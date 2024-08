JH Ratenon : la procureure de Saint-Denis confirme le refus aux tests de dépistages, l'élu convoqué en justice en janvier 2025

Ce vendredi 30 août 2024 - comme elle l'avait annoncé - la procureure de Saint-Denis, Véronique Denizot, revient sur l'affaire de l'accident de Jean-Hugues Ratenon, suspecté de ne pas avoir voulu se soumettre aux tests de dépistages. Dans un communiqué envoyé à la presse, la procureure confirme que : "au centre hospitalier, Jean-Hugues Ratenon refusait les prélèvements par éthylotest et salivaire destinés à dépister l’éventuelle présence d’alcool ou de stupéfiants, ainsi que le prélèvement sanguin ; il était informé par les militaires de la gendarmerie présents sur place que ce refus constituait une infraction pénale". Elle ajoute que son permis de conduire a fait l’objet d’une décision administrative en date du 26 août 2024 suspendant sa validité pour une durée de 9 mois". Face à ce refus, le député de La Réunion - entendu par les gendarmes - sera invité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis en janvier 2025. Et ce pour : conduite en état d’ivresse manifeste, défaut de maitrise, refus de se soumettre aux vérifications / alcool et refus de se soumettre aux vérifications/ stupéfiants (Photo : www.imazpress.com)

Comme nous vous vous le révélions ce lundi 26 août, une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Denis suite à l'accident de voiture du député Jean-Hugues Ratenon qui s'est produit le samedi 24 août.

Au centre hospitalier, le député a refusé "les prélèvements par éthylotest et salivaire destinés à dépister l’éventuelle présence d’alcool ou de stupéfiants, ainsi que le prélèvement sanguin", indique Véronique Denizot, procureure de Saint-Denis. "Il était informé par les militaires de la gendarmerie présents sur place que ce refus constituait une infraction pénale."

Son permis de conduire a fait l’objet d’une décision administrative en date du 26 août 2024 suspendant sa validité pour une durée de neuf mois.

- Le député convoqué en janvier 2025 au tribunal -

Suite à son accident, l'élu a été entendu le jeudi 29 août 2024 par les militaires de l’escadron départemental de la sécurité routière. Il conteste les infractions reprochées.

"Cependant, au regard des éléments recueillis dans la procédure, une convocation à comparaître en janvier 2025 devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis lui a été délivrée ce jour (ce vendredi 30 août 2024)", précise le parquet.

Le député est convoqué pour conduite en état d’ivresse manifeste, défaut de maitrise, refus de se soumettre aux vérifications / alcool et refus de se soumettre aux vérifications/ stupéfiants.

Pour de tels faits, le parquet détaille les peines encourues :

- Conduite en état d’ivresse manifeste : emprisonnement délictuel - 2 ans et amende délictuelle 4.500 euros.

- Défaut de maîtrise : amende contraventionnelle de 750 euros.

- Refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un accident de la circulation : emprisonnement délictuel de 1 an et amende délictuelle de 3.750 euros.

- Refus de se soumettre par le conducteur d'un véhicule aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants : emprisonnement délictuel - 2 ans et amende délictuelle de 4.500 euros.

La suspension du permis de conduire est encourue pour une durée maximale de 3 ans ou 5 ans selon l’infraction retenue

- Le député victime d'un accident -

Comme le rappelle la procureure de la République dans son communiqué, "le samedi 24 août 2024 à 0h48 l’intervention des militaires de la brigade territoriale de sainte Suzanne était sollicitée pour un accident de la circulation routière impliquant deux véhicules et trois personnes, sans notion de blessé, au niveau de la montée Bel Air, sur la route nationale 2 sur la commune de Sainte-Suzanne".

"Présents sur les lieux à 1h18, les gendarmes constataient que les sapeurs-pompiers avaient pris en charge les occupants des deux véhicules, établissaient les bilans de contrôle et procédaient aux premiers soins nécessaires, seul le conducteur du véhicule percuté, Jean-Hugues Ratenon, étant transporté au centre hospitalier nord pour examen de contrôle."

Les constatations opérées sur le lieu de l’accident, puis les investigations menées "selon la procédure de flagrance, établissaient qu’un véhicule occupé par deux personnes circulait à allure normale sur la voie de droite de la RN2 dans le sens Saint-André / Saint-Denis et que la conductrice était surprise par un véhicule sombre à l’arrêt tous feux éteints sur sa voie de circulation ; malgré un freinage d’urgence, elle percutait ce véhicule par l’arrière et le poussait sur 32 mètres toujours sur la voie de droite, avant de pouvoir s’arrêter", poursuit le parquet.

"Les constatations relatives aux deux véhicules impliqués dans l’accident de circulation ne relevaient aucune infraction sur le plan administratif, de même que les investigations relatives aux permis de conduire. Les dépistages de l’alcool et des stupéfiants réalisés sur la conductrice étaient négatifs."

