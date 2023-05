Mayotte : le tribunal administratif autorise la démolition du bidonville Talus 2

Le tribunal administratif de Mayotte a annoncé ce ce samedi 13 mai 2023 la levée de la suspension de la démolition du bidonville Talus 2. Ce "décasage" ordonné par le préfet avait été suspendu dans un preier temps. Cette décision intervient quelques jours après l'annonce par l'Etat de la "reprise des liaisons maritimes entre la France et les Comores". La démolition n'est pourtant pas encore actée. La Cour d'appel de Mayotte doit en effet se prononcer très prochainement sur le risque de "voie de fait" à l'encontre des habitants de Talus 2 retenue en première instance par le tribunal judiciaire de Mamoudzou. En panne depuis trois semaines, Wuambushu, l'opération de lutte contre l'immigration clandestine pourrait reprendre ou non à l'issue de ces décisions de justice (Photo Mayotte photo RB/www. imazpress.com)

Après de nombreux référés, de nombreuses audiences, pour le juge et président du Tribunal administratif de Mayotte, la préfecture respecte les conditions définies dans le cadre de la loi élan. La suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de décembre relatif au décasage de Talus 2 est donc levée.

Le président du tribunal administratif, Gil Cornevaux, a finalement "rabattu son ordonnance" du 27 février en raison d’éléments nouveaux mis en avant par la préfecture de Mayotte. Lors des débats, le juge des référés avait exigé des services de la préfecture des documents tangibles pour prouver "l’existence" de ces relogements.

Le magistrat a par ailleurs assorti sa décision de l'obligation pour le préfet de scolarisation des enfants des familles concernées par les relogements dans les zones où ils seront invités à résider.

Toutefois, reste une question, celle de la voie de fait. En effet, la juge du tribunal s'interrogeait quant à la fragilité du terrain à décaser.

- Les liaisons entre les Comores et Mayotte pourraient reprendre -

Alors que les liaisons sont interrompues entre Mayotte et les Comores depuis le 24 avril 2023, ces dernières pourraient bien reprendre prochainement. Les ministres français et comoriens de l'Intérieur et des Affaires étrangères, réunis mardi à Paris sur fond de tensions à Mayotte, ont en effet "réaffirmé leur volonté de lutter contre les trafics et contre les passeurs", selon un communiqué conjoint.

Suite à la publication du communiqué, la société de gestion et de transport maritime (SGTM), principale compagnie à faire la liaison maritime, a annoncé "mobiliser toutes ses équipes pour préparer la reprise des rotations". "Néanmoins, elle reste en attente de directives précises des autorités compétentes quant aux conditions de cette réouverture" a-t-elle ajouté.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com