Appel de Didier Robert pour être jugé immédiatement dans l'affaire des emplois de cabinet : la cour rendra sa décision dans une semaine

(Actualisé) Le 15 septembre 2023, Didier Robert, accompagné de son avocat Me Philippe Creissen, s’était présenté volontairement devant le tribunal correctionnel pour demander à être jugé immédiatement, une requête rejetée puis portée en appel. Cet appel a été examiné dans la foulée de l’audience concernant la même affaire. Le dossier devait connaître une décision ce jeudi 11 décembre 2025. Le délibéré de la cour a finalement été prorogé au 18 décembre (Photo rb/www.imazpress.com)

Le 15 septembre 2023, accompagné de son avocat Philippe Creissen, l'ex président de la pyramide inversée s’était présenté volontairement devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour demander à être jugé immédiatement, alors qu’aucune citation ne lui avait été adressée.

Le tribunal correctionnel avait rejeté cette demande de comparution volontaire. Didier Robert avait alors interjeté appel de cette décision.

Un appel examiné à l'issue de l'audience d'appel concernant justement cette même affaire. Le mis en cause et dix autres prévenus ont en effet été jugés en première instance et relaxés des poursuites le 21 mai 2024.

Toutefois, le parquet de Saint-denis a fait appel de cette décision l'affaire ayant été réexaminée le 12 novembre dernier et renvoyée en avril 2026 suite à un imbroglio judiciaire devant la cour d'appel de Saint-Denis.

La cour d’appel devait rendre sa décision ce jeudi 11 décembre 2025. Le délibéré a finalement été prorogé au 18 décembre.

