L’État, la Région, Énergies Réunion et EDF lancent l’année de la sobriété énergétique

Alors que le Salon de la Maison bat son plein à la Nordev à Saint-Denis, l'État, l’ADEME, EDF et la Région Réunion avec Énergies Réunion ont lancé ce jeudi 2 mai 2024 "l’année de la sobriété énergétique à La Réunion". Enjeu majeur à La Réunion pour répondre aux particularités du système électrique et à l’augmentation des besoins en énergie, dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique, la sobriété énergétique s’inscrit dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui prévoit des objectifs ambitieux de maîtrise de la demande en énergie. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Le comité "Maîtrise de la demande d’énergie" de La Réunion souhaite investir plus fortement le sujet en lançant l’année de la sobriété énergétique en 2024. L’objectif de cette impulsion est de développer les prises de conscience autour de l’enjeu de la sobriété énergétique et de permettre à chaque Réunionnais d’agir pour réduire durablement sa consommation d’énergie en mettant en place des comportements vertueux.

En effet, en plus de réduire durablement leurs factures d’électricité en réalisant des travaux, chaque Réunionnais peut agir pour réduire sa consommation d’énergie en adoptant de nouvelles habitudes au quotidien. Comme le précise la campagne nationale pour la sobriété énergétique : "Je baisse, j’éteins, je décale, je lève le pied : chaque geste compte pour économiser l’énergie dès maintenant et durablement !"

Il est d’autant plus important de mettre en œuvre ces écogestes lorsque le système électrique, c’est-à-dire l’ensemble des centrales de production, du réseau électrique et de consommateurs, est particulièrement tendu notamment en fin de journée lorsque les besoins en consommation sont les plus élevés.

Aussi, pour amplifier et adapter au mieux au territoire les actions du Plan sobriété de la France, qui a permis d’économiser 12 % des consommations cumulées d’électricité et de gaz sur l’année 2022-2023, le comité Maîtrise de la demande d’énergie de La Réunion met l’accent en 2024 sur des campagnes de sensibilisation, des conseils personnalisés, des dispositifs d’accompagnement et des outils, déployés et mis à disposition des Réunionnais pour faciliter compréhension et passage à l’action. D’autres actions seront également déployées à destination des entreprises, avec un premier évènement en juin.

Énergies Réunion présente, sur son stand du Salon de la maison, différents conseils et dispositifs permettant à chaque Réunionnais de consommer tout en faisant preuve de sobriété énergétique.

Créé en 2017, le comité "Maîtrise de la demande d’énergie" (composé de la DEAL, l’ADEME, EDF et la Région Réunion) a pour mission d’étudier et de déployer des actions d’économies d’énergie adaptées au territoire de la Réunion. Ces actions sont régies par un cadre - le cadre territorial de compensation de La Réunion – défini par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour une période de 5 ans.

Depuis 2019, ces actions ont permis une réduction des consommations d’électricité sur l’île estimée à environ 266 GWh, soit l’équivalent de 75 000 foyers réunionnais, ou encore la consommation électrique de la commune du Port en 2022. Ces actions permettent ainsi de maitriser la croissance de la demande en énergie dans la durée tout en maintenant le niveau de confort pour les Réunionnais, voire en l’améliorant.

La sobriété énergétique est une démarche volontaire qui vise à consommer moins d’énergie en modifiant ses usages et ses modes de vie : mieux consommer avec moins. Il s’agit d’un enjeu collectif et sociétale : nos actions pour mieux consommer doivent devenir des réflexes du quotidien à notre domicile, en entreprise, et dans les villes.

La sobriété énergétique est aussi une question de solidarité. En réduisant nos consommations, nous préservons les ressources pour les générations futures et nous contribuons à une société plus équitable.

Par exemple, pour ne pas consommer plus d'énergie qu'il n'en faut sans mettre en péril les aliments, il faut régler son réfrigérateur à +5°C et à -18°C son congélateur. Ainsi les aliments seront protégés et l'appareil ne consommera pas outre mesure pour rien.

La formation de givre dans votre réfrigérateur ou votre congélateur entraîne une surconsommation électrique et use plus rapidement vos appareils. Il est donc nécessaire de les dégivrer régulièrement. A quelle fréquence ? Dès que l’épaisseur du givre dépasse 2 à 3 mm. Vous éviterez ainsi à vos équipements de consommer 30 % d’électricité supplémentaire.

Pour aider les réunionnais à mieux comprendre leur consommation et à agir sur leur facture et pour l’île, des outils accessibles à tous ont été mis en place par EDF :

- L’application mobile « EDF DOM & Corse » ou autrement appelée E.quilibre : elle permet à chaque client d’accéder à ses données de consommation. Plusieurs graphiques permettent de comprendre simplement combien un client consomme chaque mois et par équipement, en euros et kWh, et de pouvoir se comparer à des foyers similaires ; c’est souvent le déclic nécessaire pour prendre conscience de ses marches de manœuvre et potentiel d’économie. Comprendre et piloter sa consommation permet d’économiser environ 10% d’énergie sur sa consommation totale.

Sur internet, les clients peuvent utiliser leur espace client Particulier pour accéder à l’application e.quilibre ou bien taper directement equilibre.reunion.edf.fr sur leur navigateur.

- La météo de l’électricité : mise en place en 2023, elle permet à la population de mieux comprendre les moments importants de sobriété énergétique pour préserver le bon fonctionnement du système électrique.

Accessible gratuitement sur internet, l’outil alerte lorsque le système est contraint (alerte jaune) ou très contraint (alerte rouge et risque de délestage). L’ensemble des écogestes sont accessibles sur la page de la météo de l’électricité.

La collaboration entre la Région Réunion et Énergies Réunion, l’Agence Régionale de l’énergie et du climat, illustre une détermination commune à améliorer la qualité de vie des Réunionnaises et des Réunionnais, tout en poursuivant résolument la quête de sobriété énergétique.

La collectivité régionale a toujours été consciente des défis inhérents à notre île, notamment en matière d'énergie.

Notre situation géographique et notre environnement insulaire exigent une approche visionnaire et responsable pour garantir un avenir durable aux concitoyens. C'est dans cette optique que la Région a pris la décision stratégique de soutenir pleinement Énergies Réunion, un acteur clé dans la transformation du paysage énergétique.

L'engagement de la Région Réunion envers Énergies Réunion ne se limite pas à une simple collaboration institutionnelle. C'est un pacte moral, un engagement envers la population et l’environnement. La Région Réunion est déterminée à réduire la dépendance de l’île aux énergies fossiles, à promouvoir les énergies renouvelables et à mettre en œuvre des politiques qui favorisent une consommation énergétique responsable.

La transition vers une sobriété énergétique ne se fera pas du jour au lendemain, cela exigera des efforts concertés, des investissements judicieux et une volonté politique inébranlable. Cependant, la collectivité est convaincue que cette transition est non seulement nécessaire, mais aussi porteuse d'opportunités économiques et sociales pour notre île.

En conclusion, l'implication de la Région Réunion envers Énergies Réunion est un témoignage de notre engagement envers l'avenir de l’île et de ses habitants.

• La Région Réunion avec le soutien d’Energies Réunion met également en œuvre :

- Le SLIME (Service local d’Intervention pour la Maitrise de l’énergie), un soutien essentiel pour les familles aux revenus modestes : Le SLIME offre un service gratuit pour aider les familles à revenus modestes à comprendre et réduire leur consommation d'énergie. Grâce à des visites à domicile effectuées par nos techniciens spécialisés, des conseils personnalisés et la distribution d'équipements économes en énergie sont proposés afin de réduire efficacement les factures d’électricité.

- Effi’kaz avec France Rénov’, l’offre d’accompagnement à la rénovation énergétique pour tous : Effi’kaz avec France Rénov’ représente une initiative majeure pour encourager la rénovation énergétique des logements. Cette offre d'accompagnement gratuite et ouverte à tous vise à aider les propriétaires à choisir les travaux les plus adaptés à leur habitat, tout en estimant le budget nécessaire et les aides financières disponibles. Nos conseillers, neutres et indépendants, guident chaque étape du projet de rénovation énergétique, depuis le diagnostic jusqu'au suivi des travaux.

- KAP’Ecosolidaire, favoriser l'adoption de chauffe-eaux solaires : KAP’Ecosolidaire offre une aide financière régionale et européenne aux familles désireuses de s’équiper d’un chauffe-eau solaire à faible reste à charge. Cette solution permet de réduire significativement la consommation d’énergie et, par conséquent, les factures d'électricité, tout en contribuant à la protection de notre planète.

- KAP’Photovoltaïque, encourager l'autoconsommation d'énergie solaire : KAP’Photovoltaïque est une aide financière de la Région Réunion et de l’Union Européenne visant à soutenir l'installation de centrales photovoltaïques en autoconsommation chez les particuliers. Cette démarche permet non seulement de réduire les factures d'électricité, mais aussi de contribuer activement à la préservation de l'environnement en limitant les émissions de gaz à effet de serre.

Enfin, si besoin d’un accompagnement personnalisé pour mieux comprendre sa consommation d’énergie et les possibilités pour la réduire durablement, il est possible de contacter EDF ou Énergies Réunion, l’Agence régionale de l’énergie et du climat, qui collaborent au quotidien pour accompagner au plus près les Réunionnais.

