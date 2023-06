Prévention du diabète : l’activité physique, un atout majeur pour prévenir cette maladie

Du 2 au 9 juin 2023 se tient la semaine nationale de la prévention du diabète. Ce rendez-vous annuel est organisé par la Fédération Française des Diabétiques (FFD), représentée au niveau régional par l’Association des diabétiques de La Réunion (AFD974). Pour cette 12ème édition, l’accent est mis sur l’activité physique et la lutte contre la sédentarité. Nous relayons le communiqué de l'ARS. Savez-vous que l’activité physique a pour effet de réduire de 30 à 50% la survenue d’un de type 2 ? (Photo : www.imazpress.com) Savez-vous que l’activité physique a pour effet de réduire de 30 à 50% la survenue d’un diabète de type 2 ?

A l’occasion de cette semaine, l’ARS La Réunion rappelle les recommandations nutritionnelles et les réflexes indispensables pour prévenir le diabète et informe des actions proposées par les partenaires.



Le diabète, une maladie fortement déterminée par les comportements nutritionnels

Les facteurs de risques favorisant l’apparition et le développement du diabète sont bien présents au sein de la population réunionnaise, notamment des comportements nutritionnels éloignés des recommandations :

• Près d’un Réunionnais sur 2 est en surcharge pondérale, et l’obésité concerne 16% de la population de 15 ans et + ;

• 91% des réunionnais déclarent manger moins de 5 fruits ou légumes par jour ;

• 76% des réunionnais déclarent moins de 30 minutes de marche ou de vélo par jour ; 14% de la population déclarent n’avoir aucune activité physique.

La Réunion est l’une des régions les plus touchées par le diabète et ses complications :

• 10% de la population suit un traitement contre le diabète, soit 2 fois plus qu’en métropole ;

• 35% des personnes de plus de 65 ans sont atteintes par le diabète ;

• L’entrée dans le diabète est également plus précoce ;



• 2 femmes enceintes sur 10 développent un diabète pendant leur grossesse (diabète gestationnel) augmentant le risque d’être atteintes par le diabète ultérieurement ;

• Le diagnostic, et donc la prise en charge, sont tardifs : 1 diabétique sur 3 ignore sa maladie ;

• La fréquence des complications est élevée (insuffisance rénale, atteintes ophtalmologiques, amputations…), traduisant un suivi insuffisant des patients.

- Trois réflexes indispensables pour prévenir le diabète -

La Semaine nationale de la prévention du diabète vise à sensibiliser le plus grand nombre aux facteurs de risque et aux comportements de prévention vis-à-vis de la survenue d’un diabète de type 2.

Parmi les facteurs de risque majeurs du diabète de type 2, certains ne sont pas modifiables comme l’âge et le patrimoine génétique, mais d’autres sont liés aux habitudes de vie sur lesquelles chacun peut agir.

Mieux manger, mieux bouger et mieux repérer et dépister la maladie sont 3 réflexes à appliquer au quotidien pour prévenir le diabète.

- L’activité physique, un facteur majeur sur lequel agir ! -

L’activité physique a des effets bénéfiques démontrés sur la santé, la condition physique et le maintien de l’autonomie à tous les âges de la vie. Pratiquée de manière régulière, elle permet de réduire les risques de devenir diabétiques et, de manière globale, de prévenir les maladies chroniques. C’est un facteur sur lequel chacun peut agir.



L’activité physique a un rôle important dans la réduction du risque de développer un diabète de type 2. Selon la Haute Autorité de Santé, elle permettrait de réduire d’environ 30 à 50 % son apparition.

L’activité physique inclut les activités du quotidien, ainsi que celles de loisirs ou sportives et doit être adaptée à chacun, tel que dans le cadre du sport santé.

Elle peut tout à fait s’intégrer dans votre quotidien : prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur, jardi ner, faire le ménage, marcher davantage sont autant de petites victoires contre le diabète.

- Le savez-vous ? -

Une activité physique régulière entraine de nombreux bénéfices pour la santé, dont celui de diminuer le risque de développer un diabète de type 2.

Pour les adultes, il est recommandé de faire au moins 30 minutes d’activité physique par jour.

Concernant le sport-santé, La Réunion est particulièrement dynamique et pionnière dans le développement de l’offre d’activité physique à des fins de santé. Cela est permis entre autres par une prise de conscience forte du mouvement sportif local et des collectivités territoriales qui s’engagent à créer les conditions optimales pour développer cette nouvelle offre.

Les Réunionnais peuvent retrouver une activité physique adaptée à leur situation et à leurs attentes sur le site internet SSBE.RE conçu et alimenté par la DRAJES et l’Instance Régionale d'Education et de Promotion Santé (IREPS) de La Réunion. Le portail permet de géo-localiser chacun des créneaux labellisés par la DRAJES et l’ARS de La Réunion.



Les créneaux labellisés proposent une diversité d’activités : marche, activités aquatiques, gymnastique, fitness, sports collectifs, arts martiaux, danse, zumba, training, cardio, … et des activités physiques adaptées à différents publics (seniors, enfants, femmes enceintes, malades chroniques, …).

- Quelques exemples d’actions organisées dans le cadre de la semaine nationale de prévention du diabète -

Vendredi 2 juin 2023



Action de l’IREN dans les locaux de la Région à Saint-DenisDe 10H à 15H, les agents et visiteurs pourront bénéficier d’actions d’éducation nutritionnelle, de dépis tage du diabète…

Samedi 3 juin 2023



Diffusion d’une émission VITAL sur le diabète sur Réunion 1ère TV à 13hCette émission abordera la prévention du diabète par l’activité physique avec les interventions de Gé rard COTELLON, directeur général de l’ARS, du Pr Estelle NOBECOURT, Professeur des Universités Pra ticien Hospitalier (PU- PH) en Nutrition et de Grégory CADERBY, enseignant en activité physique adap tée.Action du CCAS de Bras-PanonDe 8H à 13H sur le Champ de foire de Bras-Panon, un village santé accueillera les enfants de la com mune.

Jeudi 8 juin 2023



Action au sein de la CAMIEG à Saint-DenisDe 9H à 12H, des actions seront proposées aux bénéficiaires de la Caisse d'Assurance Maladie des In dustries Électriques et Gazières (CAMIEG) dans ses locaux situés à Saint-Denis.

Samedi 10 juin 2023



Journée prévention santé à Saint-BenoîtOrganisé par le centre social Bambous et Girofles en partenariat avec la ville de Saint-Benoît, cet évé nement se déroulera de 9H à 15H.

Samedi 17 juin 2023



- Le diabète, une priorité régionale de santé -

Diffusion de la 2ème émission VITAL sur le diabète sur Réunion 1ère TV à 13h. Cette 2ème émission portera sur la prévention du diabète par l’alimentation.

La lutte contre le diabète et la promotion d’une meilleure nutrition constituent une priorité de santé pour La Réunion. L'ARS et 12 partenaires (Académie de La Réunion, DAAF, DRAJES, Région, Département, Association des maires, Assurance Maladie, Mutualité de La Réunion, Tip@santé (interURPS), SEDMER, CHU, France Assos Santé) sont mobilisés autour du Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète (PRND) 2020-2023.