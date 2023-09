La houle s'est donnée en spectacle du nord-ouest au sud de l'île

La houle continue de déferler sur les côtes réunionnaises ce mercredi 20 septembre 2023. Le plus gros - et le plus beau - du spectacle s'est cependant tenu ce mardi, du nord-ouest au sud de La Réunion. Les curieux étaient nombreux à se rendre sur le littoral - pourtant interdit - afin d'observer ce spectacle naturel. Retour en images sur cet épisode de houle - l'un des rares de cet hiver austral (Photo rb/www.imazpress.com)

À l'entrée ouest de Saint-Leu, les badauds étaient nombreux pour admirer la houle. Ce mardi, et alors que la préfecture a rappelé maintes fois les consignes de sécurité, de nombreuses personnes étaient présentes à l'entrée ouest de Saint-Leu pour admirer le spectacle...ou se balader en paddle dans le lagon.

Aux Roches-Noires et à Saint-Gilles, la houle a continué de monter en puissance pendant toute la matinée. Le calme est - plus ou moins - revenu pendant la soirée.

