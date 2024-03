Grande Chaloupe : un vaste chantier pour remettre le ti train lontan sur les rails

Plus en fonction depuis des années, une association de La Réunion rêve de voir le Ti Train de nouveau sur les rails. Ce mardi 12 mars 2024, l'association Titrain – en charge de l'ensemble des matériels roulants du chemin de fer péi – a évoqué ses projets pour se remettre sur les rails. Yvette Duchemann, présidente de l'association Titrain a tenu à faire connaître aux Réunionnais qui sont tous les héritiers de cet unique et précieux patrimoine, les réussites de l'association et de ses volontaires bénévoles, ainsi que ses nombreux projets pour 2024 sur les rénovations des matériels roulants. Un projet ambitieux mais confronté à de nombreuses difficultés (Photos : rb/www.imazpress.com)

"Ce que l'on espère c'est que pour les journées internationales du patrimoine, on pourra remettre en route le Ti train", dit Yvette Duchemann. "Que l'on pourra de nouveau faire entrer les Réunionnais qui sont en attente dans les autorails et les cars courant d'air."

Si l'espoir est grand de redonner vie à ce patrimoine de La Réunion, les difficultés restent nombreuses. "C'est compliqué car ici il n'y a personne de compétent pour faire des devis sur les autorails qui sont uniques en Outre-mer et conçus spécialement pour La Réunion", explique la présidente de l'association.

"On espère que les institutions vont comprendre qu'on a là un zarlor exceptionnel et qu'elles finiront par mieux nous accompagner", lance Yvette Duchemann.

Des autorails pourtant classés au patrimoine des monuments historiques.

Mais pour cela, un important chantier doit se mettre en place. "Le Département s'y met et a sans doute compris l'importance de ce site qui est exceptionnel et qui a été le poumon de l'île."

Son histoire "doit être transmise aux générations actuelles et futures", poursuit Yvette Duchemann.

- Une grande collecte de dons pour sauver ce patrimoine -

Le Ti Train, dont la première ligne fut inaugurée le 11 février 1882 a cessé de fonctionner il y a près de 15 ans.

La présidente de l'association explique que le coup d'arrêt a été donné par l'État – sans alternative – "en raison de la présence d'une colonie d'oiseaux salangane sous le tunnel de l'autre côté de Saint-Denis".

"C'est dommage car nous avons réfléchi et il y a des alternatives. C'est regrettable qu'on puisse laisser à l'abandon ce patrimoine et les bénévoles se décourager", ajoute-t-elle. "C'est un crime contre la culture", lance Yvette Duchemann.

Pour les aider dans la remise en état de ce morceau d'histoire, l'association Ti train en appelle à la mobilisation de la population.

L'association qui prévoit également le lancement "d'une grande collecte de dons pour accompagner la survie et la nouvelle vie des autorails et de ce site délaissé".

Yvette Duchemann explique que l'association a également fait une demande au Loto du patrimoine. Si ce dernier "ne s'attèle pas à financer le patrimoine roulant, ils vont probablement nous aider dans la collecte de dons".

Une demande sera également formulée au Département et à la Direction des affaires culturelles de l'océan Indien pour financer cette mission de sauvegarde.

