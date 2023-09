Étang-Salé : les activités nautiques sur la plage et l'accès au rivage interdits jusqu'à nouvel ordre

En raison de la forte houle et de la vigilance orange vague-submersion, la commune de l'Étang-Salé a pris un arrêté de lundi 18 septembre 2023. À compter de ce jour, 14 heures, toutes activités nautiques sur la plage et l'accès au rivage sur l'intégralité de la commune sont interdits et ce jusqu'à nouvel ordre. Voici le communiqué de la collectivité. (Photo Houle photo RB imazpress)

L'arrêté est mis en place afin de préserver la sécurité et d'assurer qu'aucun risque ne subsiste pour les usagers de la plage de l'Étang-Salé, ainsi que pour les promeneurs circulant sur la bande côtière de la commune.

Voici les mesures prises par la ville de L’Étang-Salé :

À compter du lundi 18 septembre 2023, à 14 heures, toutes activités nautiques sur la plage et l'accès au rivage sur l'intégralité de la commune de L’Étang-Salé sont interdits et ce jusqu'à nouvel ordre.

Cette interdiction s'applique aux ouvrages riverains de la mer, notamment pour le site du gouffre et ses abords, le ponton, la mise à l'eau, l'aire de carénage, aux promenades, aux rues et sentiers bordant le littoral, ainsi qu'à la plage.

Les accès des riverains sont préservés jusqu'à nouvel ordre. L'avenue Octave Bénard sera fermée à la circulation et interdite au stationnement dans sa portion comprise entre l'intersection avec la rue Marie Guy Hoareau et la fin de l'impasse Nord (place du marché forains).