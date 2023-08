Jeux des îles : chronique d'une inorganisation et de cafouillages annoncés

Si de sérieux doutes planaient sur la capacité des dirigeants de Madagascar à organiser des Jeux des Îles sans accroc, la réalité surpasse de loin les craintes. Après une cérémonie d'ouverture endeuillée par la bousculade ayant causé 13 décès et plus de 80 blessés, les couacs s'accumulent pour les athlètes. Hébergements et équipements vétustes, repas pas assez nombreux ou de mauvaise qualité, transport chaotique…Les problèmes s'enchaînent dans la Grande Île. (Photo Photo www.imazpress.com)

Les jeux n'avaient pas commencé que les problèmes surgissaient déjà. Dès le premier soir, certains sportifs logés dans un des hôtels mis à disposition n'ont pas pu manger à leur faim – voire pas du tout. Il a rapidement été décidé par plusieurs délégations de se débrouiler par elle-même, alors que les membres de la délégation de football ont souffert d'une intoxication alimentaire.



Des problèmes d'accès à la nourriture ont également été constatés sur les lieux d'entraînements, difficilement accessible en raison du trafic intense sur les routes malgaches. Et si des cortèges étaient prévus pour acheminer les sportifs sur les lieux de compétition… Beaucoup ont dû se débrouiller sans. Les transports accumulent les retards et les couacs, des voitures prévues ne viennent pas.



Loin de nous l'idée de jeter l'opprobre sur un pays entier. Ceux sur qui nous le jetons, ceux qui sont à blâmer pour ce désastre annoncé, ce sont les dirigeants et ceux qui ont accepté d'accueillir la compétition, et ce alors même que leur population souffre d'une précarité sans nom. Combien d'argent dépensé pour ces jeux, qui aurait pu bénéficier au peuple malgache ? Combien d'infrastructure érigées pour ces jeux, quand le pays manque de tout ?



Si la ferveur des jeux est bien présente dans les rues de la capitale, on ne peut ignorer tout le caractère électoraliste de l'opération. Andry Rajoelina, président candidat à sa réélection, est loin de vouloir lâcher son trône. Et pour cela, il n'a pas hésité à promettre des primes spéciales pour ses athlètes médaillés. Ce qui peut d'ailleurs expliquer quelques drôles décisions d'arbitrage en faveur de ces derniers, notamment avec l'invention d'un athlète réunionnais devant affronter en finale de taekwondo un Malgache…qui a fini par gagner l'or grâce au forfait de ce sportif imaginaire.



Dans ce contexte d'élection présidentielle, difficile pour Andry Rajoelina de ne pas faire comme si de rien n'était. Bien que les Jeux des Îles sont probablement loin d'être la préoccupation première de nombre d'habitants - et de son opposant politique.



Cette situation était prévisible et redoutée, preuve en est avec le drame qui a eu lieu aux portes du stade Barea, où la fête a continué de battre son plein tandis qu'une dizaine de personnes étaient décédées. Stade qui a déjà été le théâtre, à plusieurs reprises, de bousculades mortelles. La plus récente remontant à…2019, où 17 personnes – majoritairement des enfants - ont perdu la vie.



Si l'on peut admettre que la cérémonie n'ait pas été suspendue – quoique… - la moindre des choses aurait d'annoncer directement le drame, et de respecter une minute de silence avant de penser à continuer les festivités. Ou peut-être auraient-ils pu utiliser une partie du budget probablement délirant allouée au spectacle de drones, lasers et autres joyeusetés, pour enfin installer une sécurité digne de ce nom.



On espère en tout cas qu'une fois que les jeux finis, les sportifs malgaches et leurs concitoyens pourront profiter des bénéfices engrangés par la compétition. Mais nous avons comme un doute.



