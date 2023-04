Mayotte : Wuambushu va être lancée, des milliers de personnes menacées d'expulsion

Wuambushu, l'opération d'expulsions massives d'étrangers en situation irrégulière et de démolition de bidonvilles va commencer à Mayotte. Des centaines de policiers, gendarmes, surveillants de prison, magistrats... sont arrivés en renfort depuis plusieurs jours. L'opération doit durer deux mois. Dans le contexte de tension extrême qui existe à Mayotte depuis quelques, le risque de débordements et de recrudescence la violence est réel. À La Réunion, les associations et services de santé restent en alerte pour "répondre à une demande d'aide, le cas échéant". (Photo Police Mayotte photo RB imazpress)

Révélée en février par le Canard enchainé, cette opération d'une envergure inédite à ce jour, a finalement été confirmée par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, dans une interview au Figaro.fr.

"Les opérations d’ordre public à Mayotte, c’est tous les jours" a déclaré le ministre sans vouloir donner de date précise pour le début des opérations. Mais plusieurs sources affirment que le déclenchement aura lieu dès la fin du ramadan. Le mois de jeûne est terminé et l'arrivée massive des forces de l'ordre sur l'archipel ces derniers jours semblent confirmer l'imminence de l'opération.

Sur un territoire gangréné par l'immigration clandestine, Wuambushu est soutenue par les élus et une grande majorité de la population mahoraise.

Selon l'Insee, environ 48% de la population était de nationalité étrangère et 42 % des habitants n’y étaient pas nés. Entre 5 et 8 000 mineurs isolés sont présents sur le territoire.

"Officiellement, la population à Mayotte est passée en 30 ans de 65.000 à 256.000 personnes" précise Gérald Darmanin dans son interview au Figaro.fr

- Services publics saturés -

Cette démographie galopante lèse, de fait, les Mahorais dans leurs droits : celui à une éducation dans des conditions de scolarité normales, de se soigner correctement, alors que seul un hôpital supporte presque l’ensemble de l’offre de soins du plus grand désert médical de France.

"Le nombre de lits représentant à peine 40 % de la moyenne hexagonale, avec 1,56 lit pour 1.000 habitants" détaille un rapport du Sénat datant de juillet 2022. Au-delà, c'est l’ensemble des services publics de base qui est saturé et donc défaillant.

Reste que des associations des droits humains, des magistrats, des soignants…Nombreux sont ceux qui s’inquiètent des répercussions – et de la finalité – de cette opération voulue par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer.

Du coté des Comores, une partie de l'opinion publique fustige le président Azali, coupable selon elle de trahison pour avoir "plié face à la France".

Depuis, le chef de l'Etat comorien, également président de l’Union africaine, a appelé le gouvernement français à renoncer à l’opération.

À Anjouan, le gouvernant local a opposé un refus catégorique à l'arrivée de 20.000 personnes expulsées de Mayotte.

- La Réunion en alerte -

À La Réunion, on se prépare également au début de cette opération qui aura lieu à Mayotte. Les risques de débordement et de violences sont réels. Dans notre département, les services de santé sont donc en alerte afin de venir en aide "le cas échéant", à leurs homologues de Mayotte.

Les services de la Croix-Rouge Réunion suivent "l'imminence de cette opération via des familles que nous hébergeons et qui ont des proches concernés", indique Manon Héribert-Laubriat, directrice du pôle lutte contre les exclusions. "Les familles que nous accompagnons à La Réunion ont la crainte de perdre le contact et la trace de leurs proches suite à l'opération", ajoute-t-elle.

Du côté de l'Agence région de santé (ARS), "nous avons tenu deux réunions avec les établissements de santé, les Samu, les ARS des deux territoires. Les besoins d’aide dans l’immédiat concernent les médecins urgentistes et les sages-femmes", précise les services. "La Réunion s’est organisée pour accueillir en cas de besoin les patients qui bénéficieront d’une Evqaasan (évacution sanitaire - ndlr)."

"Comme les autres établissements du Groupement hospitalier de territoire, le CHU se prépare à pouvoir venir en appui du Centre hospitlatier (CHM) de Mayotte en cas de besoin", indique le Centre hospitalier universitaire, interrogé par Imaz Press.

Les forces de sécurité sont quant à elles bien rôdées à l'exercice. "Si ça déborde, on peut intervenir en urgence, comme cela a toujours le cas", indique Stéphane Lebreton de SGP Police FO. "On est prêt à renforcer les équipes de Mayotte en cas de problème et en attendant que des renforts arrivent de métropole, étant donné que nous sommes la première force projetable", ajoute-t-il.

- Les élus de La Réunion inquiets -

Pour les élus, une question se pose, celle du relogement. "Je suis contre l'immigration illégale et pour la déconstruction des bidonvilles mais les enfants, où iront-ils, y-a-t-il eu anticipation pour le logement", a déclaré en direct sur une radio locale la députée Nathalie Bassire. "L'État a laissé pourrir une situation et d'un seul coup veut tout résoudre avec cette opération. Cela va créer beaucoup de haine et de ressentiment de part et d'autre."

Philippe Naillet, député souligne que "l’approche sécuritaire ne suffira pas pour résorber les multiples crises qui minent Mayotte depuis longtemps". "Le problème de Mayotte est bien plus vaste : les politiques publiques concernant les domaines de la santé, du logement, de l’éducation, ne sont pas à la hauteur de ce qu’il faudrait mettre en œuvre dans un département français en 2023. Faut-il encore rappeler qu’à Mayotte en 2020, près de 9.000 enfants en âge d’aller à l’école primaire n’y avaient pas accès ?"

"Pour ce qui est de l’opération Wuambushu qui porte le risque d’aggraver les fractures dans un contexte déjà critique; nous devons veiller à ce que les droits des personnes et des enfants soient scrupuleusement respectés", insiste l'élu.

Enfin, "rien ne changera sans une coopération régionale sincère et partagée avec les Comores", conclut Philippe Naillet.

Jean-Hugues Ratenon, indique lui avoir "alerté le gouvernement sur les phénomènes de violences à Mayotte qui, faute de sa réaction, se sont aggravés en meurtres, agressions physiques, destructions de biens, engendrant une très grande insécurité dont certains n’hésitent pas à qualifier de guerre civile et que j’ai moi-même qualifié de terrorisme urbain".

"À plusieurs reprises, j’ai demandé à l’État de prendre ses responsabilités et de renforcer les moyens des forces de l’ordre pour mettre hors d’état de nuire les bandes, pour protéger les Mahorais et pour lutter contre l’immigration clandestine."

"Aussi, si cette opération vise uniquement ses objectifs : elle est justifiée. Cependant, certains élus Mahorais, l’UNICEF, la CNDH, des professionnels de santé expriment de grandes inquiétudes sur cette opération dont on ignore précisément les détails", ajoute Jean-Hugues Ratenon.

- Les Comores refusent d'accueillir les personnes expulsées -

Les Comores ayant déjà opposé son refus catégorique de l’arrivée de ces expulsés sur son territoire : "Que vont-ils devenir ? Quel sort sera réservé aux enfants, aux mineurs ? Que vont devenir les enfants scolarisés ? ceux qui préparent leur Bac ? Où vont être hébergés ces expulsés en attendant leur jugement ? Le gouvernement a-t-il envisagé de les envoyer à la Réunion ?", se questionne-t-il.

Il se demande également : "Le gouvernement a-t-il mesuré l’impact et les conséquences de cette opération à la Réunion ? Comment vont réagir les communautés Mahoraises et Comoriennes de notre île ? Le préfet de la Réunion a-t-il reçu des instructions et des moyens pour le maintien de l’ordre, de la sécurité de tous les Réunionnais en cas de débordements, d’affrontements ?

Ce qui est certains, c'est que "face à toutes ces interrogations, j’émets de très grandes réserves sur cette opération qui prend des allures militaires", précise le député.

"Présentée comme une opération qui entend éradiquer la délinquance, cette manœuvre risque de se transformer en vaste opération de répression et d'expulsion de population déjà en situation de grande détresse et conduire inévitablement à la déstabilisation de Mayotte et des Comores", s'insurge le parti Pour La Réunion (PLR).

"La population attendait effectivement une intervention de l’État, mais à rebours de celle organisée actuellement. Au travers de cette opération c’est finalement la double peine pour ces territoires qui connaissent déjà une situation de grande misère et précarité."

"Nous dénonçons la politique migratoire française et son escalade répressive. Fidèles à notre engagement en faveur de la solidarité internationale et ardents défenseurs de la coopération régionale, nous considérons que la perspective d’apaisement des tensions sur ces territoires ne peut passer que par une politique ambitieuse de co-développement à Mayotte et aux Comores", conclut le PLR.

- 20.000 personnes expulsées tous les ans -

Chaque année, environ 20.000 personnes en situation irrégulière sont expulsées de Mayotte, d’après les derniers chiffres de la préfecture. D’après son dernier bilan, les équipes de la police aux frontières ont reconduit depuis le début de l'année 6507 personnes, "soit une augmentation de 30% par rapport à la même période de 2022" écrit France Mayotte Matin. 100.000 personnes ne seraient pas en règle sur le territoire.

Selon les chiffres de la préfecture de Mayotte, entre le "1er janvier au 31 mars 2023, 173 kwassas ont été interceptés transportant au total 2.255 personnes interpellées". Au cours de la même période 123 passeurs ont été présentés à la Justice. 83 d'entre-eux ont été condamné à de la prison ferme.

