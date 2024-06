Hiver austral : i glas vréman dann lé o

Ce vendredi 28 juin 2024, au petit matin, les températures n'ont été guère plus élevées que la veille. "Au petit matin, une gelée sous-abri est à nouveau localement possible", disait à Imaz Press Météo France, la veille. Une fraicheur qui s'est confirmée ce matin dans les Hauts de la Plaine des Cafres, où notre journaliste a enfilé son bonnet, son écharpe et ses gants (Photos : www.imazpress.com)

Même s'il fait froid, "le soleil brille généreusement, dans une atmosphère fraîche"

Des températures qui resteront fraîches jusqu'à la fin du week-end, "celles d'un hiver austral avec 23 à 27 °C sur le littoral, 14 à 15 °C sur les hauts du côté du Maïdo et du Volcan et 18 à 22 °C dans les cirques", prévient Météo France.

