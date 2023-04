Wuambushu : les démolitions massives de bidonvilles sont lancées

Ce mardi, plusieurs habitants des bidonvilles, et notamment du quartier Talus 2 à Majicavo, vivent leurs dernières heures dans leurs habitations. Car c'est aujourd'hui qu'ils doivent être délogés. Dans les quartiers concernés par les expulsions, les familles vivent chaque jour dans la peur. La peur de voir leur habitation détruite et de finir à la rue.

À Hamouro, notre correspondant a pu rencontrer un père de famille en colère. Cet homme, sa femme et ses enfants, tous Français et en situation régulière vivent dans ce quartier voué à être détruit. Mais pour eux, c'est l'inconnu. Aucune solution de relogement ne leur a été apporté.

À Bandrelé, même constat. De nombreuses familles en situation régulière vivent dans ce bidonville. Mais toutes, ne savent pas quand leur quartier sera détruit et surtout, où elles iront. "Un quartier qui vit la peur au ventre", explique notre correspondant pour Imaz Press.

Sur Franceinfo, Gérald Darmanin a précisé que les forces de l'ordre allaient détruire 1.000 bidonvilles, "sur décision de justice", tout en assurant que les habitants qui ne seront pas expulsés seraient relogés "dans des vrais logements".

L’association Droit au logement (DAL) a appelé ce dimanche à stopper l’opération de police dite "Wuambushu" amorcée dans les bidonvilles de Mayotte par le gouvernement pour endiguer la délinquance et l’immigration illégale, indique Le Parisien.

La France "n'arrêtera pas" l'opération "Wuambushu" lancée à Mayotte au nom de la lutte contre la délinquance et les bidonvilles, a assuré lundi Thierry Suquet, le préfet de Mayotte, souhaitant reprendre "rapidement" les rotations de bateaux vers les Comores, suspendues par Moroni.

- Affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes à Tzoundzou -

Ce lundi 24 avril 2023 a également été marqué par des affrontements entre jeunes et force de l'ordre dans le village de Tzoundzou au sud de Mamoudzou.

Des jeunes, vêtus de blanc ppour ne pas être identifés par leurs vêteùents, ont affrontés les forces de l'ordre. Jets de galets et gaz lacrymogènes ont fusé de part et d'autre.

Des forces qui, quant à elles, font tout pour reprendre du terrain dans ce village qui abrite un important bidonville voué à être détruit lors de l'opération "Wuambushu". Regardez les images de notre correspondant sur place

- Enrayer un climat de violence -

L'opération "Wuambushu" vise aussi à enrayer ce climat devenu difficile à vivre pour les habitants de Mayotte.

L'un des objectifs de cette opération, interpeller les "bandes criminelles", comme l'a souligné le préfet de Mayotte. "Ceux qui s’attaquent aux scootéristes avec des machettes, ceux qui tentent de s’introduire dans les lycées avec violence, ceux qui s’attaquent aux bus scolaires etc", énumère-t-il.

La lutte contre la criminalité organisée se poursuit à #Mayotte pour arrêter les délinquants & chefs de bandes.



Hier, préparation @Gendarmerie dans le cadre d'une opération judiciaire de la section de recherches #Mamoudzou pour démanteler un réseau soupçonné de prostitution. pic.twitter.com/cnVS3uDLDM — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) April 23, 2023

Gérald Darmanin a indiqué qu'une "quarantaine de bandes criminelles organisées" ont été recensées à Mayotte. Les renforts envoyés sur place devraient permettre de "redoubler d’activité" contre la délinquance locale, a-t-il promis.

Au total, plus de 2.500 personnels (forces de l'ordre, agence régionale de santé, justice, réserve sanitaire) sont mobilisés.

- "Une opération nécessaire pour la sécurité des Mahorais"

"On va protéger les gens en étant comme ça sur le terrain et en refusant de reculer. Si on est présent à Tzoundzou c'est pour protéger les gens" a assuré, lundi, le préfet de Mayotte

"Notre objectif c'est que nos opérations de sécurisation se poursuivent. On est là pour donner de la sécurité aux Mahorais, que les gens circulent librement, on est là pour que les gens puissent aller travailler et qu'on reprenne une vie normale", dit-il. "On viendra autant que nécessaire dans ces quartiers où les manifestants n'ont pas envie qu'on vienne."

Concernant l'habitat insalubre, le préfet précise "c'est tout sauf de l'arbitraire et sauf de l'impréparation. On s'est rendu chez les gens avec les partenaires sociaux et sur six secteurs nous avons des arrêtés pris qui sont d'ores et déjà exécutoires". On mettra en oeuvre "la déconstruction pour ceux où le juge à donner le feu vert et a contrôlé les arrêtés", déclare Thierry Suquet, le préfet de Mayotte.

Les "opérations de lutte contre la délinquance et de lutte contre l'habitat insalubre, on ne les arrêtera pas aujourd'hui. On va continuer car cette opération est nécessaire à la sécurité des Mahorais aujourd'hui."

- Les Comores refusent l'accostage des bateaux venus de Mayotte -

Toutefois, un obstacle se dresse face à cette opération "Wambushu". En effet, le gouvernement Comoriens refuse le rapatriement des expulsés. Cependant, le président Azali a, dans son discours de l'Aïd, invité au dialogue avec la France.

"La voie choisie par le gouvernement est celle du dialogue avec notre partenaire la France" dit-il, "j’ose espérer que la partie française tiendra compte de la position du gouvernement comorien".

"Tant que la partie française décidera de faire des choses de façon unilatérale, nous prendrons nos responsabilités. Aucun expulsé ne rentrera dans un port sous souveraineté comorienne", a indiqué à l'AFP le ministre comorien de l'Intérieur, Fakridine Mahamoud.

Les Comores semblent mettre à exécution leur menace de ne pas accueillir les personnes en situation irrégulière venant de Mayotte. Ce lundi 24 avril 2023, selon nos confrères de France Mayotte matin, 36 personnes en situation irrégulière expulsées de l'île française n'ont pas pu être accoster à Anjouan. Face à la fermeture du port d'Anjouan, le navire de la société de gestion de transport maritime, la Citadelle, a dû faire demi-tour.

- Une opération qui attise la peur -

Face à l'objectif affiché d'expulser des dizaines de milliers de personnes précaires, de nombreuses associations sont montées au créneau pour dénoncer l'opération. Sur Twitter, la Ligue des droits de l'Homme s'est dite "extrêmement" inquiète.

Concernant l'opération #Wuambushu, @MCVergiat vice-pdte #LDH rappelle que toutes les législations à Mayotte sont des législations d'exception, et c'est particulièrement vraie en matière d'expulsions locatives et d'immigration. https://t.co/RaSTdFInhz — LDH France (@LDH_Fr) April 24, 2023

Toujours sur Twitter, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a dénoncé "une opération qui viole les droits fondamentaux des personnes expulsées et qui est contraire aux engagements internationaux de la France en matière de respect des droits humains".

Chaque année, environ 20.000 personnes en situation irrégulière sont expulsées de Mayotte, d’après les derniers chiffres de la préfecture. D’après son dernier bilan, les équipes de la police aux frontières ont reconduit depuis le début de l'année 6507 personnes, "soit une augmentation de 30% par rapport à la même période de 2022" écrit France Mayotte Matin. 100.000 personnes ne seraient pas en règle sur le territoire.

Selon les chiffres de la préfecture de Mayotte, entre le "1er janvier au 31 mars 2023, 173 kwassas ont été interceptés transportant au total 2.255 personnes interpellées". Au cours de la même période 123 passeurs ont été présentés à la Justice. 83 d'entre eux ont été condamné à de la prison ferme.

