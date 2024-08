La Grande Chaloupe : une journée pour (re)découvrir le ti train

Le dimanche 18 août 2024, l'association "Ti Train" organise une journée portes ouvertes qui aura lieu dès 9 heures à la Grande Chaloupe. Cette journée sera l'occasion pour les réunionnais de découvrir ou redécouvrir ce patrimoine lontan, héritage des anciens de La Réunion. Un ti train que l'association s'évertue à restaurer afin de transmettre ce patrimoine aux générations futures (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cette journée sera une occasion pour les Réunionnais et Réunionnaises de venir soutenir l'association en découvrant les actions en faveur de l'héritage des générations futures, "rencontrer nos membres et partenaires, et partager un moment convivial autour de notre passion pour le patrimoine et la culture de notre île".

Cette initiative commencera par une randonnée pédestre sur le Chemin des Anglais, sur inscription avant le 10 août sur la page "association TiTrain" sur le site Hello Asso.

Un programme riche et convivial se déroulera tout au long de cette journée.

Le Ti Train, dont la première ligne fut inaugurée le 11 février 1882 a cessé de fonctionner il y a près de 15 ans.

La présidente de l'association explique que le coup d'arrêt a été donné par l'État – sans alternative – "en raison de la présence d'une colonie d'oiseaux salangane sous le tunnel de l'autre côté de Saint-Denis".

Pour les aider dans la remise en état de ce morceau d'histoire, l'association Ti train en appelle à la mobilisation de la population.

