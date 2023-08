L'usine de Bois Rouge réceptionnera finalement les cannes ce jeudi

La campagne peut enfin démarrer pour l'est et le nord de l'île. Prévue pour ce jeudi 3 août 2023 au matin, elle ne commencera finalement qu'à 14h30. Tereos avait annoncé ce mercredi que l'usine n'était pas en capacité de réceptionner les cannes à sucre en raison de la centrale thermique qui n'était pas en mesure de fournir la vapeur nécessaire au fonctionnement de la sucrerie. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Les Jeunes agriculteurs annoncent que la réception des cannes sur le Nord et l'Est commencera à partir de 14h30 sur les centres de Bois Rouge, Pente Sassy et Ravine Glissante. Ce vendredi, la réception sera fera à partir de 6h sur tous les centres sauf Ravine Glissante.

Ce mercredi soir, Tereos informait que la campagne sucrière ne pourrait pas démarrer ce jeudi 3 à Bois-Rouge. "Albioma a informé la sucrerie que la centrale thermique ne sera pas en mesure de fournir la vapeur nécessaire au fonctionnement de la sucrerie jeudi comme initialement prévu. En conséquence, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, aucune réception ne sera réalisée sur les plateformes du bassin de Bois Rouge demain jeudi 3 août" avait indiqué l'industriel.

Une réunion a eu lieu ce jeudi matin pour tenter de régler la situation, en présence du président de la CMU de Bois Rouge, du président du CPCS, du directeur de Tereos et du président des Jeunes Agriculteurs Réunion. "Si toutefois, la fourniture de vapeur demain matin ne permettait pas un fonctionnement normal de la sucrerie, la réception serait de nouveau adaptée en conséquence" précise Tereos.

