître par l'usage d'armes à feu (au sol?) contre des groupes de jeunes" assure d'ailleurs le collectif.

- Une opération au succès discutable -

Et si Gérald Darmanin misait sur le décasage de plusieurs bidonvilles, pour l'heure, seul celui de Talus 2 dans le quartier de Majicavo – qui a d'ailleurs essuyé de nombreux référés au tribunal – a été détruit le 22 mai dernier.

Le 25 avril, l'évacuation de ce bidonville, situé à Koungou, a été suspendue, la justice constatant "l'existence d'une voie de fait", tenant aux conditions d'expulsion jugées "irrégulières" par les personnes s'opposant au délogement.

Mais le 13 mai, le tribunal administratif de Mayotte a annoncé la levée de la suspension de la démolition du bidonville Talus 2. Une décision confirmée par la Cour d'appel.

Le 22 mai, au petit matin, les pelleteuses sont entrées en action pour démolir les cases en tôle insalubres de Talus 2. En tout, "162 taudis ont été démolis", avait annoncé le préfet Thierry Suquet. 40 familles ont été relogées.

Cependant, l'État prévoit toujours de détruire à Mayotte dans les prochains mois, "1.000 cases identifiées" comme étant des logements insalubres, a indiqué le préfet.

Dans ce contexte, les associations réclament le "respect des droits humains". "La violence produite sur place n'est pas acceptable, on sait qu'il y eu usage d'arme à feu et des violations du droit international" dénonce Didier Bourse, membre d'Attac Réunion. "Les recommandations de l'ONU sont claires, il faut reconsidérer l'archipel des Comores, mais la France fait barrage. Il faut rappeler que la France a été plusieurs fois sur le banc des accusés, ce qui est ironique quand on se prétend pays des Droits de l'Homme."

"La situation est très compliquée, les problèmes sont réels, la population a de grandes difficultés mais elles relèvent essentiellement des carences de l'Etat français. Il y a un renversement de responsabilité, on montre du doigt les Comores alors que la responsabilité retombe sur la France" conclut-il.

