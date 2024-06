Jean-Luc Poudroux parle

En pleine campagne pour le Rassemblement national, Jean-Luc Poudroux a décidé de réagir au drame terrible survenu dans l'Hexagone : le viol d'une enfant de 12 ans, sur fond d'antisémitisme. Nous nous étions étonnés dans un éditorial d'un tel réveil de la part d'un ancien député absent de l'hémicycle lorsque les questions de violences sexuelles et l'antisémitisme étaient discutées. Le candidat souhaite aujourd'hui user de son droit de réponse. Nous le publions intégralement ci-dessous.

- Droit de réponse de Jean-Luc Poudroux -

"Suite au drame intervenu le 15 juin dernier, à Courbevoie, où une enfant âgée de 12 ans a subi les pires sévices, parce qu'elle était "juive", je vous ai adressé, en tant que candidat aux prochaines élections législatives, un communiqué intitulé "De la responsabilité en politique Tolérance zéro pour l'antisémitisme". Vous ne l'avez pas publié. J'y exprimais ma position de citoyen engagé dans la vie publique et dénonçais les conséquences tragiques de discours politiques antisémites, dans la même veine que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a publiquement fustigé Jean-Luc Mélenchon, et d'autres personnalités de LFI, qui ont assimilé les terroristes du Hamas, suite aux massacres du 7 octobre 2023, à "un mouvement de résistance (…)un groupe politique islamiste qui a une branche armée (…) et mène une action légitime…"

Dans ce communiqué, j'expliquais que nous avons le devoir de dénoncer les discours délictueux qui instillent la haine antisémite, quelle que soit la qualité de ceux qui les propagent, en métropole et à La Réunion.

Toute ma vie est placée sous le signe de la tolérance et le respect des personnes, je ne peux donc adhérer à la thèse portée par ceux qui tentent d'éluder le caractère antisémite du viol de Courbevoie en le réduisant à une agression sexuelle de trop… J'ai dénoncé ce crime, le viol en réunion d'une enfant de 12 ans motivé par un antisémitisme révoltant que d'aucuns attisent pour grappiller des voix.

Je condamne donc ceux qui, tels LFI et certains de leurs affidés, aujourd'hui signataires du Nouveau Front Populaire, ont passé des mois à souffler sur les braises à des fins électoralistes, allant jusqu'à fonder leur campagne européenne sur la stigmatisation des victimes juives. Une de leurs candidates Rima Hassan, ayant même été spécifiquement élue sur ces thèmes, liés à ladite cause palestinienne, au parlement de Strasbourg."

- Pas de réponses à nos questions -

Nous n'avons effectivement pas publié ce communiqué. D'abord parque nous refusons d'être le relais de l'extrême-droite. Ensuite parce condamner des prises de positions individuelles sur les crimes commis par le Hamas est une chose, mais accuser tout un groupe politique d'être responsable du viol abominable d’une enfant parce que juive en est une autre.

"J'ai dénoncé ce crime, le viol en réunion d'une enfant de 12 ans motivé par un antisémitisme révoltant que d'aucuns attisent pour grappiller des voix" affirme le candidat désormais RN après avoir été de droite, proche de Didier Robert et avoir ensuite appelé à voter Huguette Bello.

Il ne répond cependant à plusieurs des questions que nous avons soulevées : où était-il quand il fallait voter pour un projet de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles ?

Où était-il quand il a fallu voter une résolution pour lutter contre l'antisémitisme ?

Si la lutte contre l'antisémitisme et toutes les discriminations est une de ses valeurs, pourquoi avoir rejoint un parti fondé par un Waffen-SS et dont le président d'honneur a été condamné pour contestation de crime contre l'humanité et apologie de crime de guerre ?

Pourquoi est-il dans un parti où plus d'une cinquantaine de candidats ont été épinglés pour des propos antisémites, racistes et homophobes ?

Pourquoi n'a-t-il pas condamné les nombreuses agressions violentes, homophobes et racistes qui sont survenues dans l'Hexagone depuis les élections européennes ?

Il va de soi que les réponses à ces questions seront publiées quel que soit le temps que mettra à les trouver le candidat désormais RN après avoir été de droite, proche de Didier Robert et ensuite électeur d’Huguette Bello.



