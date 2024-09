L'hypothèse Cazeneuve à Matignon : Macron veut une caution de "gauche" pour continuer sa politique

Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre sous François Hollande, accèdera-t-il une nouvelle fois à Matignon ? Invité par Emmanuel Macron ce lundi, cet ancien du PS est probablement le "gauchiste" le plus apprécié de la droite et de l'extrême-droite. Rien d'étonnant quand on sait qu'il exècre la France insoumise, et qu'il a brillé par ses politiques discutablement de gauche lors de son court passage au gouvernement. Un CV fortement intéressant pour Emmanuel Macron. Et pour cause, il y voit la possibilité de continuer avec une caution de "gauche" sa politique censurée dans les urnes aux dernières législatives (Photo AFP)

On prend les mêmes, et on recommence. Dans sa quête d'un gouvernement qui ne serait pas immédiatement censuré, Emmanuel Macron semble envisager sérieusement le nom de Bernard Cazeneuve pour Matignon. A ses côtés pendant cette réunion : François Hollande, qui a tellement brillé par son mandat qu'il ne s'est pas représenté, et Nicolas Sarkozy, premier président à avoir été condamné à de la prison ferme.



Ministre de l'Intérieur de 2014 à 2016, et Premier ministre de 2016 à 2017il semble être le candidat idéal aux yeux d'un chef de l'Etat obnubiler par la volonté de poursuivre sa politiqque.

Bernard Cazeneuve a quitté le PS après l'alliance du parti à LFI aux législatives de 2022, sa gestion des attentats de 2015 et 2016 lui a valu le respect d'une grande partie des politiciens, il a parfois été critique du comportement d'Emmanuel Macron et représenterait donc supposément un gouvernement d'alternance. Et surtout…Il n'a de gauche que le nom.



Il est par exemple l'un des architectes de la stratégie "zéro point de fixation" concernant les migrants à Calais, qui consiste concrètement à traquer les réfugiés et les empêcher de s'installer. C'était une violence inouïe qui s'était abattu dans cette région du nord de la France, où le respect des droits humains – et notamment ceux des réfugies – s'est éteint.



Stratégie qui se décline aujourd'hui par une confiscation et une destruction des biens quasi-systématique de ces personnes, qui a fleuri sous le règne d'Emmanuel Macron, avec la bénédiction de Gérald Darmanin. Une politique qui, nous n'en doutons pas, convient parfaitement au centre, à la droite, et à l'extrême-droite.



Bernard Cazeneuve est aussi à l'origine de la loi "sécurité publique", qui a assoupli les exigences envers les forces de l'ordre pour ouvrir le feu sur les automobilistes. Depuis cette loi, votée en 2017, le nombre de personnes tuées par des tirs policiers visant des véhicules en mouvement a été multiplié par cinq.



Encore une fois, cette loi est sûrement particulièrement appréciée à droite, qui ne voit pas d'inconvénient à octroyer le droit de peine de mort aux forces de l'ordre.

On peut aussi citer la mort du militant Rémi Fraisse sur le barrage de Sirvens lors d'affrontements avec les forces de l'ordre en 2014.



Enfin, et surtout, il représente le PS de François Hollande, le même qui a fait couler le parti, qui s'est octroyé 6.35% des voix à la présidentielle de 2017 avec Benoît Hamon, et… 1,7 % en 2022 avec Anne Hidalgo. Faisant exploser au passage les scores de LFI, ce parti qu'il déteste mais qui a absorbé une grande partie de l'électorat de gauche, déçu par la mollesse du PS.

Allez, on peut se dire que rien n'est à tout fait terminé dans les négociations pour l'accession à Matignon et qu'Emmanuel Macron va peut-être nommer une personnalité issue de la coalition vainqueure aux législatives, le Nouveau front populaire en l'occurrence

Encore faudrait-il pour cela que le chef de l'Etat accepte soudainement le verdict des urnes. On sait déjà que tel ne sera pas le cas.

Aux risques et périls de la démocratie et de la France avec elle.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com