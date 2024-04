Les pièces de 2 euros offertes aux écoliers pour les JO revendues à prix d'or

Une pièce de 2 euros est offerte par l'Etat à tous les écoliers du CP au CM2 de France, La Réunion y compris, à l'occasion des Jeux Olympiques qui auront lieu en juillet - août 2024 à Paris. Pour tous la France cela représente une dépense de 16 millions d'euros et 141.000 euros pour notre île. L'idée d'offrir un souvenir de ce moment sportif exceptionnel semble louable. Mais, car il y un "mais", outre que ces sommes auraient pu être utilisées à d'autres actions, ces pièces, frappées par la Monnaie de Paris, sont déjà revendus à prix d'or sur les marchés parallèles et sur les réseaux sociaux. Sans aucun bénéfice pour les marmailles et pour l’Éducation nationale (Photo rb/www.imazpress.com)

À La Réunion, 70.600 élèves du CP au CM2 de l'académie et leurs enseignants ont reçu ces fameuses pièces de deux euros.

Pour chaque enfant, cette pièce est accompagnée d’un livret pédagogique intitulé "Au cœur des jeux", qui vise à faire découvrir aux plus jeunes l’histoire et les valeurs de l’événement.

"Ces livrets ont été distribués dans les écoles de l'académie au fur et à mesure de leur livraison, et donnent lieu à des moments d'échanges avec les élèves et leurs professeurs sur l'histoire des Jeux olympiques et l'importance qu'ils revêtent pour la France", explique le rectorat, contacté par Imaz Press.

"Cette initiative répond à l'ambition du président de la République de permettre aux élèves et à leurs professeurs de posséder ainsi un héritage de ce moment historique pour la Nation, à l'instar de l'opération similaire qui avait été lancée en 1989 par le président François Mitterrand pour le bicentenaire de la Révolution française, où un livret et une pièce commémorative d'un 1 franc avaient été remis à chaque élève de CM2."

En tout, cette pièce va être redistribuée à quatre millions d'élèves scolarisés.

Sur ces pièces de deux euros, la Tour Eiffel "prend son élan pour participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024", est-il écrit sur le livret éducatif accompagnant ce petit trésor

Des pièces frappées par la Monnaie de Paris dont le coût global est évalué à "près de 16 millions d’euros". Pour La Réunion, cela représente 141.000 euros.

"Ces ressources pédagogiques s’inscrivent dans la démarche déjà initiée depuis le début de l’année scolaire de sensibiliser et inclure la jeunesse dans l’esprit olympique. Les élèves pourront ainsi conserver le souvenir de ce moment historique qu’ils auront vécu pendant leur enfance", indique le ministère de l'Éducation nationale.

Une trace dont la signification varie selon les personnes. Certains y voyant un très bon moyen de mettre un peu de beurre dans les épinards. Pour une fois que le gouvernement donne de l'argent plutôt que d'en prendre.

- Des pièces qui peuvent valoir très très cher -

Arnaque ? Parents peu scrupuleux ? Depuis plusieurs jours, plusieurs internautes proposent sur internet les pièces de 2 euros.

Imaz Press a repéré quelques rares annonces sur internet et notamment sur Leboncoin.

Premier exemple, cette pièce avec la Tour Eiffel vendue pour la modique somme de… 1.000 euros, rien que ça.

Sur cette seconde pièce, on peut y voir un athlète. Heureusement, dirons-nous ironiquement, elle est un peu moins cher que la première. Elle n'est vendue que 500 euros.

Pour le rectorat de La Réunion, "le rachat de cette pièce n'est pas pertinent, étant donné qu'elle ne sera pas diffusée que dans les écoles. 24 millions d'exemplaires ont été frappés par la Monnaie de Paris et seront diffusés partout en France.

Il ne s'agit donc pas d'une pièce de collection, sa valeur réelle est de 2 euros et il sera courant de la retrouver partout, dans les commerces, à partir du mois de juin".

La rareté de ce modèle de pièce reste donc toute relative.

Le ministère de l’Éducation nationale a quant à lui prévenu que la pièce distribuée aux élèves pouvait "donner lieu à des tentatives de spéculation" alors que "sa valeur d’usage est uniquement de deux euros". L’autorité a rappelé que ces pièces ornées de la tour Eiffel et portant le logo Paris 2024 ont été distribuées "dans un but commémoratif et pédagogique".

- Des euros qui seraient les bienvenus pour les syndicats -

Si ces pièces peuvent faire le bonheur des enfants et de certaines personnes dont le souvenir est plus pécunier qu'autre chose, ce n'est pas le cas de syndicats enseignants. Surtout au moment où le monde enseignant réclame davantage de moyens et que Bercy vient d’annoncer un plan d’économies de 10 milliards d’euros.

"Pour nous, cette action n'est rien d'autre que de la communication alors que cet argent aurait été bien plus utile ailleurs...", s'insurge Béchir Hamouda pour le bureau de la FSU-SNUipp 974.

"Ce que feront les familles avec cette pièce les regarde, d'autant qu'elle sera éditée à 24 millions d'exemplaires, donc sa valeur sera purement fiduciaire", ajoute-t-il.

"On n'est pas là pour distribuer de l'argent aux enfants, sachant que l'enfant va dépenser les deux euros", souligne Joël De Palmas de la CGTR.

"À l'heure où le gouvernement communique fortement sur des économies de 10, puis de 20 milliards d'euros, à l'heure où les sujets du pouvoir d'achat sont centraux, à l'heure où les fonctionnaires voient leur salaire dévalorisé d'année en année, leur métier de moins en moins reconnu, et particulièrement les enseignants, à l'heure où les AESH sont sous payés, comment peut on dépenser plusieurs millions d'euros pour des pièces commémoratives qui n'ont aucune visée pédagogique", lance Laurent Turpin, président de la CFTC EPR.

"Ce jour, un enseignant m'a raconté que ses élèves sitôt la pièce reçue sont allés acheter un pain au chocolat. Un autre élève, dans une famille nombreuse à dit que le grand frère à pris toutes les pièces de ses frères et soeurs... Les pièces circulent déjà dans les commerces réunionnais et hexagonaux, il ne faut pas se leurrer. Donnez une pièce de 2 euros à un enfant et vous pensez qu'il va la garder pour dans 20 ans ?", ajoute-t-il.

"Pour la CFTC, il est urgent d'investir dans l'éducation en améliorant les conditions de travail, les salaires et en embauchant. La reconnaissance des métiers est primordiale."

"La nouvelle est accueillie avec perplexité chez les enseignants, qui n'ont pas attendu la fin de l'année pour parler des bienfaits de l'activité physique et du sport en général", lance Éric Annonier de Sud Éducation. "16 millions d'euros pour vanter les mérites du sport business, il est normal que cela se traduise par une pièce de monnaie ! Cela va immanquablement mettre les collègues en difficulté pour gérer le stock, éviter les vols et les trafics... L'esprit des Jeux n'est plus qu'une affaire de gros sous et l'occasion pour les nations les plus riches de montrer leur puissance, alors faut-il obliger les enseignants à distribuer de l'argent ?", peste-t-il.

Dans l'Hexagone, des écoles du Tarn ont refusé les pièces commémoratives destinées aux élèves. Plusieurs établissements ont d'ailleurs prévu de retourner les pièces distribuées aux écoliers français dans le cadre des JO de Paris.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com