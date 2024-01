Vigilance orange fortes pluies et orages dans l'est et le sud-est, jaune ailleurs dans l'île

Ce mardi 30 janvier 2024, Météo France Réunion a publié un avis de vigilance orange fortes pluies et orages dans l'est et le sud-est. Une vigilance jaune fortes pluies et orages pour les zones ouest, nord et le sud est également à noter (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Le département reste dans une masse d'air chaude et humide avec du potentiel, notamment sur les régions est et sud-est où les pluies actuelles vont s'intensifier au cours de l'après-midi.

- Vigilance Orange Fortes Pluies/Orages sur les zones Est et Sud-Est.

- Le reste du département (zones Nord, Ouest et Sud) reste en Vigilance Jaune Fortes Pluies/Orages.

- Pas d'évolution avec le maintien d'une masse d'air humide dans un environnement potentiellement instable.

La couverture nuageuse est importante sur le département. Des averses se déclenchent sur les régions est et sud-est depuis le début de la journée, mais elles s'intensifient au cours du milieu de l'après-midi. Elles deviennent modérées et localement assez fortes. Une certaine prudence est donc de mise. Sur l'ouest et le sud-ouest, des averses se déclenchent dans les hauts. Elles sont localement modérées mais de saison. Les littoraux nord et sud-ouest bénéficient d'un temps plus calme et plus sec.

Le vent de secteur est est présent sur le nord (jusqu'à la Grande Chaloupe) et le sud avec des rafales de 40 à 50 km/h. En fin de journée, le flux s'accélère. Il est faible dans les hauts.

La mer est généralement agitée. Une houle de Sud, voisine de 1 mètre 50, déferle dans l'Ouest et le Sud alors qu'une houle d'est, également de 1 mètre 50, affecte la côte orientale.

- Soyons vigilants -

Au regard des pluies intenses déjà connues dans ces secteurs, il convient d’être particulièrement vigilants sur le risque de crues, de routes submergées et de glissement de terrain.

L’ensemble des cours d’eau ci-dessous restent concernés par un état de vigilance crues jaune :

· Rivière des Remparts

· Rivière Langevin

· Rivière d’Abord

La vigilance doit être maintenue sur les cours d'eau du Sud-Est et de l’Est de l'île. Ne vous engagez pas sur une route immergée, même partiellement, ne vous approchez pas des rivières en crue.





