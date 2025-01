Kiprix, Jean-Hugues Ratenon, insécurité, préfet et accident

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 27 au vendredi 31 janvier 2025 : • Lundi 27 janvier - Kiprix arrive à La Réunion : un outil pour comparer et dénoncer les écarts de prix avec l'Hexagone • Mardi 28 janvier - Jean-Hugues Ratenon devant le tribunal de Saint-Denis pour conduite en état d'ivresse • Mercredi 29 janvier - Cellule anti-bandes, contrôle des allocations familiales et expulsions pour lutter contre l'insécurité • Jeudi 30 janvier - Plan contre la délinquance : tout répressif, zéro social - vendredi 31 janvier - Route du littoral : un automobiliste tué dans un accident (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Le site Kiprix, décliné en application et déployé dans les Antilles depuis septembre 2024, devrait bientôt être disponible à La Réunion. Conçu pour permettre aux consommateurs de comparer les prix des enseignes en outre-mer et dans l'Hexagone, cet outil s’inscrit dans la lutte contre la vie chère. Son créateur, Robeen Simeon, mise sur une démarche collaborative et citoyenne pour répondre à une problématique qui persiste dans les territoires ultramarins

• Mardi 28 janvier - Jean-Hugues Ratenon devant le tribunal de Saint-Denis pour conduite en état d'ivresse Jean Hugues Ratenon, député LFI de la 5ème circonscription, est jugé ce mardi 28 janvier 2025 par le tribunal de Saint-Denis pour des faits supposés de conduite en état d'ivresse manifeste. Il est également poursuivi pour refus de se soumettre aux tests d'alcoolémie et de stupéfiants ainsi que pour défaut de maîtrise d'un véhicule et refus de se soumettre aux tests sur les stupéfiants. Le parlementaire nie les faits reprochés

• Mecredi 29 janvier - Cellule anti-bandes, contrôle des allocations familiales et expulsions pour lutter contre l'insécurité Face à la montée des violences commises par des bandes de jeunes, souvent mineurs, dans plusieurs communes de La Réunion, le préfet Patrice Latron a annoncé ce mardi 28 janvier 2025, une série de mesures visant à lutter contre ce phénomène. Soutenu par la justice et les collectivités locales, ce plan partenarial prévoit la création d'une cellule anti-bandes, un contrôle systématique des allocations familiales et les expulsions des logements sociaux pour les fauteurs de troubles. Une réunion est prévue prochainement pour finaliser les contours de ce plan.

• Jeudi 30 janvier - Plan contre la délinquance : tout répressif, zéro social

Le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a annoncé en grande pompe un nouveau plan de lutte contre la délinquance. Expulsions, arrêt des aides sociales...C'est un programme tout répressif que le représentant de l'Etat a présenté, sans jamais donner de piste pour aborder le problème à sa racine : l'extrême précarité qui sévit dans les quartiers concernés par ces violences.

• Vendredi 31 janvier - Route du littoral : un automobiliste tué dans un accident

Un automobiliste a été tué sur la route du littoral vers 21h30 ce jeudi 30 janvier 2025. L'accident s'est produit au niveau de la Grande Chaloupe. La victime circulait dans le sens Saint-Denis - la Possession. Selon Réunion la 1ere radio, une perte de contrôle serait à l'origine de cet accident. Une enquête a été ouverte pour en déterminer les causes exactes.

