La future tempête Belal au plus près de La Réunion la nuit de dimanche à lundi

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien. La zone perturbée continue à prendre forme à près de 1.000 km au nord-nord-est de La Réunion, à l'est d'Agalega. Une évolution en tempête tropicale (future tempête Belal) est envisagée d'ici samedi avec une trajectoire qui va rapprocher ce système des Grandes Mascareignes (La Réunion - Maurice) ce week-end. Un passage au plus près de ces îles est actuellement prévu entre la fin de nuit de dimanche à lundi et lundi soir.

Activité cyclonique en cours

Bulletin du 12 janvier à 04h07 locales de La Réunion (03h07 locales de Mayotte) :

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.

Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

ZONE PERTURBEE numéro 2

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 45 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 65 km/h.

Pression estimée au centre: 1004 hPa.

Position le 12 janvier à 04 heures locales: 12.5 Sud / 58.4 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 975 km au secteur: NORD-NORD-EST

Distance de Mayotte: 1440 km au secteur: EST

Déplacement: SUD-SUD-OUEST, à 17 km/h.

Informations sur le système :

- La zone perturbée continue à prendre forme à près de 1000 km au nord-nord-est de La Réunion, à l'est d'Agalega.

- Une évolution en tempête tropicale (future tempête BELAL) est envisagée d'ici samedi avec une trajectoire qui va rapprocher ce système des Grandes Mascareignes (La Réunion - Maurice) ce week-end. Un passage au plus près de ces îles est actuellement prévu entre la fin de nuit de dimanche à lundi et lundi soir.

- A cette échéance (à environ 3-4 jours), les incertitudes sur la prévision de trajectoire sont encore importantes (de l'ordre de 250 km) de sorte qu'il est encore difficile de se prononcer sur une distance de passage au plus près.

- Ce système, une fois formé, va se trouver dans des conditions favorables à son intensification. C'est donc vraisemblablement un système mature (probablement au stade de cyclone tropical voire plus) qui va transiter à proximité des 2 îles soeurs.

- Une dégradation progressive du temps sensible est ainsi prévue au cours du week-end prochain, en termes de vent, de houle et de précipitation. Au vu de l'incertitude actuelle sur la prévision de la trajectoire, cette dégradation sera affinée prochainement.

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 13/01 à 04h locales, par 14.9 Sud / 57.1 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 14/01 à 04h locales, par 17.8 Sud / 55.3 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 15/01 à 04h locales, par 19.3 Sud / 56.5 Est.

CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 16/01 à 04h locales, par 20.9 Sud / 58.3 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 17/01 à 04h locales, par 22.9 Sud / 62.0 Est

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.