Les Flamboyants : les grévistes continuent leur mobilisation après une opération escargot

La grève se poursuit pour le groupe Les Flamboyants ce mardi 18 mars 2025. Une opération escargot s'est déroulée au Port en fin de matinée, alors que les représentants syndicaux doivent rencontrer la direction du groupe, l'ARS et la Région dans l'après-midi (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Une cinquantaine de salariés sont toujours en grève ce mardi. Rejoints par les dockers pendant leur opération escargot, ils sont de nouveau devant les locaux du siège social du groupe, situés au Port.

"Nous sommes censés rencontrer la direction ce mercredi, mais pour l'heure, rien n'est confirmé. Nous continuons donc notre mobilisation", explique Rudolphe Dain de la CFTC Santé sociaux Réunion-Mayotte.

Ce mardi après-midi, "les secrétaires généraux des syndicats doivent s'entretenir avec la direction, en présence de l'ARS et de la Région", annonce-t-il par ailleurs. "Nous attendons donc de savoir ce qu'il se dit lors de cette rencontre."

Les salariés réclament une revalorisation des salaires, un "vrai" 13ème mois et l'augmentation des primes de week-ends et jours fériés.

Le maire du Port, Olivier Hoarau, est venu apporter son soutien aux grévistes. "Ce mouvement social est important, il concerne votre travail, votre famille, et vous pouvez compter sur mon soutien dans vos revendications", assure-t-il.

"Le monde hospitalier est en danger, pas seulement dans le public, mais aussi le privé. La santé est primordiale, au-delà de ce mouvement que vous portez, il y a un mouvement général qui doit condamner l'action du gouvernement", lance l'élu. "Au-delà d'être le maire, je suis ici en tant que militant." Ecoutez :

- La direction évoque un mouvement inattendu dans un contexte particulier -

Pour la direction, "ce mouvement qui intervient dans un contexte particulier est inattendu", expliquait ce jeudi la directrice générale, Aude d'Abbadie, interrogée par Imaz Press

Inattendu "car on a un dialogue social continu depuis 30 ans avec les syndicats, les salariés", a-t-elle affirmé. Les syndicats déplorent eux "des courriers envoyés en juillet 2024 pour demander l'application d'une convention collective mais sans être convoqués pour discuter de tout cela".

"S'ils demandent à être reçus, la porte est ouverte, il n'y a pas de blocage."

"Les Négociations annuelles obligatoires (NAO 2024) ont été conclues à l’unanimité le 30 décembre 2024, actant des avancées concrètes (primes allant jusqu'à 900 euros, aide à la reconnaissance RQTH, ticket restaurant...) pour nos collaborateurs malgré un contexte économique tendu pour l’ensemble du secteur", précise-t-elle.

"Après on entend les revendications mais nous sommes dans un contexte social à prendre en compte et en fait notre groupe spécialisé en psychiatrie et en rééducation a été soumis à des réformes de financements avec des baisses de recettes très importantes", précise Aude d'Abbadie.

"Le groupe est dans une situation financière compliquée donc nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre."

- La continuité des soins assurée -

Face aux défis grandissants du financement des établissements de santé, "nous réaffirmons notre détermination à porter un dialogue constructif avec l’ensemble des parties prenantes, y compris les décideurs publics, pour préserver des conditions de travail vertueuses et garantir un service de qualité pour nos patients", précise la direction.

Le groupe qui souhaite rassurer. "Nous tenons à informer et rassurer nos patients, collaborateurs et partenaires : le 13 mars

2025, comme chaque jour, la continuité des soins sera assurée. Nous réaffirmons notre engagement à garantir, sans interruption, la prise en charge des patients au sein de nos cliniques Les Tamarins et Les Flamboyants."

