L'école maternelle et élémentaire André Hoareau restera fermée ce lundi et mardi

La ville a pris la décision de maintenir les écoles maternelle et élémentaire André Hoarau fermées ce lundi 12 et mardi 13 février, pour "rassurer les parents et la communauté éducative". Une réouverture est prévue jeudi (Photo Sly /www.imazpress.com)

Selon le communiqué de la ville de Saint-Benoit : "compte tenu des éléments remontés par l'équipe risques chimiques et biologiques du SDIS et le centre antipoison de Paris, l'ARS (Agence Régionale de Santé) confirme qu'il n'y a aucun risque pour la santé et la sécurité des élèves".

Pour rappel, vendredi 9 février, une cinquantaine d'enfants et adultes se sont plaints de démangeaisons et de problèmes respiratoires et deux personnes ont été hospitalisées. Le maire de Saint-Benoit, soupçonne une intoxication. Les raisons de cette intoxication ne sont pas encore connues.

Mardi 6 février, du produit anti-fourmis avait été pulvérisé au sein de l'établissement pour lutter contre une invasion de fourmis. "Une équipe risques chimique et biologique du SDIS est sur place pour rechercher les causes de ces problèmes de santé. Les deux produits utilisés ces-derniers jours pour le traitement contre les fourmis dans cet établissement ne sont pas toxiques, a confirmé le centre national antipoison", avait précisé la préfecture.

Un nettoyage à l’eau et une aération totale des locaux sont programmés pour permettre une reprise le jeudi 15 février.