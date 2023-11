Diabète : une maladie silencieuse qui frappe un Réunionnais sur dix

Ce mardi 14 novembre 2023, a lieu la journée mondiale du diabète. L'occasion de sensibiliser une fois de plus sur cette maladie silencieuse frappant près d'une personne sur dix à La Réunion. L'occasion aussi de faire connaitre la prise en charge du diabète et les moyens de le prévenir. La Réunion est d’ailleurs la région française la plus concernée avec un habitant sur dix touché par cette maladie. Selon les derniers chiffres de l’Agence régionale de santé, plus de 83.000 patients sont pris en charge pour cette pathologie chronique

À Saint-Paul, ce mardi, de 9 heures à 15 heures, est organisée une journée dédiée à la sensibilisation et à la prévention du diabète à la maison de santé de la Saline.

Au programme : séances de sophrologie, consultations diététiques, dépistage gratuit diabète ou encore ateliers alimentaires.

L'association des diabétiques de la Réunion sera elle présente ce mardi au centre commercial Casabona à Saint-Pierre de 9 heures à 15 heures pour des dépistages et partager un message de prévention. Elle sera également présente à la maison de santé de la Saline.

Côté hospitalier, le GHER est partenaire d'une vaste journée de dépistage organisée au Grand Centre de l'Est situé à Sainte-Suzanne.

Le lendemain – le mercredi 15 novembre - un village prévention, nutrition diabète est organisée de 8h30 à 14h au Square Pierre Sémard-Mail Alain Péters (en face de la place des Cheminots) au Port.

Au programme de ces différentes journées : dépistage diabète et examen de la vue, repérage des facteurs de risque de diabète, sensibilisation sur le diabète et ses complications, découverte des dispositifs d’accompagnement, des programmes Nutrition Santé, séances de sophrologie, consultations diététiques, dépistage gratuit diabète ou encore ateliers alimentaires.

Dans le Sud, il faudra attendre le 26 novembre pour avoir accès au village santé et jeunesse de 9h à 16h, aux jardins de la plage de Saint-Pierre. Des stands d’information et de prévention santé pour tous ainsi que des dépistages gratuits pour le diabète, l’hypertension, l’insuffisance rénale et l’obésité seront proposés au public.

L'Urops, Union régime obligatoire prévention santé, gestionnaire de l’assurance maladie des fonctionnaires, dans le cadre de son rôle de préventeur pour la Fonction publique a été missionnée par le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini, pour organiser une campagne de dépistage du diabète et des maladies cardiovasculaires au bénéfice des agents relevant des trois versants de la fonction publique, sur l’Ile de la Réunion.

- Manger, bouger, dépister -

Pour prévenir ce risque de diabète, trois réflexes sont indispensables : mieux manger, mieux bouger et mieux repérer et dépister la maladie".

L’activité physique a un rôle important dans la réduction du risque de développer un diabète de type 2. Selon la Haute Autorité de Santé, elle permettrait de réduire d’environ 30 à 50 % son apparition.

Pour l'ARS, "la sensibilisation passe essentiellement par la sensibilisation aux symptômes pour une prise en charge la plus rapide possible de l’enfant". "Les symptômes du diabète de type 1 apparaissent plusieurs mois, voire plusieurs années après le début du processus auto-immun de destruction des cellules productrices d’insuline. Puis, lorsque le taux d'insuline est très bas ou insignifiant, ils s'installent rapidement en quelques semaines."

Pour éviter l'apparition d'un diabète chez l'enfant, " les messages et actions de prévention sont axés autour de 2 sujets prioritaires : une alimentation équilibrée et variée et une pratique d’activité physique régulière et quotidienne".

- Un Réunionnais sur dix touché par le diabète -

Chaque jour, de nombreux Réunionnais vivent avec le diabète et doivent faire attention à ce qu’ils mangent.

À La Réunion comme dans les autres DROM, la prévalence du diabète de type 2 est particulièrement élevée et les complications chroniques y sont plus fréquentes. En 2021, la prévalence du diabète connu concerne 13,6% des réunionnais adultes de 18 à 85 ans, soit plus du double de l’Hexagone (5,7%). S’y ajoutent 2,9% de personnes déclarant un "petit diabète".

Par rapport aux autres territoires, la situation réunionnaise se caractérise par une sur-représentation des femmes, un niveau socio-économique plus défavorable des personnes atteintes, une fréquence plus élevée des complications du diabète et une entrée plus jeune dans la maladie.

Il faut savoir qu'à La Réunion, en 2022, selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé (ARS), 350 enfants de moins de 18 ans présentaient un diabète. Parmi ces enfants, 240 ont entre 0 et 14 ans.

Si l'ORS table sur 83.000 patients, ces chiffres sont largement sous-estimés, car le diabète est une maladie asymptomatique, longtemps ignorée par les patients qui en sont atteints.

Notre département est même la région la plus concernée. À La Réunion, il y a deux fois plus de malades qu’en métropole avec une entrée dans la maladie plus précoce (moyenne d’âge des patients de 62 ans à La Réunion contre 67 ans au niveau national). Le taux de complication sur l'île est également très élevé (insuffisance rénale, complications ophtalmologiques, amputations), dû à un diagnostic tardif (1 diabétique sur 3 ignore sa maladie) et à un suivi insuffisant.

Le diabète de type 1, caractérisé par la présence d'un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie, est dû à un arrêt de production d'insuline par le pancréas. C'est le type de diabète le plus fréquent chez l'enfant et l'adolescent. Cette maladie auto-immune est favorisée par une prédisposition génétique.

Si les causes de ce diabète ne sont pas forcément connues, il peut exister une prédisposition génétique. Difficile également de savoir pourquoi les cellules du pancréas qui sécrètent de l'insuline sont détruites.

Mais ce qui est certain, c'est que dans certains cas, l'alimentation y est pour quelque chose.

