Saint-Denis : les forains du Grand Marché font leurs cartons

Depuis quelques jours les forains du Grand Marché à Saint-Denis sont en plein déménagement. Ils emballent leurs objets artisanaux locaux et de l'océan Indien. Ils se dépêchent, ce samedi soir 30 novembre 2024, l'espace qui les accueille depuis de nombreuses années fermera ses portes. La réouverture est prévue en 2027. En attendant les forains prendront place dans le nouveau marché artisanal situé sur le boulevard Léopold Rambaud. Ce nouvel espace sera ouvert au public le mercredi 18 décembre (Photo sly/www.imazpress.com)

"Ça fait mal au cœur de quitter ici", confie une commerçante – ayant préféré rester anonyme – dont les parents étaient installés depuis les années 60.

- Les forains espèrent que les clients viendront -

Des locaux plus petits, des loyers plus élevés et une situation moins visible… les commerçants craignent pour leur chiffre d'affaires.

"Au niveau des stocks nous sommes embêtés car nous n'avons pas la place de tout mettre", témoigne une commerçante.

"Le loyer est beaucoup plus élevé", ajoute un autre. "Alors que l'on payait 200 euros là on va devoir débourser 600 euros. Certes c'est moins cher que les loyers moyens mais est-ce que l'on va rentrer dans nos frais" ajoute-t-elle.

Elle aurait préféré être installée sur l'actuel pôle océan "où ça brasse plus de monde, où il y a du flux". "Là où l'on va être installé, il n'y a pas de panneau d'indication", déplorent-ils.

- Un nouveau marché et 17 modules -

La mairie de Saint-Denis a rencontré les forains à plusieurs reprises pour les rassurer et tenir compte de leurs besoins. "Avant de fermer, nous avons fait le choix de pouvoir accompagner et inventer un lieu qui n'existe pas" souligne ainsi la mairie.

"C'est excentré par rapport au centre-ville, mais c'est une zone très commerciale", souligne la maire Ericka Bareigts

Les 17 modules de 40 m² offriront aux artisans un espace pour exposer, vendre et stocker leurs produits.

Avec 39 places de parking, des déposes bus touristiques et un restaurant, "ce marché sous les arbres, avec 2.800 végétaux, apportera ombre et fraîcheur", indique la municipalité.

De plus, des navettes seront mises en place pour permettre aux passagers des bateaux arrivant en décembre et janvier de découvrir ce marché artisanal.

Un lieu et un projet de 2,5 millions d'euros.

- Le Grand Marché fermé par arrêté préfectoral -

Quant au désormais "ancien" Grand Marché, il fermera donc ses portes le 30 novembre, pour trois ans de travaux.

Les travaux de restauration et de réhabilitation du Grand Marché de Saint-Denis vont commencer en 2025. Situé dans le haut de la rue Maréchal Leclerc, ce bâtiment est classé monument historique. Mais le poids des ans ayant fait son œuvre, il est devenu dangereux en termes de sécurité.

Durant ces travaux, les spectacles du théâtre Grand Marché seront délocalisés.

Au coeur de ce bâtiment historique, il y aura des aménagements intérieurs avec deux restaurants dont une brasserie et un restaurant local, une boutique éphémère artisanale, une librairie culturelle et un espace comptoir pour le label ville pays d'art et d'histoire, point de départ de visites guidées pour arpenter Saint-Denis et ses environs.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com