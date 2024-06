Hors sol, Macron a fait du Macron pendant 90 minutes de conférence de presse

Pendant plus d'une heure et demie ce mercredi 12 juin 2024, Emmanuel Macron s'est exprimé sur sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale et les conséquences des élections législatives anticipées. Une heure et demie où le il a admis seulement à demi-mot que, peut-être, il avait une part de responsabilité pour la situation actuelle. Une heure et demie où il a enchaîné les promesses sur des problématiques diverses et variées, comme s'il n'était pas déjà Président depuis sept ans. Une heure et demie où il a rejeté la faute sur tout le monde, sauf lui-même. Un discours hors sol dont il a le secret (Photo AFP)

Pour quelqu'un qui prétend combattre l'extrême-droite depuis son premier mandat, on ne peut pas vraiment dire qu'Emmanuel Macron soit très efficace en la matière. Il n'y a qu'à voir la montée de cette dernière à chaque nouvelle élection.



A l'issue de cette conférence de presse, difficile de ne pas supposer qu'il a surtout encourager (à son corps défendant ?) encore plus de monde à voter pour le RN plus qu'autre chose.



Comme à son habitude, le chef de l'Etat – qui est actuellement surtout un chef de parti en campagne –, a enchaîné les banalités, les promesses creuses qu'il répète depuis 2017, et a surtout pris – encore –, les gens pour des imbéciles.



En 2024, à qui souhaite-t-il encore faire croire que les électeurs ont le choix entre lui, ou le chaos ? Le chaos est déjà là, et il a tout fait pour qu'il le soit.

Sept ans de violences sociales, de répression ultra-violente contre les manifestants de tout bord, les gazages, les matraquages, les passages en force à coup de 49.3 : c'était lui, et personne d'autre.



Au bout de sept ans de politique inefficace, on pourrait croire qu'Emmanuel Macron déciderait enfin de changer de cap. Mais ça serait mal connaître le Président chef de parti en campange, qui semble fondamentalement incapable de se remettre en question, et de tout simplement dire : je me suis trompé.



On peut aussi s'interroger sur cette manie qu'il a de mettre dos à dos les "extrêmes". Sans même aborder l'idée risible que LFI soit d'extrême-gauche, idée que lui et la droite ont parfaitement réussi à implanter dans le paysage médiatique, cette habitude est pour le moins exaspérante.



D'un côté, un parti historiquement xénophobe, homophobe, et qui voue une haine obsessionnelle de l'islam. De l'autre, un parti qui prône l'égalité, le respect des minori mais qui met effectivement les intérêts de la bourgeoisie en danger.



Il y a nombre de choses à critiquer chez LFI, avec la dernière sortie en date complètement lunaire de Jean-Luc Mélenchon sur un "antisémitisme résiduel en France". Mais mettre dos à dos un parti parfois déconnecté des réalités et de ses propres fautes, et un autre qui voue une guerre sans relâche contre les minorités, il faut tout de même le faire.



Lui-même le dit : l'extrême-droite est un danger pour la démocratie. Pourtant, il est plus embêté par l'alliance des gauches que par le RN, avec qui il n'a aucun souci à marcher main dans la main à l'Assemblée nationale. Allant jusqu'à reprendre le langage de l'extrême-droite et citant Léon Blum qui se "retournerait dans sa tombe". ce qu'il ferait sans en écoutant parler Emmanuel Macron...

Finalement, cette heure et demie n'aura servi qu'à une chose : ancrer dans l'esprit des Français qu'ils n'auraient le choix qu'entre lui et le chaos.

Pathétique, absurde, dérisoire... à l'image du Président chef de parti en campagne... Pauvre France !

La rédaction d'Imaz Press / redac@ipreunion.com