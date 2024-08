L'ouest et le sud-est en vigilance jaune vents forts à partir de 8h ce samedi, une forte houle est aussi attendue

Le vent va souffler ce samedi 24 août 2024. A partir de 8h, l'ouest et le sud-est seront placés en vigilance jaune vents forts. Dès la seconde partie de la nuit de vendredi à samedi, le vent va se renforcer avec des rafales de 60/70km/h sur l'Ouest et de 70/75km/h entre Saint-Joseph et Saint-Philippe en fin de nuit. Une forte houle est également attendue ce week-end sur les côtes ouest et sud. Des interdictions de circuler sur les fronts de mer de plusieurs communes ont été émises par les mairies (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Samedi matin, "le vent de Sud se renforce sur les côtes Ouest et Est, et sur les hauteurs" détaille Météo France. "Ainsi des rafales de 70 à 90 km/h sont attendues sur ces côtes, et de 80 à 100 km/h de Sud-Ouest sur les Hauts exposés" ajoutent les prévisionnistes.

Après un début de matinée encore raisonnable, la mer se déchaînera dans l'après-midi, sous l'effet d'une houle australe déferlant sur les côtes Ouest et Sud de l'île." Le pic de l'épisode est attendu au cours de la nuit suivante avec une houle voisine de 5 mètres 50, mais la mer se sera déjà fortement creusée en cours de journée. La plus grande prudence est de rigueur le long du littoral" souligne Météo France.

Des interdictions de circuler sur les fronts de mer de plusieurs communes ont été émises par les mairies

