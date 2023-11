Une grande campagne de dépistage chez les fonctionnaires est lancée

L'Urops, Union régime obligatoire prévention santé, gestionnaire de l’assurance maladie des fonctionnaires, dans le cadre de son rôle de préventeur pour la Fonction publique a été missionnée par le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini, pour organiser une campagne de dépistage du diabète et des maladies cardiovasculaires au bénéfice des agents relevant des trois versants de la fonction publique, sur l’Ile de la Réunion. Nous publions le communiqué de l'Urops ci-dessous. (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Pendant plusieurs semaines, avec l’appui des militants bénévoles de son réseau de Sections Locales d’Assurance Maladie (SLAM) et de ses partenaires médicaux (IPC Etoile et Santé en entreprise - SEE et Smartdiet), Urops a organisé ces actions avec les différents services au sein des administrations (Ressources Humaines, secrétariat général... ) qui se dérouleront du 6 au 19 novembre 2023 sur différentes communes du Département.

De la planification de chaque opération à la création des carnets de rendez-vous permettant aux agents de choisir en ligne leur créneau, jusqu’a la mise à disposition d’un kit de communication (affiche et mail d’information à destination des agents), c’est une action ‘ clés en mains ’ qui est livrée aux administrations par Urops.

Ces actions organisées gratuitement pour les administrations ont pour objectif de détecter un diabétique qui s’ignore. Stanislas Guerini a fait de l’amélioration de la qualité de vie et de la santé au travail des agents publics un pilier de son action.

Le ministre a lancé au mois de juin un plan d’accompagnement des maladies chroniques dans la Fonction publique, avec trois priorités : mieux informer les agents atteints de maladies chroniques, accompagner les 11 millions d’agents qui aident leur proche malade et mettre en place une véritable culture de la prévention. Rappelons que le diabète est une maladie silencieuse et que ses conséquences ont un fort impact sur les maladies cardiovasculaires.

Avant les actes de dépistage qui consistent à déterminer le taux de glycémie, de cholestérol et de mesurer l’hypertension artérielle qui sont autant de risques cardiovasculaires, un atelier de sensibilisation sur le diabète est proposé aux agents sous la forme d’une conférence (prévention primaire) animée par une diététicienne.

Pour optimiser l’organisation et permettre à un maximum d’administrations de participer à cette opération quel que soit leurs effectifs, un certain nombre de sites ont été ‘jumelés’. Un lieu unique où seront regroupées plusieurs administrations comme par exemple le Secrétariat Général Commun (SGC) de la Réunion qui accueillera également dans ses locaux les agents du Tribunal Administratif de Saint-Denis, de la DEETS de Saint-Denis et du site Victoire de la Préfecture.

En mutualisant ainsi les différents sites, cela permet à un plus grand nombre de bénéficier de cette action de dépistage en optimisant les coûts pris en charge par Urops.

À l’issue de cette opération, un bilan sera réalisé et présenté au ministre Stanislas Guerini.

Le 14 novembre 2023, journée mondiale du diabète, un point d’étape sera réalisé en visioconférence avec le ministre et la présence des responsables de certains sites ayant déjà bénéficié de l’action de dépistage au cours de la première semaine de dépistage du 6 au 13 novembre 2023.

Un échange basé sur un retour d’expériences qui sera à ne pas en douter très intéressant.