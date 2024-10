Grève chez Albioma : la centrale de Bois-Rouge à l'arrêt, l'usine sucrière aussi

Les centrales d'Albioma de Bois Rouge, Saint-André et du Gol à Saint-Louis ont été mises à l'arrêt à 0h ce jeudi 24 octobre 2924. C'est une action syndicale menée par la CGTR qui est à l'origine de arrêt de la production électrique. Conséquence de ce mouvement l'usine sucrière de Bois Rouge pourrait ne plus être en mesure de traiter les cannes en provenance des différentes plateformes de réception (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Selon des témoignages, cités par Zinfos974 "des hommes cagoulés se seraient introduits cette nuit sur les sites d’Albioma pour procéder à la mise à l’arrêt de la production".

Depuis, la centrale de Bois Rouge est totalement à l'arrêt et celle du Gol Saint-Louis fonnctionne au ralenti.

Pour rappel, le groupe Albioma a été racheté depuis 2022 par le fonds de pension américain KKR. Un rachat qui pose des problèmes en termes de "respect de dialogue social et d'acquis" selon la CRGT.



Cette situation a déclenché la colère des salariés qui ont déposé un préavis de grève et lancé plusieurs actions. L'alimentation en électricité a été interrompue dans plusieurs secteurs de l'île dès le jeudi 17 octobre. Plus de 20.000 clients ont été impactés.

Patrick Hoarau, secrétaire général de la CRGT industries électriques et gazières (IEG), a souligné lors d'une conférence de presse tenue ce mardi : "ces coupures de courant sont arrivées sur des secteurs au hasard et ont touché tout le monde y compris nos familles".

Les coupures qui ont également touché les planteurs. Les usines de Bois Rouge à Saint-André et du Gol à Saint-Louis n'étaient plus en mesure de réceptionner les cannes en raison des coupures de courant.

La situation avait provoqué la colère de plusieurs planteurs. Dès 5h ce mardi, ils avaient bloqués avec leurs tracteurs le rond-point de la Pente Sassy (Saint-André) donnant accès au centre de réception des cannes.

Solidaires des grévistes d'Albioma, ils demandaient à la diretion de l'usine sucrière de Bois Rouge de traiter leurs cannes malgré le mouvement de grève.

"Sans électricité, il est impossible de faire tourner les usines sucrières et donc nous sommes pénalisés par un conflit qui ne nous ne concerne pas" avait expliqué un planteur présent sur le rond-point. "C'est aux industriels de trouver une solution, pas aux planteurs, ni aux grévistes d'Albioma" avait-il ajouté.

"Nous avons posé nos revendications depuis le mois de février. Après avoir parlé avec la direction, ils ont décidé de mettre des facilitateurs pour trouver un consensus", a expliqué Patrick Hoarau ce mardi

Il affirme "ces facilitateurs avaient pour rôles de faciliter les échanges pour sortir de ce conflit, malheureusement on s'est rendu compte qu'ils étaient sous l'emprise du groupe".

Les grévistes de La Réunion et des Antilles sont maitnenant dans l'attente d'une rencontre avec la direction avec une médiation de l'Etat.

