20 désanm : célébrations, défilés, concerts et ateliers aux quatre coins de l'île de La Réunion

Ce samedi 20 décembre 2025, communes et associations de La Réunion célèbrent l'abolition de l'esclavage. À l'occasion de ce jour férié, les événements seront multiples aux quatre coins de l'île. Un moment riche en culture, en mémoire et en partage pour les Réunionnais.es avec diverses activités, concerts ou encore spectacles. Imaz Press vous dévoile le programme (Photo : rb/www.imazpress.com)

• Région

Le dimanche 21 décembre, la programmation se poursuit au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Benoît, à la salle Gramoun Lélé. A partir de 18h00, les Sud-Africains du Bokamoso Cultural Group et l’un des grands ambassadeurs du maloya Urbain Philéas illustreront la richesse et la diversité des cultures issues de l’océan Indien.

• Département

Le Gran 20 Désanm 2025 s’annonce comme une édition à part, à la fois empreinte de sa tradition de partage et tournée vers l’avenir. Cette 8ème édition organisée par le Département, est la dernière célébration organisée sur le site du musée historique de Villèle (Saint-Paul), avant la fermeture du lieu, qui s’apprête à vivre une transformation majeure.

Expositions

"Aurélie, Betzy et les autres..." de Ann Marie Valencia - Allée du Belvédère

"En attendant le musée, des inédits de l’histoire de l’esclavage" - Étage de l’ancienne maison des maîtres

"En attendant le chantier, le musée déménage" - Jardin

#CestnotreHistoire - Esclavage et abolitions : une histoire de France - Allée de la Chapelle Pointue

La librairie du 20 désanm : "Lé sinié liberté"

12 auteurs seront présents pour échanger avec les visiteurs et assurer des dédicaces.

Lang déléyé si servis kabaré

Une série documentaire sonore en créole sur le culte aux ancêtres à La Réunion

En écoute libre dans l’ancien hôpital des esclaves.



Animations

Villaz Manzé

Héritages culinaires : dégustation de cuisine lontan

Opération cartes postales

"La Réunion fête la liberté avec le monde entier" – en partenariat avec La Poste

Le Mémorial aux esclaves (fleurissement)

Ateliers

• Cerf volant (association Air Trois Air)

• Alambic : distillation de plantes aromatiques/tressage de bambou/prestation bardeautier (Richard Patterson)

• Peinture sur galet (Mandala Art - Nafisah CLAIRE)

• Peinture au café (Les ateliers créoles - Madame Doulouma)

• Colliers de coton (Les ateliers créoles - Madame Doulouma)

• Contes - Bibliothèque départementale

• Généalogie - Institut du Monde Réunionnais

• Visite par les guides péi : parcours esclavages



Programme artistique

"Les chœurs de la liberté"

Chapelle Pointue - 11h

Chorale composée de plus de 90 choristes originaires des micro-régions Ouest, Sud et Est de l’île

"Kabar la kour"

En contrebas de l’ancienne maison des maîtres - 15h

Chants et danses participatifs sous la houlette de l’artiste KafMaron

"La fresque"

Marrone et Marron par Ilfrid Dorval

Diffusion de films

Chapelle Pointue en continu

• « La restauration du chemin de croix de la chapelle Pointue » - un film d’Alexandre Boutié

• « L’esclavage à Bourbon » - un film d’Alexandre Boutié

• « In mizé pou tanto, pou talèr, pou domin » - un film de Design system

• « La porte du retour » - un reportage d’Alexandre Boutié

Tout le programme est à retrouver ici.

• Saint-Denis

Portée par le thème "Lo Kaf lé pa in koulèr, lo Kaf lé in valèr", la ville de Saint-Denis dévoile une édition 2025 du 20 Désanm ancrée dans la transmission, la connaissance et la célébration. Défilé inspiré des royaumes africains, concerts internationaux, expositions, moments de recueillement.

Le 20 décembre, la journée débutera au Jardin de la Liberté, avec un temps de recueillement et de prises de parole. La scientifique Klara Boyer-Rossol ouvrira le kozman, suivie de chants, de danse et de maloya. P

À 17 heures, le traditionnel Gran Défilé pou la Liberté s’élancera depuis le Jardin de l’État en direction du Barachois. Près de 2.000 participants (habitants, associations, compagnies artistiques) y incarneront les royaumes africains à travers costumes, musiques, danses et symboles.

Le soir, place à la musique. Sur scène, le public pourra retrouver Urban Phileas, Lindigo, Force Indigène et d’autres artistes péi aux côtés d'artistes venus de Côte d’Ivoire, Guinée-Conakry, Sénégal et Mozambique. "Pour la première fois, nous vivons un 20 décembre à l’international", se réjouit Ericka Bareigts.

À l’issue des festivités du 20 Désanm, la ville de Saint-Denis met en place le Pédibus, un dispositif d’accompagnement à pied sécurisé et encadré, afin de faciliter le retour du public vers les zones de stationnement les plus éloignées.

Trois itinéraires sont proposés pour rejoindre en toute sécurité les principaux secteurs de stationnement :

- La Gare routière, via la rue de Nice, avec retour sur les longères du front de mer

- Le Jardin de l’État, en remontant la rue de Paris

- Le parking du Bas de la Rivière

À partir de 22h, 25 médiateurs seront mobilisés pour guider et accompagner le public. Des départs de groupes accompagnés sont organisés toutes les 45 minutes :

- Premier départ : 22h

- Dernier départ : 2h

Lire aussi - Fèt Kaf : le réseau Citalis facilite la mobilité et le stationnement le 20 décembre

• Saint-Pierre

Le 20 décembre est une date majeure de l’histoire réunionnaise, marquant l’abolition de l’esclavage. À Saint-Pierre, cette mémoire s’inscrit à la fois dans la transmission, le partage et la participation citoyenne.

Le samedi 20 décembre :

Dans les forums des jardins de la plage (village)

À 8h : Riz Sofé (association Simangavol) gratuit

À partir de 9h : Rézonans Maloya - Léspri maloya - Maloyakoustik - Dalonèr - Union Maloya - Bagobas - Etinsèl maloya.

À partir de 13h : Konsians - Dany’M - Métiss des iles - Kaf La - Maloy’arts - Mamass’B - Mister Joce - Mokap - Maloya Kaf - Atelier municipal de musique : - concert des élèves de la section maloya traditionnel, - Dann Ron Kèr Maloya avec 120 écoliers des quartiers de Saint-Pierre plus lycéens - Couler Pèi, Mangalor Maloya.

Sur le Belvédère de la plage (tout au long de la journée) :

Présentations des ateliers du village avec Zanatany Maloya - Koral ker Faham - Taravana Péi - Nama - Académie Aime’ça - 1, 2, 3 Fanm - Contes ”Tino la main an or”

Podium Albany :

De 19h à minuit : Simangavol - Taravana Pèi + Koral Kèr Faham - Bouké fonnker pou Firmin Viry - Gadiembé Maloya - Gramoun Sello - Votia.

Défilé des associations (20 tableaux) à partir de 18h dans la ville : départ Hôtel de Ville (rue des bons enfants) arrivée podium Albany.

Dans le village à partir de 9h :

Ateliers gratuits de fabrication de masques africains, de cerfs-volants, de dessin, animation contes, course la roue à 14h, espace mémoire avec Silhouettes & Paillotes, espace instagrammable, fresque participative, exposition de lycéens sur le maloya, dégustations de mets (gratuits), …

Le dimanche 21 décembre au Kerveguen : 18h

Concert gratuit : Ziskakan et Maya Kamaty

Entrée libre sans inscription

• Saint-André

À Saint-André, le 20 décembre est bien plus qu’une date : c’est un moment fort de mémoire, de transmission et de célébration.

- À partir de 14h, une scène ouverte permettra aux jeunes de s’exprimer librement et de rendre hommage, à leur manière, à cette journée de liberté et de mémoire.

- Dès 19h30, place au grand concert avec les artistes : DESTYN, KALOUBADIA, CIMENDEF, LORYZINE, MÉLANZ GAYAR, ZÉPHIR GAYAR A NOU, KAF TRADISYON.

• Le Port

La fête de la liberté célébrée dans vos quartiers. La ville du Port soutient les initiatives de quartiers portées par des associations de proximité et des collectifs d’habitants. Ne manquez pas les différents rendez-vous ce samedi 20 décembre 2025.

• Saint-Paul

Les festivités du 20 désanm vont rayonner sur l’ensemble du territoire de Saint-Paul, ville première du Peuplement de La Réunion. L’un des principaux temps forts se tiendra ce samedi 20 décembre 2025 à 10h15 au Cimetière des esclaves et des oubliés, grâce à la cérémonie commémorative relative à l’abolition de l’esclavage à La Réunion.

Cet événement populaire ouvert au grand public sera marqué par une reconnaissance supplémentaire de ce site historique, à travers la construction d’un muret de protection pour sanctuariser cet espace mémoriel.

Ce muret constitue le premier jalon du projet de réhabilitation du cimetière marin.

Mais le 20 désanm à Saint-Paul ne se limite pas à un seul site. Des kabars se dérouleront dans chaque bassin de vie du territoire, où les associations saint-pauloises et les groupes de quartiers se produiront sur scène.

Le 20 désanm à Saint-Paul, c’est dans tous les quartiers, avec des événements populaires, vivants et fédérateurs, qui font résonner la mémoire, la culture et le vivre‐ensemble sur tout le territoire. Chaque scène, chaque kabar, chaque moment est une invitation à célébrer ensemble notre histoire et notre identité.

Retrouvez le programme complet du 20 désanm à Saint-Paul en cliquant ici.

• Saint-Benoît

Dans le cadre des commémorations du 20 décembre, la ville de Saint-Benoît vous convie à une cérémonie en hommage aux ancêtres, organisée sur la stèle de Cécilia, fille de l’esclave Janvier.

Samedi 20 décembre 2025 à 9h00 au Cimetière de Saint-Benoît.

À cette occasion, un totem mémorie réalisé par l’historien Prosper Ève, sera inauguré.

• Bras-Panon

Cette année, la Fête Kaf, organisée par l' association Nout Tout Ensanm, l'ADP et la ville de Bras-Panon, vous réserve une journée riche en traditions et en partage. Rendez-vous sur la place située face à la mairie de Bras-Panon, pour un événement ouvert à toutes et à tous, mêlant temps de commémoration, animations culturelles et concerts.

Programme de la journée :

9h00 : Ouverture du Village du 20 Désanm – Ravaj

10h00 : Circle song maloya (chant participatif)

11h00 : Commémoration officielle

12h10 : Gran ropa partaz – « Ramèn zot marmite ! »

14h00 – 16h30 : Animations du Village du 20 Désanm

15h00 : Rakontaz zistwar

16h45 : Gâteaux péi et tisanes

À partir de 17h00 : Kabar et concerts

17h00 : Kabar atèr avec DanKer Maloya et N’Goni Maloya

18h30 – 23h00 : Concerts avec :

Kaf Tradisyon

Zenfan Cabaret

Melanz Gayar

Benjam : Kaloubadia

Entrée libre

• La Possession

À l’occasion du 177e anniversaire de l’abolition de l’esclavage à La Réunion, la ville de La Possession organise la Fête de la Liberté. Cet événement célèbrera la mémoire, la culture et le vivre-ensemble réunionnais à travers une programmation riche et variée, qui s’étendra sur quatre jours et sept sites :

Dans les Maisons de quartier de La Possession :

Le 20 décembre

A Saint-Laurent, de 18h30 à 21h30 avec Kadoc maloya, Mélanz Gayar, Sofkoman...

A Bœuf Mort de 18h à 22h avec Ny Valiha, Kaloukrazé, Moring coco lé en fer, ...

Le 21 décembre

A Dos d’Ane, de 19h à 21h30, profitez d’un repas partage et d’un rond Mayloya !

• Entre-Deux

Organisées par l’association La Réunion Nout Zarlor et ses partenaires, les festivités auront lieu à la case Moulan dès 8h30, au Lanbrokin à partir de 10h et sur la place de la Liberté de 15h à 22h.

Des expositions, des ventes, des repas traditionnels cuits au feu de bois, et bien sûr du maloya ek Loïc Païnaye, bann groupe Fonnkal, Laetitia Gévia, Zendémik Maloya, et Hanum Dian qui sa mèt en lèr le nout patrimoine immatériel classé par l’UNESCO.

À souligner le défilé aux flambeaux et les saynètes qui raviront les petits et les plus grands.

• Salazie

Une commémoration portée par les associations

Samedi 20 décembre – Patrimoin’ Maron (2e édition – ADIS)

À partir de 7h30

• Installation du site et préparation logistique 9h00

• Discours d’ouverture et présentation du programme

• Dégustation ravaz (patate, manioc, kambar, conflore...)

9h30 – 12h00

• Jeux lontan, jeux de société

• Vente de tickets tombola

• Exposition photo « Salazie lontan »

• Jeux du panier (résultat à 13h)

10h30

• Échanges intergénérationnels avec les gramouns

Animations musicales

• 11h00 : Crow74

• 14h00 : Soldat Tatane (radio-crochet)

• 15h00 : Groupe Zekler

• 16h00 : Rolian

• 17h30 : Benjam

Moments collectifs

• 11h30 : Concours mangeur de piment

• 12h00 : Repas partagé

• 13h00 : Tirage tombola et résultats concours

• 18h30 : Discours de clôture / Fin de la manifestation

• Sainte-Rose

Pays des Laves – Rivière de l’Est

Samedi 20 décembre

10h00 – Acte de mémoire

• Espace Jacoto – Rivière de l’Est

• Exposition « Le Marronnage »

• Fondkèr des élèves de l’école élémentaire de Piton Sainte-Rose

• Regard historique

• Prestations musicales des élèves de l’École municipale de musique Gabriel Singué

• Lavwa dann kèr Jacoto

18h30 – Kabar

• Place des Laves

• Lanbéli

• Zetwal Dann Tan

• Éruption

• Héritaz Maloya

• Swami

• Medy

• Léa Churros

