L'observatoire du Piton de la Fournaise ne détecte pas de gaz volcaniques à Hell-Bourg

Ce vendredi 14 avril 2023, des élèves de l'école maternelle Roland Sellier à Hell-Bourg avaient été incommodés par des odeurs nauséabondes et suspectes. Le Samu, les pompiers, la police municipale et les forces de l'ordre s'étaient rendus sur place afin de rechercher leurs origines et évacuer l'école. La mairie avait indiqué que la piste de la fuite de gaz était à exclure. L'observatoire du Piton de la Fournaise est allé sur place à la recherche de gaz volcaniques en vain. "Nos investigations n’ont permis de détecter aucun des gaz recherchés dans l’atmosphère, et n'indiquent pas que l'évènement soit d'origine volcanique, mais ne permettent pas non plus de l'exclure" indique-t-il dans un communiqué. (Photo Photo RB imazpress)

Le jeudi 13 avril, "un séisme a eu lieu sous le rempart Nord du cirque de Salazie" rappelle l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Un évènement "de faible magnitude" mais tout de même "ressenti par de nombreux habitants du cirque" indique le communiqué. Ce vendredi 14 avril, les personnels et élèves de l'école maternelle Rolland Sellier ont été victimes de malaises à cause d'une forte mauvaise odeur. "Les personnes présentes sur place ont identifié cette odeur comme pouvant être celle du soufre (œuf pourri)" rapporte l'observatoire. Sur demande de la préfecture, des spécialistes se sont rendus hier sur le site "pour étudier la possibilité que cet évènement soit d'origine volcanique". "Le cirque de Salazie est une zone d'activité hydrothermale d'origine magmatique, qui se manifeste notamment par la présence de sources chaudes. Cette activité génère des émanations gazeuses. Les composés soufrés, générant de mauvaises odeurs, peuvent faire partie de ces gaz. Les mouvements du sol et du sous-sol peuvent faciliter la libération de gaz piégés en profondeur. La proximité temporelle du séisme et de la présence de gaz odorants peut donc être indicatrice de ce type de phénomène" détaille l'organisme. Une fois arrivés sur le site, les mauvaises odeurs avaient disparues. Les membres de l'observatoire ont procédés à des mesures dans l'air et à la surface du sol qui n'ont montré "aucune anomalie". Des mesures à environ 50cm de profondeur dans le sol ont également été faites. "Ces dernières données nécessitent d'être traitées informatiquement pour être interprétées, ce traitement est encore en cours" est-t-il indiqué. Ces mêmes mesures ont été effectué sur le secteur Mare à poule et ont obtenus les mêmes résultats suite à un témoignage rapportant de mauvaises odeurs. "A ce stade, nos investigations n’ont permis de détecter aucun des gaz recherchés (SO2, H2S, CO2 et CH4) dans l’atmosphère, et n'indiquent pas que l'évènement soit d'origine volcanique, mais ne permettent pas non plus de l'exclure" conclut le communiqué. À lire aussi : Hell-Bourg : des élèves de maternelle incommodés par des odeurs nauséabondes

