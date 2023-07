L’Autorité de la concurrence autorise le rachat de la société Make Distribution par le groupe IBL

"Après un examen attentif, l’Autorité a pu écarter tout risque d’atteinte à la concurrence tant sur les marchés de l’approvisionnement en eaux embouteillées et boissons gazeuses sans alcool (BGSA) que sur les marchés de la distribution en gros d’autres boissons alcoolisées ou non", écrit l'Autorité de la concurrence.

L’Autorité de la concurrence a donc examiné les éventuels effets verticaux qu’entraînera le renforcement de la position d’IBL sur le marché de la distribution en aval.

"Sur l’analyse des effets verticaux entre les marchés de l’approvisionnement en eaux embouteillées et BGSA et le marché aval de la distribution au détail à dominante alimentaire, si IBL détient une part de marché élevée sur le marché de l’approvisionnement en eaux de source sous marque de fabricant (MDF) à destination des grandes et moyennes surfaces, l’approvisionnement des magasins de Make Distribution représente moins de 3 % des ventes d’IBL. Dès lors, IBL devra nécessairement continuer à approvisionner les magasins concurrents de ceux de Make Distribution sans quoi IBL risque de voir sa propre rentabilité dégradée", est-il précisé dans le communiqué..

Sur l’analyse entre les marchés des grossistes importateurs de boissons et le marché aval de la distribution au détail à dominante alimentaire, "sur le marché de la distribution en gros de boissons à destination des GMS, IBL ne représente que 4,5 % de part de marché. Dès lors, IBL n’est pas en mesure de verrouiller ce marché. Par ailleurs, la part de marché à l’achat des quatre magasins de Make Distribution pour la famille des boissons sous MDF au niveau de l’île de La Réunion représente 13 % du marché total des dépenses d’approvisionnement en boissons sous MDF des GMS sur l’île de La Réunion. Au regard des parts de marché limitées de Make Distribution, si cette dernière cessait de s’approvisionner auprès des concurrents d’IBL, cela n’aurait aucun effet sensible sur les marchés de la distribution en gros de boissons ces marchés."

