Opérations escargots : plusieurs dizaines de taxis se dirigent vers Saint-Denis en provenance du Sud et de l'Est

La grève avait été annoncée ce samedi 24 décembre par l'intersyndicale. Dès 5 heures du matin ce jeudi, les taxis se réuniront à Saint-Benoît et à Saint-Pierre pour des opérations escargots sur les routes de l'île. Le point d'arrivée : la préfecture avec une audience prévue à 9 heures.

Plus de 400 entreprises sur 500 et près d'un milliers de salariés sont concernés par cette mobilisation.

Pour rappel, leur service comprend le transport des administrés vers les structures de soins dans la cadre de la convention Transport Assis Professionnalisés auprès de la CGSS, le transport des administrés par le Pass Transport dispensé par le Conseil Départemental ainsi qu'un ensemble de courses diverses pour la population. Une activité qui représente 98% de leurs chiffres d'affaires.

Or, lors d'une réunion technique organisée le 21 décembre, la CGSS a fait part des modalités et dispositions de la nouvelle convention 2024 qui auront " un impact désastreux sur la pérennité de ces entreprises" a exprimé l'intersyndicale dans un communiqué.

- Désaccord sur la nouvelle convention -

"Depuis la délivrance des agréments de manière conventionnelle avec la CGSS en 2008, nos entreprises ont investi humainement et matériellement pour satisfaire cette demande de transport. Nous sommes des prestataires qui travaillons de manière permanente du lundi au dimanche y compris les jours fériés sans interruption sur prescription médicale en transportant des bénéficiaires vers les structures de soins " a-t-elle indiqué.

Avec la nouvelle convention telle qu'elle a été présentée, les professionnels craignent "une baisse considérable" de leur chiffre d'affaires mais s'inquiètent aussi du devenir des patients qui n'auront plus accès de manière optimale à leurs centres de soins de proximité ou en agglomération. En cause, la suppression des forfaits trajets courts.

De plus, la création d'une plateforme de mise en relation entre la patientèle et les prestataires que sont les taxis ne fait pas l'unanimité. "Pour nous cela n'a aucune utilité. Jusqu'aujourd'hui nous parvenons à organiser et encadrer nos prestations sans intervention extérieure" a revendiqué l'intersyndicale.

Le sort du personnel embauchés pour assurer ce service de transport de patients et plus largement des entreprises est lui aussi source de préoccupation.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com