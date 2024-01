Forte tempête tropicale Belal : retrouvez les centres d’hébergement et les numéros d’urgence par commune

La tempête tropicale Belal poursuit actuellement son intensification avant son passage au plus près de La Réunion dans la nuit de dimanche à lundi et lundi. Alors que le département a été placé en alerte orange cyclonique, certaines communes ont mis en place des centres d'hébergement et des numéros d'urgence. Retrouvez la liste ci-dessous (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

- La Possession -

Consultez la liste des Centres d'hébergements ainsi que les numéros d'urgence ici.

- Saint-Paul -

Au vu des éventuelles dégradations météorologiques, la municipalité et les équipes communales sont déjà pleinement mobilisées dans les différents Bassins de vie, sur tout le territoire.

"C’est pourquoi, dans une logique d’anticipation, le maire, Emmanuel Séraphin, a pris la décision d’armer 11 centres d’hébergement" indique la mairie.

- Trois-Bassins -

- Saint-Leu -

Dans le cadre du Plan de Secours Spécialisé Cyclones, la commune de Saint-Leu dispose de 7 centres d’hébergement d’urgence réservés aux individus et familles dont le logement n’offre pas un niveau de sécurité suffisant.

En cas de problème, n’hésitez pas à contacter la Mairie via le numéro unique : 0262 34 80 03 Pour rappel, la Ville de Saint-Leu met en place des centres d’hébergements. Pour plus d’informations, contactez le 0262 34 80 03.

La population est invitée à se renseigner sur le centre le plus proche dès le passage en pré-alerte cyclonique. Le PSSC organise la gestion de l’événement météorologique dangereux pour permettre la mise en sécurité des personnes. Les centres sont activés dès le passage en alerte orange pour permettre au fur et à mesure que la menace se précise de rejoindre la structure.

Celle-ci dispose d’une citerne d’eau, d’eau minérale, d’un groupe électrogène, de petits équipements (trousse de premiers secours, lampe longue portée) et de l’ensemble du matériel nécessaire pour accueillir et restaurer les individus venus se réfugier. Selon la capacité du centre (de 20 à 70 places), deux à trois agents d’accueil municipaux constituent sur chaque site l’équipe référente en lien avec le poste de commandement PSSC.

Une ligne téléphonique fixe et un portable sont également à disposition jusqu’à la levée des alertes.

La police municipale se tient à la disposition des familles pour permettre leur évacuation lorsqu’elles le décident avant le confinement général.

- L'Étang-Salé -

En raison du passage du cyclone Belal, les centres d'hébergement de la Ville de L’Étang-Salé seront opérationnels à compter de la dégradation des conditions météorologiques.

La Commune de L’Étang-Salé met à la disposition de ses administrés sept centres d’hébergement. En cas de nécessité, ils doivent contacter la cellule de veille du plan ORSEC au 0692 55 23 55.

- Les Avirons -

La Réunion est actuellement en pré-Alerte cyclonique et se prépare pour une entrée en alerte orange ce soir à partir de 19H00.

La mairie des Avirons informe ses administrés que les centres de secours seront ouvert demain dimanche 14 janvier 2024 à partir de 14H00:

- Au centre ville des Avirons réfectoire de l'Ecole Paul Hermann :

tel 0262 43 64 53

- Au Tévelave réfectoire de l'Ecole Marcel Leguen :

Tel: 0262 38 30 40.

Le PC centralisateur en mairie est joignable au 0262 38 02 66

- Saint-Louis -

Dans le cadre du passage de notre île en alerte orange, la ville de Saint-Louis s’est préparée dans le cadre de sa cellule de crise à activer son dispositif ORSEC, en lien avec le SDIS et la Gendarmerie. L’objectif est de se coordonner au mieux pour faire face à cette période à risque sur le territoire.

Ainsi, la revue des effectifs et des moyens matériels adéquats pour les interventions à mener après l’épisode cyclonique a été effectuée.

Les centres d’hébergement prévus au Plan Communal de Sauvegarde (PCS) sont d’ores et déjà ravitaillés, équipés et prêts à recevoir les administrés.

Pour la nuit du samedi 13 au dimanche 14 janvier et durant toute cette alerte Orange, 4 centres d’hébergement seront accessibles sur le territoire :

- Celui du Centre-ville de Saint-Louis - École Henri Lapierre

- Celui de la Rivière-centre – École Hégésippe Hoarau

- Celui des Makes - Maison France Services

- Celui de Petit Serré - École Alphonse Daudet

Les habitants qui souhaitent rejoindre l’un de ces centres pendant la phase d’alerte orange sont invités à nous contacter aux numéros suivants

Astreinte Police Municipale : 0692 69 69 04

Astreinte élus : 0692 67 47 63

En cas de passage fort probable en alerte rouge, le Poste de commandement communal, déjà équipé, sera opérationnel et joignable au 02 62 57 50 49 et les 8 centres d’hébergement du territoire seront ouverts.

Au-delà des 4 lieux déjà cités, les habitants pourront aussi être accueillis :

- A Bellevue – École Albert Camus

- A Bois de Nèfles Cocos – École Paul Salomon 2

- A Gol les Hauts – École Alcide Baret

- Au Tapage - École Auguste Lacaussade

- Entre-Deux -

"Notre plan Communal de sauvegarde est en cours d'activation. Nous mobilisons nos équipes en prévision de l'approche du phénomène Belal. Notre centre d'hébergement sera installé dès l'annonce par le préfet du passage en alerte rouge. Notre centre d'hébergement sera joignable au 0 262 26 18 40.

- Saint-Joseph -

La commune deSaint-Joseph informe que les centres d'hébergement de la commune sont ouverts. La liste des centres est diponible dans ce post.

- Le Tampon -

- Salazie -

Les centres de secours seront de la commune de Salazie seront ouverts deux heures avant le passage en alerte rouge.

- Saint-Benoît -

En fonction des niveaux d’alerte et d’activation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), deux centres d’accueil et d’hébergement seront prêts à vous accueillir :

- Gymnase de Bras-Fusil (rue des Alpinias)

- Gymnase Marc Minatchy (chemin Morange, Sainte-Anne)

Un secrétariat de crise sera mis en place par la mairie pour toute demande d’assistance : composez le 02 62 50 88 00 (numéro unique).

- Bras-Panon -

La mairie de Bras-Panon vous informe que le "Plan ORSEC Cyclones" est activé à l'approche du cyclone Belal.

Le centre d'accueil sera situé sur le Champ de Foire de Bras-Panon, salle polyvalente.

Le PC ORSEC sera situé dans la salle du conseil municipal à la Mairie.

- Saint-André -

La tempête tropicale Belal passera au plus près de La Réunion dans la nuit de dimanche à lundi.



Centres d’hébergements : lycée Jean Perrin, avenue Raymond Verges en centre-ville (ouvert à partir de 19h)

Contact du centre : 06 92 26 80 80

L’activation du PCS se fera en fonction de l’évolution de la situation et des niveaux d’alerte. Le numéro unique vous sera communiqué.

- Sainte-Marie -

La ville de la mise en place de son Dispositif de Sécurité Communal (DISSECOM) à partir de 06 heures ce dimanche 14 janvier 2024.

Toutes les opérations de secours et d’assistance, seront pilotées depuis le Centre Technique communal et une permanence sera assurée 24h/24h au

- 0262.53.84.38

- 0692.70.26.29

- 0692.63.02.21

- 0692.62.20.30

Ces numéros sont réservés aux situations d'urgence.

Veuillez noter que, le centre d’hébergement situé à la salle polyvalente de Duparc sera armé et prêt à accueillir les personnes.

- Retrouvez ci-dessous la liste des centres d'hébergement

- Retrouvez ci-dessous l'ensemble des centres de vie - mis en place progressivement pour assurer la prise en charge des malades autonomes, mais qui ont besoin d’électricité pour assurer la continuité de leurs soins : se renseigner auprès de sa mairie.

