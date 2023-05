Mayotte : la démolition du bidonville Talus 2 a commencé

L’État prévoit toujours de détruire à Mayotte dans les prochains mois "1.000 cases identifiées" comme étant des logements insalubres, a indiqué le préfet de ce département français de l’océan Indien lors d’une visite dans le quartier de Cavani, à Mamoudzou.

"300 ont déjà fait l’objet d’enquêtes sociales". Les personnes en situation régulière se verront proposer "une solution de relogement au fur et à mesure" mais, a-t-il prévenu, "le principe de démolition n’est jamais remis en question, même si les familles refusent les propositions".

- Le décésage de Talus 2 autorisé -

Si les expulsions pourraient reprendre, les décasages également. En effet, le tribunal administratif de Mayotte a annoncé ce samedi 13 mai 2023 la levée de la suspension de la démolition du bidonville Talus 2. Ce "décasage" ordonné par le préfet avait été suspendu dans un preier temps.

Après de nombreux référés, de nombreuses audiences, pour le juge et président du Tribunal administratif de Mayotte, la préfecture respecte les conditions définies dans le cadre de la loi élan. La suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de décembre relatif au décasage de Talus 2 est donc levée.

Le président du tribunal administratif, Gil Cornevaux, a finalement "rabattu son ordonnance" du 27 février en raison d’éléments nouveaux mis en avant par la préfecture de Mayotte. Lors des débats, le juge des référés avait exigé des services de la préfecture des documents tangibles pour prouver "l’existence" de ces relogements.

Le magistrat a par ailleurs assorti sa décision de l'obligation pour le préfet de scolarisation des enfants des familles concernées par les relogements dans les zones où ils seront invités à résider.

La Cour d'appel de Mayotte s'est elle aussi prononcée ce mercredi 17 mai 2023 en faveur de la levée de la suspension de la démolition du bidonville Talus 2. Cette décision intervient quelques jours après celle du tribunal administratif autorisant la reprise du "décasage". Pour rappel, l'opération ordonnée par le préfet avait été suspendue depuis la fin du mois d'avril.

Aussi, le volet "reconquête du foncier et destruction de l’habitat indigne » de l’opération Wuambushu va pouvoir enfin se déployer. J’appelle le gouvernement à le mettre en œuvre rapidement et pleinement", déclare le député Mansour Kamardine.

- Les liaisons ont repris -

Gérald Darmanin a décidé de reprendre la main sur le volet diplomatique en laissant de côté les diplomates. Il a invité le ministre de l'Intérieur comorien Fakridine Mahamoud. Les ministres ont en effet "réaffirmé leur volonté de lutter contre les trafics et contre les passeurs", selon un communiqué conjoint.

Le texte fait également part de leurs efforts pour apaiser ces tensions engendrées par l'opération Wuambushu. Selon nos confrères de France Mayotte Matin, le ministre de l'Intérieur, à l'issue de cette entrevue, a annoncé la "reprise des liaisons maritimes entre la France et les Comores".

Les rotations de la SGTM vers Anjouan ont repris ce mercredi 17 mai, permettant ainsi au volet lutte contre l’immigration clandestine de se mettre en place.

Opération #Wuambushu

- La lutte contre l'insécurité se poursuit -

De leur côté, les forces de l'ordre poursuivent leur action. Gendarmes et policiers poursuivent sans relâche les interpellations des délinquants.

Le village de Kaweni a connu jeudi 18 mai 2023 un épisode de violences urbaines. Les émeutiers ont placé trois barrages enflammés sur la RN1 afin d'entraver la circulation, d'attaquer les usagers de la route, et freiner l'intervention des forces de l'ordre. Ces jeunes individus étaient encagoulés et grimés. Après avoir lancé des pierres sur la pharmacie des Ylangs et sur la magasin SFR, ils se sont attaqués à la caserne des pompiers de Kaweni.



L'enquête judiciaire a permis dès vendredi et sur cette fin de semaine d'identifier et d'interpeller cinq jeunes hommes formellement reconnus comme ayant participé à ces faits.

Dans la nuit de dimanche à lundi 15 mai, la police de Mayotte a interpellé un kwassa en provenance d'Anjouan avec à son bord, 28 ressortissants comoriens, 20 hommes, 5 femmes et 3 enfants. Le passeur a été interpellé et placé en garde à vue.

Les auteurs d’une agression au cours de laquelle une femme s’étaient faite agresser au volant de sa voiture à Mzouazia, dans la commune de Boueni le 28 avril, ont été arrêtés le 5 mai dernier par les gendarmes et immédiatement placés en garde à vue.

Le "baromètre délinquance" de la préfecture met d'ailleurs face à face les mois d’avril 2022 et 2023. Il fait apparaître des chiffres à la hausse, comme c’est le cas depuis maintenant tant d’années. Cependant, on constate également une augmentation du travail judiciaire à l’encontre des délinquants.

Le plan blanc a même été activé au Centre hospitalier de Mamoudzou (CHM), après que des délinquants se soient introduits au centre médical de référence (CMR) de Dzoumogné pour agresser des usagers et commettre des actes de vandalisme dans l’enceinte de l’établissement.

Pour l’agence régionale de santé et la préfecture, "les violences physiques, verbales et intimidations perpétrées par ces individus envers les agents et soignants du CHM sont inacceptables et constituent une atteinte grave à l’engagement de ces professionnels pour la santé à Mayotte".

L’Agence Régionale de Santé et la Préfecture condamnent les actes de violence perpétrés ce jour à Koungou contre un bus de soignants du @CHMayotte.



Vendredi 12 mai, par sécurité, les équipes soignantes et les usagers ont été transférés vers le CHM de Mamoudzou, pour permettre la continuité de la prise en charge des patients. La situation était tendue depuis le début de la semaine dernière, après que des collectifs citoyens aient mis en place des barragescondamnant l’accès à plusieurs centres de consultations et de soins. Une réaction au refus des autorités comoriennes d’accepter le retour de leurs ressortissants expulsés.

Devant le climat de violence chaque jour un peu plus présent à Mayotte, le député, Mansour Kamardine, alerte sur une situation de pré-guerre civile dans l’île à travers un communiqué. "Ce 12 mai, en pleine journée, une bande de barbares cagoulés et armés de machettes a attaqué l’antenne de Dzoumogné du Centre hospitalier de Mayotte, saccageant les locaux et blessant des Mahorais qui protestent contre le blocage de l’expulsion des clandestins par les autorités comoriennes. Pire, désormais, c’est un fait nouveau, les étrangers en situation irrégulière affirment par l’intimidation et la violence qu’ils sont chez eux à Mayotte et que le territoire du 101ème département français appartient aux Comores. Compte-tenu de la détérioration de la si- tuation, j’en appelle à un ressaisissement de l’Etat pour assurer la paix civile à Mayotte".

