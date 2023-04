Mayotte : Gérald Darmanin dit (enfin) tout sur l'opération Wuambushu

L'opération "Wuambushu" à Mayotte se prépare. Alors que les escadrons de gendarmerie sont déjà sur place et pour certains déployés, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, a confirmé la tenue de cette vaste opération de lutte contre l'immigration dans un entretien accordé au Figaro. C'est la première fois que le ministre de l'Intérieur s'exprime publiquement sur le sujet depuis les révélations du Canard enchaîné en février. Le ministre y évoque également "l'expansion de l'islamisme radical, notamment vers Mayotte".

Gérald Darmanin a confirmé au Figaro l'envoi ces derniers jours sur l'archipel de "quatre escadrons de gendarmes mobiles, des policiers de la CRS-8, spécialistes de la lutte contre les violences urbaines, au total 510 membres des forces de l'ordre".

Mais il ne se prononce pas sur une date de début d'engagement de ces forces dans l'archipel.

"Les opérations d’ordre public à Mayotte, c’est tous les jours", balaye-t-il.

Côté justice, "six magistrats et sept greffiers, ainsi que quinze agents de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)", ont été dépêchés.

Retrouvez mon interview à @Le_Figaro, où je reviens sur l’augmentation inédite de nos moyens à Mayotte pour lutter contre les bandes, l’habitat indigne et l’immigration irrégulière ⤵️https://t.co/rC6pDfKZZK — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 20, 2023

- Des jeunes pour beaucoup en situation irrégulière -

Lors de cet entretien, Gérald Darmanin justifie l'opération "Wambushu" avec l'objectif de lutter contre l'immigration clandestine mais également lutter contre les violences urbaines qui règnent à Mayotte.

"Les enfants ne peuvent plus aller à l’école sans risquer d’être agressés. Les barrages dressés sur les routes font fuir le personnel médical, qui retourne en métropole, et cela aggrave l’offre de soin." "C’est une situation de délinquance aggravée à laquelle nous devons répondre avec une grande fermeté", dit-il.

Des jeunes "déscolarisés, beaucoup en situation irrégulière".

Le ministre annonce d'ailleurs l'arrestation de douze "criminels".

- "Mayotte est menacée par l’islamisme radical"

Gérald Darmanin, interrogé par Le Figaro, a évoqué la menace d'un "islamisme radical, notamment vers Mayotte".

"Nous sommes à Mayotte, près de l’Afrique des Grands Lacs, qui est menacée par l’islamisme radical. Les notes de renseignement nous évoquent la volonté d’expansion de l’islamisme radical, notamment vers Mayotte, une terre d’islam modéré."

"Clairement, nous devons éviter l’attentat islamiste de demain et couper court au développement des bandes et à leur organisation criminelle. Nous avons déjà créé l’antenne Raid et renforcé l’antenne GIGN. C’est donc une action résolue et ferme."

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer évoque également la destruction des bidonvilles. "Lutter contre l’habitat insalubre - que l’on appelle localement les"bangas" - est évidemment une priorité."

" Ces destructions sont toutes autorisées par le juge, demandées par les maires des communes. Pas moins de 817 relogements sont déjà prévus en lien avec le ministre du Logement", tient-il à préciser.

La population à Mayotte est passée en 30 ans de 65.000 à 256.000 personnes. "On parle pourtant de 400.000 habitants, en comptant les clandestins. Vous-même, vous avez déclaré que, si rien n’était fait, il y aurait 750.000 habitants à Mayotte en 2050…"

Depuis Mayotte, "25.000 reconduites réussies l’an dernier, à destination de Madagascar, des pays de l’Afrique des Grands Lacs et des Comores. Ce n’est pas rien!", lance-t-il.

Il conclut cet entretien en disant, "la délinquance ne l’emportera pas sur les lois de la République."

