Plus de 450 nouveaux entretiens proposés par les experts retraite

À chaque étape de la préparation à la retraite, les conseillers de l’Assurance retraite, de l’Agirc-Arrco sont joignables pour répondre gratuitement aux interrogations des actifs liées à leur situation personnelle. Du 7 au 12 octobre 2024, ils organisent une nouvelle édition des Rendez- vous de la retraite, avec plus de 450 entretiens supplémentaires proposés à La Réunion, dans six points d’accueil. Nous publions ci-dessous le communiqué

L’événement pourra aussi être suivi en ligne sur le site rdv-retraite.fr. Au programme tout au long de la semaine : un tchat, des webinaires et de l’information pratique pour s’informer sur sa future retraite.

Lieux d’accueil à La Réunion

Saint-André - CRR Agirc-Arrco : Rue du 24 septembre, 97440



Saint-Paul -CRR Agirc-Arrco : 14 rue Eugène Dayot, 97460

Saint-Denis - CRR Agirc-Arrco : 2 bis Ruelle Pavée, 97400 / CGSS : 4 Boulevard Doret, 97400 Saint-Denis

Saint-Pierre - CGSS : 80 rue du Presbytère, 97410 Saint Pierre / CRR Agirc-Arrco : 56 boulevard Hubert Delisle, 97410

- Un accompagnement gratuit toute l’année pour appréhender sa retraite -

Tout au long de l'année, les conseillers des trois régimes de retraite, répondent aux questions des futurs retraités : Quel sera le montant de ma retraite ? Quand puis-je partir à taux plein ? Mon relevé de carrière est-il à jour ? Quelles conditions pour partir en carrière longue ? Surcote, retraite progressive et cumul emploi retraite : quel dispositif choisir ?

Présents sur l’ensemble de La Réunion, les conseillers jouent un rôle essentiel en expliquant à chacun les droits et les démarches à suivre. En complément de cet accompagnement, les caisses de retraite proposent à leurs assurés des services en ligne et outils d’estimation pour les aider à préparer leur retraite.

Une mobilisation accrue pour proposer des rendez-vous supplémentaires



Pour Renaud Villard, Directeur général de l’Assurance retraite : "Développer l’accessibilité au service public de la retraite constitue le cœur de l’action de l’Assurance retraite, qui, tout au long de l’année, propose plus de 600 000 rendez-vous à ses assurés. Avec les 50 000 créneaux proposés enune semaine, soit l’équivalent d’un mois d’activité, les Rendez-vous de la retraite, organisés en partenariat avec l’Agirc Arrco et la MSA, sont l’événement phare, couronné d’un succès renouvelé, de notre politique de proximité".

Pour François-Xavier Selleret, Directeur général de l’Agirc-Arrco : "Les Rendez-vous de la retraite sont l'occasion de mettre en lumière notre accompagnement et de la faire connaître au plus grand nombre. Durant cette semaine, les équipes de l’Assurance Retraite, de la MSA et de l’Agirc-Arrco redoublent d'efforts pour proposer encore plus d’entretiens et répondre à toutes les questions des actifs".

