JO 2024 : La Réunion lé paré, le compte-à-rebours est lancé

Dans quelques mois, auront lieu les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Plusieurs athlètes péi vont y participer. Mais avant le coup d'envoi de ce grand rendez-vous du sport, la flamme olympique passera par La Réunion à compter du 12 juin 2024. À cette occasion, ont été dévoilés au Comité régional olympique et sportif de La Réunion, "les temps forts de cette dernière ligne droite" (Photos : sly/www.imazpress.com)

"On est dans notre dernière ligne droite", lance Claude Villendeuil, président du Cros Réunion.

"Les JO c'est dans quelques mois et pour La Réunion une aventure qui commence puisque l'on aura des Réunionnais présents", poursuit-il. Écoutez.

"Les JO c'est l'occasion pour nous de faire la fête du sport, des clubs, des pratiquants", relate Nicolas Vouillon de la Drajes (Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports).

Au sein du Cros, cette année, l'objectif est également de conscientiser sur "la présence des femmes et le besoin d'en avoir au sein de notre instance. Et si la loi l'oblige, on en manque cruellement", dit-il, à la veille de la journée internationale des droits des femmes.

Des actions seront d'ailleurs prévues le 22 mars pour les droits de la femme.

- De nombreux événements pour mettre à l'honneur le sport -

La Réunion souhaite également "insuffler cet esprit des JO 2024 avec des actions que le Cros va mettre en place", souligne Claude Villendeuil.

La caravane des sports va continuer de sillonner La Réunion pour présenter les sports et les offres de pratiques dans les quartiers.

La semaine olympique aura elle lieu du 2 au 6 avril. Une journée olympique aura lieu le 23 juin au Barachois à Saint-Denis. Il s'agit là d'une "manifestation récurrente nationale".

Du 1er au 11 juin aura lieu la semaine réunionnaise olympique et paralympique. Des actions seront prévues dans les communes et les quartiers avec les fédérations sportives.

Sur la commune de Saint-Paul, une fan zone va être installée.

- La flamme, "un passage historique" -

Le grand temps fort de cette organisation c'est le relai de la flamme à compter du 12 juin. "Avoir la flamme olympique ce sera peut-être le seul moment où on l'aura dans l'histoire et symboliquement pour tout sportif c'est le symbole même des jeux", souligne Claude Villendeuil, le président du Cros.

À cette occasion, les présidents des différents comités olympiques des îles de l'Océan indien seront invités.

"Cette flamme qui va faire presque le tour du monde et arriver à La Réunion il faudrait un engouement encore plus fort" et essayer d'aller montrer aux jeunes", déclare celui qui a participé aux JO d'Athènes en 2004.

- Susciter la ferveur populaire -

"Ces jeux doivent mettre en exergue l'intérêt de faire du sport", souligne Nicolas Vouillon de la Drajes. "C'est une bataille culturelle."

"L'objectif est de rendre accessible ces jeux, de donner l'envie de faire du sport", dit-il. "Le sport ce n'est plus seulement le sport compétitif, c'est aussi l'éducation, la citoyenneté, l'inclusion." Écoutez.

"Nous souhaitons que le grand public s'approprie ces jeux". "Ce que l'on cherche à valoriser ce sont les sportifs réunionnais qui iront aux JO et ceux qui se préparent sur le territoire pour les prochains JO", poursuit Elvire Teza, olympienne qui a participé aux Jeux d'Atlanta et de Syndey. Écoutez.

"Le sport est un élément essentiel de l'éducation pas forcément assez pris en compte", note Dominique Alincourt, secrétaire général du Cros.

"L'enjeu pour l'après, c'est de faire de la France une nation sportive", ajoute Nicolas Vouillon.

