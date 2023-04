Destruction de bidonvilles suspendue, déconvenue avec les Comores... Wuambushu se complique

C'est ce mardi 25 avril 2023, que devait avoir lieu initialement l'évacuation de plus de 80 familles. Mais la justice en a décidé autrement. La veille, le juge a constaté "l'existence d'une voie de fait" tenant aux conditions d'expulsion jugées "irrégulières" par les personnes s'opposant à l'expulsion, "mettant en péril la sécurité" des habitants.

Le juge avance que "la démolition des habitations voisines de celles des requérants les fragilisera et ne sera pas sans effet sur leur stabilité et aura un impact certain sur leur sûreté".

En réponse, le préfet de Mayotte, Thierry Suquet a affirmé "prendre acte de la décision et a demandé aux avocats de l'État de faire appel". Un représentant de l'État qui a assuré lundi, lors du début de l'opération, qu'il "n'arrêterait pas les opérations de lutte contre la délinquance et l'habitat insalubre".

Pour le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, l'opération Wuambushu doit être maintenue, et ce, malgré la décision de la justice qui interdit de détruire le bidonville "Talus 2", prévue mardi 25 avril. "L'action menée à Mayotte est la restauration de la paix républicaine", défend sur twitter Gérald Darmanin, reconnaissant "une action difficile mais extrêmement résolue".

L’action menée à Mayotte est la restauration de la paix républicaine. C’est une action difficile mais extrêmement résolue. Ce qui met en danger la population c’est l’insalubrité, l’insécurité et la non reconnaissance du droit de propriété. Le préfet fait appel de cette décision. https://t.co/sM2qbHtk7A — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 25, 2023

- Mayotte dans l'expectative -

Face à la décision de justice, les Mahorais restent en attente. À Majicavo, dans le quartier "Talus 2", où devait avoir lieu l'opération de décasage, les habitants sont fiers mais savent toutefois que "ce n'est pas encore gagné".

"On lutte quand même jusqu'au bout et on aimerait bien que le conseil général accepte de vendre le terrain pour que l'on puisse bien habiter et construire des maisons, pas des cases en taule", confiait un habitant à notre correspondant.

Une dame, Comorienne en situation irrégulière, ne veut pas qu'on démolisse son habitation située à "Talus 2". "Nous ne sommes pas des méchants", clame-t-elle.

Une habitante confie, "si des jeunes viennent mettre le trouble on les repousse, nous on veut la paix, on n'est pas des méchants". "Nos enfants vont à l'école, on les éduque, on travaille, on cotise, pourquoi détruire parce qu'on est étrangers, des étrangers il en existe partout."

De l'avis des Mahorais, c'est désormais un sentiment de lassitude et de colère qui prédomine dans une population qui attendait cette opération de lutte contre l'immigration illégale. Une colère tournée en priorité vers l'État, nous indique notre correspondant sur place. Selon les Mahorais, l'État aurait mal préparé son opération pour lutter contre la délinquance.

- L'opération va "s'intensifier" -

De son côté, la préfecture de Mayotte l'a d'ores et déjà annoncé, "on va continuer à monter en puissance pendant la semaine et les semaines qui viennent". Une montée en puissance confirmée par Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Une opération "qui durera plusieurs mois, aussi longtemps que Mayotte en a besoin", a-t-elle dit.

A #Mayotte, l’objectif est de lutter contre l’insecurité, la criminalité organisée et la délinquance sur l’île, sous la coordination @Prefet976.

????1800 #policiers et #gendarmes, dont 500 renforts, sont mobilisés ces dernières semaines pour intensifier les contrôles. pic.twitter.com/HE9mNj4PIH — Porte-parole ministère de l'Intérieur et Outre-mer (@PorteParoleMI) April 25, 2023

Une montée en puissance et une présence de plus de 1.800 effectifs de police et de gendarmerie qui ne fait pas descendre la tension dans le département.

Bien au contraire. Des barricades ont été installées tandis que les forces de l'ordre ont été prises à partie par des jets de pierres. Des policiers et gendarmes qui ont répliqué par des tirs.

Des violences qui ne font qu'attiser la haine de part et d'autre du territoire entre les opposants et les partisans de l'opération "Wuambushu".

Invité du journal télévisé de Mayotte 1ère à l’occasion d’une édition spéciale consacrée à l’opération sécuritaire, Salime Mdéré, premier vice-président du conseil départemental de Mayotte, a qualifié les individus impliqués de "délinquants, voyous et de terroristes", avant d’estimer qu’"à un moment donné, il faut peut-être en tuer".

Des propos condamnés par le ministère délégué aux Outre-mer et pour lesquels l'élu Mahorais n'a pas tardé à s'excuser. "Mes propos - qui sont à la hauteur de ma passion pour cette île - ont dépassé ma pensée et je m'excuse bien volontiers s'ils ont pu heurter."

