Incendie sur l'île Amsterdam : les 31 personnes évacuées transférées sur le Marion Dufresne

Ce samedi 18 janvier 2025, les 31 personnels présents sur l’île Amsterdam district des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) lors du début de l'incendie ont été transférés sur le Marion Dufresne. Ils avaient été évacués par le caseyeur de la Sapmer L'austral (Photo TAAF/Rémi Chazot)

"L’opération, d’une durée d’une heure et demie, s’est déroulée dans des conditions de mer et météorologiques difficiles mais en toute sécurité", indique les TAAF. Aucun blessé n’est à déplorer.

"L’Austral peut désormais reprendre ses activités de pêche à la langouste et le Marion Dufresne reprendra sa campagne océanographique Ifremen dans la journée", ajoute la direction.

- Incendie sur l'île Amsterdam -

Depuis le mercredi 15 janvier 2025, l’île Amsterdam, district des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) est touchée par un incendie.

Le feu, qui s’est rapidement propagé à la végétation, menaçant directement la base Martin-de-Viviès, a mené à l'évacuation des personnels.

Le feu a atteint le périmètre de la base dans la journée de jeudi, endommageant plusieurs infrastructures essentielles.

"Les équipes des Terres australes et antarctiques françaises, en collaboration avec leurs partenaires, restent pleinement mobilisées pour suivre l’évolution de l’incendie et évaluer les impacts sur l’île Amsterdam."

- Les origines de l'incendie inconnues -

Une étude est en cours avec les forces armées de la zone sud de l’océan Indien pour envisager "une mission sur zone dans les prochaines semaines avec un détachement du SDIS afin d’évaluer la situation tant sur base que sur l’environnement", précise la préfète.



Aucun élément n’est disponible à ce stade concernant l’origine de l’incendie.



La préfète administratrice supérieure des TAAF "tient à saluer l’engagement et le professionnalisme des équipages de l’Austral et du Marion Dufresne qui ont assuré le transfert des personnels et l’appui précieux apporté par l’ensemble des acteurs mobilisés dans la gestion de cette crise", dit-elle.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com