La houle déferle du Nord-Ouest au Sud, prudence sur les côtes

Depuis ce lundi soir 18 septembre 2023, les côtes Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud-Ouest de l'île ont été placées en vigilance orange vagues submersion. La raison, un épisode de forte houle australe "très significatif" avec des vagues pouvant atteindre 7 à 8 mètres de haut. Aucune accalmie n'est attendue avant la fin de la journée. Les activités nautiques sont interdites dans les zones concernées et l'accès aux littoraux est restreint (Photo photo RB imazpress)

"Le pic de houle sera atteint en journée de ce mardi avec des hauteurs de vagues moyennes de 4m à 4m50 sur la frange sud-ouest de l'île (nécessitant une vigilance orange entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table)", précise Météo France.

Sachant que les vagues maximales peuvent atteindre le double des vagues moyennes.

Météo France évoque même des "vagues puissantes pouvant générer des dégâts significatifs et une importante érosion du littoral exposé". La plus grande prudence est recommandée sur les zones côtières concernées.

Cette houle ne commence à s'amortir qu'en soirée de mardi pour repasser sous les 4 mètres la nuit suivante. La plus grande prudence est recommandée demain aux abords des côtes exposées.

- Activités nautiques et accès restreint au littoral -

C'est pourquoi plusieurs communes interdisent l'accès à leur littoral. Cela concerne Saint-Pierre, L'Etang-Salé, la Petite-Île.

À noter que la commune de l'Etang-Salé a pris un arrêté interdisant toutes activités nautiques sur la plage et l'accès au rivage sur l'intégralité de la commune jusqu'à nouvel ordre.

En raison du bulletin de vigilance orange vagues submersions émis par Météo France, les établissements de Saint-Pierre doivent être fermés sur le boulevard Hubert Delise côté mer, sur l'espace Salahin, sur la rue Amiral Lacaze à Terre Sainte et sur l'avenue Daniel Ramin à Grands Bois, du lundi 18 septembre à partir de 23h jusqu'au mercredi 20 septembre.

Sur la commune de Petite-Île, l'accès au site de Grande-Anse et à l'ensemble du littoral de la commune est interdit au public ce jour, lundi 18 septembre 2023 à partir de 22h00 et ce, jusqu'au retour à une situation normale. Des panneaux de signalisation seront apposés, afin d'informer le public des dispositions du présent arrêté.

Les infractions au présent arrêté donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux de constatation et seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

Suite au bulletin de vigilance orange vague-submersion émis par Météo-France, la ville de Saint-Paul prend plusieurs arrêtés municipaux afin de garantir la sécurité des administrés.

- Rappel des consignes à adopter -

La préfecture rappelle les consignes de sécurité en vigilance orange vagues-submersion



- Je ne prends pas la mer

- Je m’éloigne des côtes, des plages, des fronts de mer et des estuaires

- Je me tiens informé https://vigilance.meteofrance.fr/fr/la-reunion

- Je surveille la montée des eaux et je protège les biens qui peuvent être inondés

- En cas de montée des eaux, je rejoins le plus haut point possible ou me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit

