De Saint-Paul à Saint-Pierre, en passant par l'Étang-Salé, les poissons du lagon meurent de plus en plus

Du littoral ouest au littoral sud de l'île, les découvertes de poissons du lagon morts se multiplient ces derniers jours. Après le littoral Saint-Paulois,, sur le secteur allant de la ravine Trois-Bassins à la plage des Brisants, des cadavres sont retrouvés sur les plages de l'Étang-Salé, Saint-Leu, Saint-Pierre et Vincendo (Saint-Joseph). Des analyses sont en cours afin d’identifier la nature du phénomène et son origine, même si l'hypothèse d'un réchauffement de l'eau semble la plus probable selon la Réserve naturelle marine (Photo : rb/www.imazpress.com)

Contactée ce jeudi 11 décembre 2025, Isabelle Jurquet, directrice de la Réserve marine, confie que d'autres poissons du lagon ont été retrouvé morts sur les plages de l'Étang-Salé, dans le lagon de Saint-Leu, de Saint-Pierre et à Vincendo.

La ville de l'Étang-Salé a d'ailleurs annoncé ce jeudi, déconseiller la baignade.

- La thèse des fortes chaleurs privilégiée face aux décès des poissons -

Ces nouvelles mortalités semblent de plus en plus confirmer l'hypothèse du réchauffement des eaux du lagon de La Réunion (entre 29 et 32 degrés sur le littoral selon Météo France) et 27 degrés dans l'eau, et une marée basse", expliquait précédemment Isabelle Jurquet, directrice de la Réserve naturelle marine.

Elle ajoute "tous ces facteurs peuvent occasionner un taux d'oxygène dans l'eau faible et forcément pas favorable pour les poissons".

Ce phénomène "reste inquiétant dans un contexte de changement climatique car l'on peut supposer qu'il y aura souvent des épisodes de fortes chaleurs", craint Isabelle Jurquet.

À La Réunion, plusieurs espèces de poissons du lagon sont en danger d'extinction. Ils sont tous notifiés dans la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. L’état des lieux montre que 36 espèces sont menacées et 23 autres quasi menacées.

- Baignade et activités nautiques interdites sur le littoral ouest -

Face à cette mortalité soudaine des poissons, les villes de Saint-Paul et de l'Étang-Salé ont engagé une procédure de vérification et alerté l’ensemble des autorités compétentes : l'ARS, la préfecture et la réserve aturelle marine.

"Les restes de poissons en décomposition peuvent occasionner des risques sanitaires. Il ne faut pas les toucher ou les ramasser. Il faut les laisser là où ils sont et les signaler aux MNS", recommande la Réserve marine.

Dans l’attente des résultats des analyses, et par principe de précaution, la baignade, les activités nautiques et tout accès à la mer sur l’ensemble du lagon de la zone balnéaire, dans le périmètre concerné.

Cette mesure restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre, le temps d’obtenir les conclusions des analyses garantissant un retour en toute sécurité pour les usagers.

